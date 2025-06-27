Türkiye'nin Araç Muayene İstasyonları Turka Oluyor: 20 yıllık Dev İhalede Bayilik Kapısı Açıldı - Son Dakika
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Türkiye'nin Araç Muayene İstasyonları Turka Oluyor: 20 yıllık Dev İhalede Bayilik Kapısı Açıldı

Türkiye\'nin Araç Muayene İstasyonları Turka Oluyor: 20 yıllık Dev İhalede Bayilik Kapısı Açıldı
27.06.2025 08:51  Güncelleme: 08:56
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Türkiye'de araç muayene hizmetlerinde köklü bir dönüşüm başlıyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük ihalelerinden biriyle 2027-2047 dönemindeki araç muayene hizmetlerini yürütme hakkını kazanan MOI Ortak Girişim Grubu, bu hizmetleri Turka markası altında gerçekleştirecek.

Yeni nesil araç muayene vizyonuyla yola çıkan Turka, Türkiye genelinde 249 istasyon kurmak üzere çalışmalarına hız verdi. www.turka.com adresi üzerinden bayilik başvurularını almaya başlayan şirket; istasyonlarını teknolojik donanım, çevre duyarlılığı ve afet durumlarına hazır altyapısıyla farklılaştırmayı hedefliyor.

Araç muayene istasyonlarında yeni dönem hazırlıkları başladı. 2024 verilerine göre 12,5 milyon olan muayene sayısı tekrarları ile 15 milyona yükselirken, dünyada en yüksek araç muayenesi yapılan ülkeler arasında Türkiye de yer alıyor. Türkiye'de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın koordinasyonu ile yürütülen araç muayene işlemlerinin daha etkin ve sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için 21 Mayıs 2025'te sonuçlandırılan ihaleyi kazanan MOI Ortak Girişim Grubu, Türkiye genelinde yaygın bayilik sistemini oluşturuyor. Araç muayene istasyonlarını 2027-2047 döneminde Turka markası ile işletecek MOI Ortak Girişim Grubu, Türkiye'den Met-Gün Grubun yanı sıra ABD'de araç muayene ve emisyon testleri yapan Opus Group ile Itversia Gestion S.L ve VTV Norte SA şirketlerinden oluşuyor.

Türkiye'nin Araç Muayene İstasyonları Turka Oluyor: 20 yıllık Dev İhalede Bayilik Kapısı Açıldı

Önceliğimiz Bayilik Sistemini Kurmak

Turka İcra Kurulu Üyesi Serhan Salman Cumhuriyet tarihinin en büyük ihalelerinden birini kazanarak yola çıktıklarını söyledi. Serhan Salman, "2024'te trafikte kayıtlı 31 milyondan fazla araç vardı. Son yıllarda da her yıl 1 milyondan fazla araç satışı gerçekleşiyor. Bu hızla artmaya devam ettiğinde trafiğe çıkacak araçların muayenesi de daha çok önem kazanacak. 2027'de araç muayene işlemlerini devraldığımızda 249 istasyonla faaliyetlerimize başlayacağız ve 5 yılda bir yapacağımız değerlendirmelerle ihtiyaç duyulan istasyon sayısını belirleyerek sayıyı artıracağız. Bu yüzden de bizimle iş birliği içinde olacak girişimciler için bayilik sistemini hayata geçiriyoruz" dedi.

Bayilik Başvuruları İnternet Üzerinden Yapılıyor

Türkiye genelindeki istasyon sayısını artırarak ilk etapta 249 istasyonu faaliyete geçireceklerini belirten Turka İcra Kurulu Üyesi Serhan Salman; "Tüm Türkiye'de hayata geçirilecek bayilik sistemi için başvurularımızı www.turka.com sitesinden almaya başladık. Turka adıyla ve 'Yeni nesil araç muayene' vizyonuyla 15 Ağustos 2027'den itibaren sistemi devralarak araç muayene sisteminin hızlı, verimli ve insan odaklı olarak devam etmesi için gerekli hazırlıkları yapıyoruz. Türkiye genelinde güvenilir iş ortakları ile çalışmayı hedefliyoruz. Bayilik başvuru şartlarını www.turka.com kurumsal web sitemizden detaylı şekilde yayınladık. Buna göre; ilk dönem operasyonlarına yetecek düzeyde finansal yeterlilik isterken, referans mektubu olan başvurulara değerlendirmede öncelik vereceğiz" dedi.

Türkiye'nin Araç Muayene İstasyonları Turka Oluyor: 20 yıllık Dev İhalede Bayilik Kapısı Açıldı

'Yeni Nesil' Anlayışla Araç Muayene

Türkiye'de 2007'den beri oluşturulan araç muayene kültürünü daha ileriye taşıyarak otomasyon ağırlıklı bir yapı kuracaklarını vurgulayan Salman, "Yeni nesil araç muayene diyerek yola çıkıyoruz. Bakanlığın izni doğrultusunda ve yasal düzenlemelere uyumlu şekilde yapacağımız yeniliklerde önceliğimiz araç sahiplerinin memnuniyeti olacak. Ayrıca büyük bir dönüşüm geçiren otomotiv sektöründeki gelişmelere uygun olarak sürüş güvenliğine ve elektrikli araçlara yönelik test programları da oluşturacağız" dedi.

Türkiye'nin Araç Muayene İstasyonları Turka Oluyor: 20 yıllık Dev İhalede Bayilik Kapısı Açıldı
Türkiye'nin Araç Muayene İstasyonları Turka Oluyor: 20 yıllık Dev İhalede Bayilik Kapısı Açıldı

Her İstasyon Sahra Hastanesine Dönüşecek

Tüm illerdeki araç sayılarını ve tiplerini belirleyerek yatırımlarını planladıklarını ifade eden Salman, şunları söyledi: "Yaşayan bir sistem oluşturacağız. 2047'ye kadar Türkiye'deki araçların ve bu araçların ihtiyaç duyacağı muayenelerin sayısını öngören çalışmalar yapıyoruz. Böylece ihtiyaç duyulan istasyon modellerini belirleyebiliyoruz. Sadece istasyon da kurmuyoruz. Bu istasyonların hepsi bir afet durumunda sahra hastanesine dönüşecek şekilde tasarlanıyor. Ayrıca yenilenebilir enerji ağırlıklı sürdürülebilir bir sistem kuruyoruz. 4 bin 500 kişiye iş imkânı sağlayıp özellikle kadın istihdamına yönelik çalışmalar yapacağız."

Otomobil, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Türkiye'nin Araç Muayene İstasyonları Turka Oluyor: 20 yıllık Dev İhalede Bayilik Kapısı Açıldı - Son Dakika

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