Türkiye'nin beşinci nesil savaş uçağı: Her tarafı görecek, kimseyi yaklaştırmayacak, hedefi yüzlerce kilometreden vuracak - Son Dakika
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Türkiye'nin beşinci nesil savaş uçağı: Her tarafı görecek, kimseyi yaklaştırmayacak, hedefi yüzlerce kilometreden vuracak

09.06.2022 17:44

Türkiye'nin beşinci nesil savaş uçağı: Her tarafı görecek, kimseyi yaklaştırmayacak, hedefi yüzlerce kilometreden vuracak Türk Uçak Sanayi Anonim Ortaklı İcra Kurulu Başkanı Temel Kotil: "Yüzlerce kilometrede işini bitirir evine gider"TEKİRDAĞ Tekirdağ'a gelen TUSAŞ Başkanı Kotil, 10 bin...

Türkiye'nin beşinci nesil savaş uçağı: Her tarafı görecek, kimseyi yaklaştırmayacak, hedefi yüzlerce kilometreden vuracak

Türk Uçak Sanayi Anonim Ortaklı İcra Kurulu Başkanı Temel Kotil: "Yüzlerce kilometrede işini bitirir evine gider"

TEKİRDAĞ Tekirdağ'a gelen TUSAŞ Başkanı Kotil, 10 bin tonluk Atak Helikopteri, beşinci nesil savaş uçağı Milli Muharip ve Türksat 6A uydusu yaptıklarını ifade etti.

Kiraz Festivali Çerçevesinde Tekirdağ'a gelen Türk Uçak Sanayi Anonim Ortaklı İcra Kurulu Başkanı Temel Kotil, sahilde kurulan alanda ülkenin geleceği gençlere Türk Havacılığı konuda bilgi verdi. Dünyada ilk 7'ye girmek istediklerini ifade eden Kotil, "Şimdi 10 bin tonluk Atak Helikopteri yapıyoruz. 18 Mart 2023'te olacak ilk uçuşu 9 ayımız kaldı. Biz dünyada ilk 7'ye girmek istiyoruz. Ayda 2 adet helikopter yapıyoruz. Hürkuş, Hürjet ve Milli Muharip Milli Muharip beşinci nesil bir savaş uçağı. Yeni nesil diyorlar ya bu da yeni nesil. F-16'lar 3'üncü nesil savaş uçakları. F-16'lar düşmanı gördükleri zaman angaje olurlar. 3'üncü nesiller birbirinin peşinden koşarlar ama beşinci nesil koşmaz. Yüzlerce kilometrede işini bitirir evine gider. Beşinci nesil uçağı olduğu zaman radarlar onu göremez. Beşinci nesil savaş uçağı yapıyoruz ya. Bunun üzerinde bir sürü bilgisayar vardır. Beşinci nesilde bir sürü radar var. Her tarafı görürler yaklaşamazsın. Arkadaşlar biz beşinci nesil savaş uçağı yapıyoruz. Dünyadaki en iyi uçak F-22 Amerikalılar bunu kimseye satmıyor. Sadece ABD Hava Kuvvetlerinde olabiliyor. Birde f-35 var onu satıyorlar. Bizim uçağımız ikisinin arasında. Çinliler, Ruslar, bir de Türkler yapıyor Türkish Fighter. Dolayısıyla 3 tane uçağımız var. Hürkuş, Hürjet ve Milli Muharip ülkenin bekası için önemli bir uçak yüzde yüz milli olacak. TUSAŞ olarak haberleşme uydusu yapıyoruz. Türksat 6A. 5B-5A uçuyor ya 6A'yı biz yapacağız. Şuan birde Arjantin Hükümeti için uydu yapıyoruz" dedi.

Türkiye'nin beşinci nesil savaş uçağı: Her tarafı görecek, kimseyi yaklaştırmayacak, hedefi yüzlerce kilometreden vuracak
Türkiye'nin beşinci nesil savaş uçağı: Her tarafı görecek, kimseyi yaklaştırmayacak, hedefi yüzlerce kilometreden vuracak
Türkiye'nin beşinci nesil savaş uçağı: Her tarafı görecek, kimseyi yaklaştırmayacak, hedefi yüzlerce kilometreden vuracak
Türkiye'nin beşinci nesil savaş uçağı: Her tarafı görecek, kimseyi yaklaştırmayacak, hedefi yüzlerce kilometreden vuracak

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Kaynak: İHA

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'nin beşinci nesil savaş uçağı: Her tarafı görecek, kimseyi yaklaştırmayacak, hedefi yüzlerce kilometreden vuracak - Son Dakika

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