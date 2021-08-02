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Türkiye'nin AB'den destek talebinin ardından "Help Turkey" etiketiyle 2 milyona yakın paylaşım yapıldı - Son Dakika

Türkiye'nin AB'den destek talebinin ardından "Help Turkey" etiketiyle 2 milyona yakın paylaşım yapıldı

02.08.2021 11:36

Türkiye'nin orman yangınlarına karşı Avrupa Birliği'nden destek talebine karşılık geldi. Ankara'nın talebinin ardından Türkiye'ye 3 uçak gönderilirken "Help Turkey" etiketiyle 2 milyona yakın paylaşım yapıldı. Kampanyaya, başta Ezgi Mola ve Enis Arıkan olmak üzere çok sayıda ünlü isim de katkı verdi.

Türkiye, orman yangınlarıyla mücadele etmeye devam ediyor. Yangınların bir kısmı söndürülürken, gözde tatil bölgeleri Manavgat, Bodrum ve Marmaris'teki yangınlar ise etkisini sürdürüyor. İtfaiye ekiplerinin ve vatandaşların söndürülmesi adına yoğun çaba sarf ettiği yangınlarda büyük ölçüde ormanlık alan zarar gördü.

ANKARA YARDIM TALEBİNDE BULUNDU

Yangınları söndürme konusunda daha hızlı hareket etmek isteyen Ankara ise Avrupa Birliği'ne yardım çağrısı yaptı. Türkiye'nin çağrısı kısa sürede karşılık bulurken, İspanya'nın 2, Hırvatistan'ın ise 1 uçak göndereceği aktarıldı. Avrupa'nın desteğini artırmaya hazır olduğu da kaydedildi.

"HELP TURKEY" ETİKETİ GÜNDEM OLDU

Türkiye'nin yardım talebinin ardından Help Turkey etiketi de sosyal medyada gündem oldu. Vatandaşlar, yangınlar için acil destek çağrısında bulunurken, söz konusu etiket altında 2 milyona yakın tweet atıldı.

Türkiye'nin AB'den destek talebinin ardından 'HelpTurkey' etiketiyle 2 milyona yakın tweet atıldı

ÜNLÜ İSİMLER DE DESTEK VERDİ

Diğer yandan, Help Turkey etiketine ünlü isimler de destek verdi. Başta Enis Arıkan, Ezgi Mola, Gülşen ve Danlas Bilic olmak üzere çok sayıda ünlü, yaptıkları paylaşımlarla yangınlara karşı yardım çağrısında bulundu.

İşte o paylaşımlardan bazıları:

Türkiye'nin AB'den destek talebinin ardından 'HelpTurkey' etiketiyle 1 milyonun üzerinde tweet atıldı
Türkiye'nin AB'den destek talebinin ardından 'HelpTurkey' etiketiyle 1 milyonun üzerinde tweet atıldı
Türkiye'nin AB'den destek talebinin ardından 'HelpTurkey' etiketiyle 1 milyonun üzerinde tweet atıldı
Türkiye'nin AB'den destek talebinin ardından 'HelpTurkey' etiketiyle 1 milyonun üzerinde tweet atıldı
Türkiye'nin AB'den destek talebinin ardından 'HelpTurkey' etiketiyle 1 milyonun üzerinde tweet atıldı
Türkiye'nin AB'den destek talebinin ardından 'HelpTurkey' etiketi gündem oldu
Türkiye'nin AB'den destek talebinin ardından 'HelpTurkey' etiketi gündem oldu
Türkiye'nin AB'den destek talebinin ardından 'HelpTurkey' etiketi gündem oldu
Türkiye'nin AB'den destek talebinin ardından 'HelpTurkey' etiketi gündem oldu

Türkiye'nin AB'den destek talebinin ardından Help Turkey etiketiyle 2 milyona yakın paylaşım yapıldı

Avrupa Birliği, Türkiye, Ankara, Turkey, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'nin AB'den destek talebinin ardından 'Help Turkey' etiketiyle 2 milyona yakın paylaşım yapıldı - Son Dakika


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