Son Dakika Haberleri: Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat maske taktı, LÖSEV'e destek oldu
Son Dakika Kültür Sanat Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat maske taktı, LÖSEV'e destek oldu

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat maske taktı, LÖSEV'e destek oldu

6 saat önce

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliğince "Lösemili Çocuklar Haftası" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat maske taktı, LÖSEV'e destek oldu, System.String[]

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliğince "Lösemili Çocuklar Haftası" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat ve eşi Vasilika Fırat'ın yanı sıra elçilik personeli, aileleri ile, lösemili çocuklar için farkındalık oluşturmak amacıyla maske taktı.

TİKA Bişkek Program Koordinatörü Ali Muslu'nun da katıldığı etkinlikte katılımcılar, "Maskemi Takarım, Farkındalık Yaratırım" ve "Bu zorlu mücadelelerinde LÖSEV'in ve lösemili çocuklarımızın yanındayız" sloganı attı.

Büyükelçi Fırat, Lösemili Çocuklar Haftası'nın farkındalığa önemli katkı sağlayacağını belirterek, lösemili çocuklara destek olmayı ve hastalığa dikkati çekmeyi amaçladıklarını söyledi.

Kamil Fırat, Türkiye, Fırat, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 10:36 Kaynak: AA
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