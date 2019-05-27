Son Dakika Haberleri: Türkiye'nin Amman Büyükelçiliğinden Ürdün'deki Türk temsilcilere iftar

Türkiye'nin Amman Büyükelçiliğinden Ürdün'deki Türk temsilcilere iftar

50 dakika önce

Türkiye'nin Amman Büyükelçisi Murat Karagöz, Ürdün'de faaliyet gösteren Türk kurumlarının temsilcilerine iftar verdi.

Türkiye'nin Amman Büyükelçiliğinden Ürdün'deki Türk temsilcilere iftar, System.String[]
Türkiye'nin Amman Büyükelçisi Murat Karagöz, Ürdün'de faaliyet gösteren Türk kurumlarının temsilcilerine iftar verdi.
Büyükelçi Karagöz, Ürdün'deki Türk kurumlarının temsilcilerini, başkent Amman'daki evinde verdiği iftar yemeğinde kabul etti.
AA muhabirine konuşan Karagöz, Ürdün'de yaklaşık 3 bin 500 Türk vatandaşının olduğunu belirterek, burada ikamet eden bazı Türklerle iftar yemeğinde bir araya geldiklerini söyledi.
Ramazan ayı çerçevesinde çeşitli programlar yaptıklarını, birkaç gün önce Ürdün kralının amcası El-Hasan bin Talal ile bazı Hristiyan ve Müslüman din adamlarını misafir ettiklerini kaydeden Karagöz, birkaç gün sonra da iş adamları ve tüccarlarla iftar yemeğinde bir araya gelmeyi planladıklarını kaydetti.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 12:58 Kaynak: AA
Amman, Türkiye, Ürdün, Güncel
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