Türkiye'nin en az yağış alan kenti Çorum'da yağışlar barajlara can suyu olmadı - Son Dakika

Türkiye'nin en az yağış alan kenti Çorum'da yağışlar barajlara can suyu olmadı

26.01.2021 09:01

Türkiye'nin en az yağış alan kenti Çorum'da yağışlar barajlara can suyu olmadı Son üç ayda 32 mm yağış alan kentte barajlardaki su seviyesi düşmeye devam ediyor Yetkililer su israfından kaçınılması çağrısında bulunuyor Türkiye'nin geçtiğimiz yıl en az yağış alan ili olan Çorum'da,...

Türkiye'nin en az yağış alan kenti Çorum'da yağışlar barajlara can suyu olmadı

Son üç ayda 32 mm yağış alan kentte barajlardaki su seviyesi düşmeye devam ediyor

Yetkililer su israfından kaçınılması çağrısında bulunuyor

ÇORUM - Türkiye'nin geçtiğimiz yıl en az yağış alan ili olan Çorum'da, yağışlar barajlara can suyu olmadı.

Türkiye genelinde geçtiğimiz yıl yaşanan kuraklıktan en fazla etkilenen illerin başında Çorum geliyor. Son yılların en kurak sonbahar ve kış mevsimini geçiren ülkemizde Ekim, Kasım ve Aralık aylarından beklenilen yağışlar bir türlü gelmezken Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, 2020 yılında ülke genelinde tüm bölgelerde yağışlar azaldı. Olağanüstü kuraklığın yaşandığı kent geçtiğimiz yılın son 3 ayında ise sadece 32 mm yağış aldı.

Yağışlar can suyu olmadı su seviyeleri düşmeye devam ediyor

Geçtiğimiz hafta belirli periyotlarla etkili olan kar ve yağmur yağışı ülke genelindeki barajlardaki doluluk oranlarına kısmen etki etse de bu etki Çorum'da içme suyu ihtiyacının karşılandığı barajlara yansımadı.

Şehrin içme suyu Yenihayat ile Hatap barajlarından karşılanırken kuraklık nedeniyle barajlarda doluluk oranlarında azalma devam ediyor. 11 milyon metreküpe yakın bir rezervi bulunan Hatap Barajı'nda su seviyesi 1 milyon 749 bin metreküpe gerilerken doluluk oranı ise yüzde 16 olarak gerçekleşti. 25 milyon 363 bin metreküp rezervi bulunan Hatap Barajı'nda 3 milyon 24 bin metreküp su bulunurken doluluk oranı yüzde 12. Çomar Barajında ise 3 milyon 420 bin metreküp su bulunuyor.

Su yatırımları ve kaynak arayışları devam ediyor

İçme suyunda tehlike çanları çalarken Çorum Belediyesi, gerek kuyulardaki, gerek içme suyu ihtiyacının karşılandığı barajlarda suların en etkin en verimli kullanılabilmesi ve su sıkıntısı yaşanmaması için su yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Mevcutta aktif olarak kullanılan 9 kuyuya ilave olarak Tarhan köyünde 6 kuyu daha açarak kuyu sayısını 15'e yükselten belediye, geçtiğimiz günlerde Tarhan köyündeki saniyede 100 litre debiye sahip olan 2 kuyuyu Yenihayat barajı isale hattı ile buluşturarak devreye aldı. Koçhisar İsale Hattı projesi başta olmak üzere bu alanda 400 milyon liralık yatırım yapmaya hazırlanan belediye bir taraftan da yeni su kaynakları araştırmaya devam ediyor.

Türkiye'nin en az yağış alan kenti Çorum'da yağışlar barajlara can suyu olmadı
Türkiye'nin en az yağış alan kenti Çorum'da yağışlar barajlara can suyu olmadı
Türkiye'nin en az yağış alan kenti Çorum'da yağışlar barajlara can suyu olmadı
Türkiye'nin en az yağış alan kenti Çorum'da yağışlar barajlara can suyu olmadı

Sonbahar, Türkiye, Çorum, Ekim, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Türkiye'nin en az yağış alan kenti Çorum'da yağışlar barajlara can suyu olmadı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Henüz 18 bile değiller! Kız arkadaşını dövüp, utanmadan kayda aldırdı Iğdır'dan Erzurum'a dönen kamyon şoförünün seyir halindeyken ayakları dondu AK Parti'nin 2020'nin en beğenilen olayı anketinde ilk sırayı Ayasofya'nın ibadete açılması aldı Yoldan geçenleri gizlice videoya alan şahsa gençler müdahale etti Fenomen dizi Çukur, Fenerbahçe'nin Mesut Özil transferine gönderme yaptı Tuba Büyüküstün, Sefirin Kızı'nda ilk kez izleyici karşısına çıktı Tapu müdürlüğünde dönen 'rüşvet' çarkına düzenlenen operasyonda 25 kişi tutuklandı Ünlü spiker Hülya Hökenek, canlı yayında zamlara isyan etti: Bu fiyatlar gerçek mi?
Kaan Ayhan'dan transfer iddialarına Twitch üzerinden yanıt: Sezonu kesinlikle İtalya'da tamamlayacağım Kaan Ayhan'dan transfer iddialarına Twitch üzerinden yanıt: Sezonu kesinlikle İtalya'da tamamlayacağım         
08:55
Normalleşme kararları için ilk hedef 12 milyon kişinin mart ayının ilk haftasına kadar aşılanması Normalleşme kararları için ilk hedef 12 milyon kişinin mart ayının ilk haftasına kadar aşılanması         
08:28
Emre Aşık ve Yağmur Aşık mahkemede! Boşanma davasına sevgilisi ile geldi Emre Aşık ve Yağmur Aşık mahkemede! Boşanma davasına sevgilisi ile geldi         
07:59
CHP'de bir skandal daha! Kadına çeşme başında tecavüz eden ilçe başkanı, kola ve aspirinle düşük yaptırmış CHP'de bir skandal daha! Kadına çeşme başında tecavüz eden ilçe başkanı, kola ve aspirinle düşük yaptırmış         
07:34
Çukur'da ayrılıkların ardı arkası kesilmiyor! Başrol oyuncusu diziye veda etti Çukur'da ayrılıkların ardı arkası kesilmiyor! Başrol oyuncusu diziye veda etti         
00:30
Biden, Trump'ın kaldırdığı Kovid-19 seyahat yasağını geri getirdi Biden, Trump'ın kaldırdığı Kovid-19 seyahat yasağını geri getirdi         
23:07
Temizlik görevlisi yolda bulduğu 50 bin lirayı sahibine teslim etti Temizlik görevlisi yolda bulduğu 50 bin lirayı sahibine teslim etti         
22:16
Dan Petrescu'dan 30 yıl sonra gelen itiraf: Fenerbahçe'yle ön sözleşme imzalamıştım Dan Petrescu'dan 30 yıl sonra gelen itiraf: Fenerbahçe'yle ön sözleşme imzalamıştım         
21:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile TESK arasında çarpıcı gıda fırsatçıları diyalogu: Gerekirse her dükkana kolluk kuvveti koyarız Cumhurbaşkanı Erdoğan ile TESK arasında çarpıcı gıda fırsatçıları diyalogu: Gerekirse her dükkana kolluk kuvveti koyarız         
20:59
Genç kadın kendisine Genç kadın kendisine "Balina" diyenleri azmiyle bin pişman etti         
17:30
Nevşin Mengü'den Nevşin Mengü'den "Kendi polisime saldırmam" diyen Cüneyt Arkın'a yanıt         
14:56
FETÖ'cü Enes Kanter'in Rockefeller'ın torunu Ariana ile ilişki yaşadığı ortaya çıktı FETÖ'cü Enes Kanter'in Rockefeller'ın torunu Ariana ile ilişki yaşadığı ortaya çıktı         
14:36
Sapık komşusunun tacizlerine dayanamayan iki çocuk annesi kadın kendisini astı Sapık komşusunun tacizlerine dayanamayan iki çocuk annesi kadın kendisini astı         
13:49
"Cehennemi tercih ederdim" diyen İlyas Salman'dan tartışma yaratacak "Ahiret" çıkışı         
13:47
Kendini tanrı zanneden adam, babasının kesik başıyla sokaklarda dolaştı Kendini tanrı zanneden adam, babasının kesik başıyla sokaklarda dolaştı         
12:10
Başörtüsünü çıkardıktan sonra açılıp saçılan Hanife Gürdal, şimdi de mini etekli pozunu paylaştı Başörtüsünü çıkardıktan sonra açılıp saçılan Hanife Gürdal, şimdi de mini etekli pozunu paylaştı         
11:50
14 yaşındaki kıza yapılan iğrenç istismar 14 yaşındaki kıza yapılan iğrenç istismar "Anne beni en yakınından koruyamadın" notuyla ortaya çıktı         
11:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2021 09:16:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye'nin en az yağış alan kenti Çorum'da yağışlar barajlara can suyu olmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei