Türkiye'nin BAE'ye İhracatı 2025'te Artıyor

Türkiye'nin Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ihracatı 2025'te yüzde 23,82 artarak 6 milyar 826 milyon dolara yükseldi.

Ticaret diplomasisi alanında yapılan faaliyetler ve ihracatçılara verilen destekler, ihracat rakamlarında kendini gösteriyor. Türkiye'nin geçen yıl ihracatı önceki yıla göre yüzde 4,5 artışla 273,4 milyar dolara yükseldi. Böylece yıllık ihracat 2021'den bu yana aralıksız olarak beşinci yılda da artış trendini sürdürmüş oldu.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, 2025'te bir önceki yıla göre 26 alt sektörden 18'i ihracatını artırırken, 8'inde gerileme yaşandı.

Türkiye'nin dış satım yaptığı ülkeler arasında Almanya 19,8 milyar dolar, Birleşik Krallık 14,2 milyar dolar ve ABD 13,2 milyar dolar ile ilk üç sırayı alırken, BAE'ye ihracat bir önceki yıla nazaran 1 milyar 313 milyon dolar artarak 6 milyar 826 milyon dolara ulaştı.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Birleşik Arap Emirlikleri İş Konseyi Başkanı Mehmet Ali Akarca, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Türkiye ile BAE arasındaki ihracatta kaydedilen artışın, geçici bir gelişme olarak değil, çok boyutlu ve yapısal bir dönüşümün sonucu olarak değerlendirdiklerini söyledi.

Bu tabloyu mümkün kılan temel unsurların son yıllarda iki ülke arasında tesis edilen istikrarlı diplomatik zeminin ve kurumsallaşan ekonomik diyaloğun olduğunu belirten Akarca, şunları kaydetti:

"DEİK/Türkiye - BAE İş Konseyi olarak 'İşimiz Ticari Diplomasi' anlayışıyla kamu, özel sektör ve yatırım çevreleri arasında etkin bir köprü kurmaya odaklanıyoruz. Türkiye ile BAE arasında Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nın yürürlüğe girmesi, firmalarımız açısından pazara erişimi kolaylaştırmış ve uzun vadeli ticari planlamayı teşvik etti. BAE'nin küresel ölçekte bir ticaret ve lojistik merkezi olması, Türkiye'nin ihracatını yalnızca bu pazara değil, üçüncü ülkelere de taşıyabilmesine imkan tanıyor. Türkiye'nin tedarik zincirlerinde güvenilir ve etkin bir ortak olarak konumlanması, bölgesel pozisyonunu daha da sağlamlaştırdı. Yatırım tarafında da BAE kaynaklı finansmanların Türkiye'de artış göstermesi, ticaretin sürdürülebilirliğini destekleyen önemli bir güven unsuru oluşturuyor."

Akarca, Türkiye-BAE İş Konseyi olarak önceliklerinin kamu ve özel sektör arasında etkin ve sonuç odaklı bir koordinasyon sağlamak olduğunun altını çizdi.

Ekonomik ve Ticari Ortaklık Komitesi (JETCO) başta olmak üzere hükümetler arası mekanizmaların daha operasyonel ve ölçülebilir çıktılar üretecek şekilde çalışmasının büyük önem taşıdığına vurgu yapan Akarca, sözlerine şöyle devam etti:

"Bunun yanında ortak yatırım ve ortak girişim modellerinin yaygınlaştırılması, ticari ilişkilerin kalıcılığını artıracak. Türk firmalarının BAE serbest bölgelerine erişimini kolaylaştıracak pazar giriş programları ve üçüncü ülkelerde ortak projelere yönelik iş birlikleri ise Türkiye–BAE ticari ilişkilerini ikili ticaretin ötesine taşıyarak küresel ölçekte stratejik bir ortaklığa dönüştürecek."

BAE'ye ihracatta 2025 yılında ivme kazanan sektörler

Akarca, BAE ile dış ticarette Türkiye'nin ihracat kompozisyonunda öne çıkan sektörler ile 2025 yılında ivme kazanan alanlar ve mevcut güçlü konumunu koruyan sektörlere ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin BAE'ye ihracatında mücevher, makine ve ekipman, inşaat malzemeleri, gıda, otomotiv, kimya ve savunma sanayinin uzun süredir ana omurgayı oluşturduğunu ifade eden Akarca, değerlendirmesini şöyle sürdürdü:

"Bu alanlar, BAE'nin yüksek gelirli pazarı ve proje bazlı ekonomik yapısı sayesinde ihracatta ağırlığını korumaya devam ediyor. Geçen yıl özellikle dijital teknolojiler, yazılım, yapay zeka, siber güvenlik ve finansal teknolojiler alanlarında belirgin bir ivmelenme gözlemlendi. DEİK/Türkiye-BAE İş Konseyi olarak gerçekleştirdiğimiz sektörel ticaret heyetleri ve ikili iş görüşmeleri de bu alanlarda somut iş fırsatlarının oluştuğunu gösteriyor. Bunun yanında altyapı ve lojistik yatırımlarına bağlı olarak makine–ekipman ve inşaat malzemeleri ihracatında da istikrarlı bir artış söz konusudur."

BAE pazarında Türkiye'nin ihracat potansiyelini artırabilecek yeni sektörler ve ürün grupları ile yeşil dönüşüm, teknoloji üretimi ve yüksek katma değerli ihracat çerçevesinde stratejik konumlanma önerilerine ilişkin de konuşan Akarca, BAE pazarının, yüksek katma değerli ve stratejik ürünlere açık bir yapı sunduğuna dikkati çekip şunları söyledi:

"Özellikle dijital ve yeşil dönüşüm, yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, karbon yönetimi ve sürdürülebilir yakıtlar Türkiye açısından önemli fırsat alanları oluşturuyor. Akıllı şehir çözümleri, kritik altyapı güvenliği, endüstriyel dijitalleşme ve sağlık teknolojileri, Türkiye'nin teknolojik üretim gücünü öne çıkarabileceği alanlar arasında yer alıyor. Stratejik olarak önerimiz, ürün satışının ötesine geçerek ürün, yazılım ve mühendislik hizmetlerini entegre eden çözümlerle pazarda etkin olmak yönündedir. Bu yaklaşım, ihracatın hem hacmini hem de niteliğini artıracaktır."

Bu yıl için beklentiler

Akarca, son olarak bu yıla ilişkin Türkiye-BAE ticaret hacmi beklentileri, bu hacim içerisinde Türkiye'nin ihracat payının konumlanışı ile BAE özelinde yükseliş potansiyeli en yüksek görülen sektörlere değindi.

Mevcut eğilimler ve yürürlükte olan Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması çerçevesinde, önümüzdeki dönemde Türkiye-BAE ticaret hacminin istikrarlı bir artış trendi içerisinde güçlenmesini ve orta vadeli hedeflere doğru kademeli biçimde ilerlemesini beklediklerini söyleyen Akarca, sözlerini şöyle bitirdi:

"Orta vadede ise iki ülkenin ortaya koyduğu ortak vizyon doğrultusunda ticaret hacminin 25 milyar doların üzerine, beş yıllık perspektifte ise 40 milyar dolara ulaşması hedefleniyor. Bu toplam hacim içerisinde Türkiye'nin ihracatının güçlü konumunu korumasını, özellikle teknoloji ve hizmet ihracatının payının artmasıyla daha dengeli bir yapıya kavuşmasını bekliyoruz. 2026 itibarıyla BAE özelinde dijital teknolojiler, yenilenebilir enerji ve enerji dönüşümü, lojistik ve proje ekonomisine bağlı sektörler yükseliş potansiyeli en yüksek alanlar olarak öne çıkarıyor."