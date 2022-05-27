Türkiye'nin desteğiyle tamamlanan Bosna Hersek İslam Birliği Riyaset binası açılışa hazır - Son Dakika
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Türkiye'nin desteğiyle tamamlanan Bosna Hersek İslam Birliği Riyaset binası açılışa hazır

27.05.2022 12:01

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Riyaset binasının dış görüntüleri Bina içinden hazırlıklar Bosna Hersek İslam Birliği Vakıflar Müdürlüğü Müdürü Senaid Zaimovic'in açıklamaları Bina terasından görünen Saraybosna manzarası Bosna Hersek İslam Birliği Vakıflar Müdürlüğü Müdürü Senaid Zaimovic'in açıklamaları...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Riyaset binasının dış görüntüleri

Bina içinden hazırlıklar

Bosna Hersek İslam Birliği Vakıflar Müdürlüğü Müdürü Senaid Zaimovic'in açıklamaları

Bina terasından görünen Saraybosna manzarası

Bosna Hersek İslam Birliği Vakıflar Müdürlüğü Müdürü Senaid Zaimovic'in açıklamaları

Bosna Hersek İslam Birliği Vakıflar Müdürlüğü Müdürü Senaid Zaimovic'in açıklamaları

- Türkiye Cumhuriyeti Vakıflar Genel Müdürlüğünün desteğiyle inşası tamamlanan binanın açılışı, Türkiye'den üst düzey heyetin katılımıyla 28 Mayıs'ta yapılacak

SARAYBOSNA (AA) – VESNA BESİC - Türkiye'nin desteğiyle inşası tamamlanan Bosna Hersek İslam Birliği Riyaset binası açılıyor.

Temelleri 2008'de atılan ve 2011'de tamamlanması beklenen, ancak finansal sebeplerden dolayı 2010-2018 arasında inşası durdurulan bina, Türkiye Cumhuriyeti Vakıflar Genel Müdürlüğünün desteğiyle tamamlandı.

Bosna Hersek İslam Birliği Vakıflar Müdürlüğü Müdürü Senaid Zaimovic, AA muhabirine Riyaset binası hakkında bilgi verdi.

Bosna Hersek İslam Birliğinin 100 yıldır kendine ait bir genel merkez binasının olmadığını anımsatan Zaimovic, 2007'de İslam Birliği Başkanı Mustafa Ceric döneminde Bosna Hersek İslam Birliği Riyaseti için bir genel merkez binası inşa etme fikrinin ortaya çıktığını kaydetti.

Zaimovic, "Toplanan yardımlar sonrası 2008'de ilk temeller atıldı. 2009'da Libya Devleti'nin de 'anlamlı' katkılarıyla binanın inşaatı başladı. 2009 ve 2010'da inşaat tüm hızıyla devam etti. Ancak sonrasında finansal problemler yüzünden inşaat durdu. Bosna Hersek İslam Birliği, 7 yıl boyunca binanın tamamlanmasına yardımcı olacak bir taraf aradı." diye konuştu.

Gerekli fon Türkiye Cumhuriyeti Vakıflar Genel Müdürlüğünden

Zaimovic, "Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Husein Kavazovic ve Bosna Hersek İslam Birliği Vakıflar Müdürlüğünün inisiyatifiyle gerekli fon Türkiye Cumhuriyeti Vakıflar Genel Müdürlüğünce karşılandı." dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Bosna Hersek İslam Birliği Vakıflar Müdürlüğü arasında 2017'de imzalanan iş birliği protokolü sonrası binanın tamamlanmasına yönelik çalışmaların 2018'de başladığını ve 2021 sonunda bittiğini aktaran Zaimovic, açılışın Türkiye'den üst düzey bir heyetin katılımı ile 28 Mayıs'ta yapılacağını ifade etti.

Riyaset'in yeni binası 5 bin metrekare

5 bin metrekarelik binada, ofislerin, konferans salonlarının ve Saraybosna manzaralı büyük bir terasın da bulunduğunu söyleyen Zaimovic, "150-200 arası çalışan bu binada hizmet verecek. En önemlisi, İslam Birliğinin tüm kurumları bir çatı altında toplanmış olacak. Bu binanın önemini henüz anlamamış olabiliriz ama konum olarak tarihi Başçarşı ve Merhum Aliya İzzetbegoviç'in de kabrinin bulunduğu Kovaçi Şehitlik Mezarlığına yakın olması bizler için ayrıca önemli." dedi.

Türkiye'nin desteğiyle tamamlanan Bosna Hersek İslam Birliği Riyaset binası açılışa hazır
Türkiye'nin desteğiyle tamamlanan Bosna Hersek İslam Birliği Riyaset binası açılışa hazır
Türkiye'nin desteğiyle tamamlanan Bosna Hersek İslam Birliği Riyaset binası açılışa hazır
Türkiye'nin desteğiyle tamamlanan Bosna Hersek İslam Birliği Riyaset binası açılışa hazır

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Kaynak: AA

İslam Birliği, Saraybosna, Türkiye, İslam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'nin desteğiyle tamamlanan Bosna Hersek İslam Birliği Riyaset binası açılışa hazır - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye'nin desteğiyle tamamlanan Bosna Hersek İslam Birliği Riyaset binası açılışa hazır - Son Dakika
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