TÜRKİYE'NİN EN BEĞENİLEN CEO'LARI ÖDÜLLERİNİ ALDI - Son Dakika

İş dünyasının önde gelen isimlerinin ödüllendirildiği Altın Lider Ödülleri'nde, 2021 yılının en beğenilen 50 CEO'su ödüllerini aldı. KREA M.I.C.E. tarafından yapılan 'Altın Lider Ödülleri' platformunda tüm Türkiye'den 35 binin üzerinde oy kullanıldı. Türkiye'de iş dünyasında çalışan her bireyin tekil oyu ve cep telefonuna gönderilen doğrulama kodu ile katıldığı oylamalar 25 Kasım 2021'de sona erdi. Oylamaların ardından 2021 yılının en beğenilen 50 CEO'su, 50 CHRO'su, 50 CMO'su 3 gün süren ödül töreniyle, Altın Lider Ödülü'nün sahibi oldu. Dün, İstanbul'da bir otelde düzenlenen törende, en beğenilen 50 CEO ödüllerin sahibi oldu. Ödül törenlerinin son gününde Nükhet Duru da sahne aldı. ŞİRKET LİDERLERİNİN BIRAKTIĞI ANLAMLI İZLERİ DESTEKLİYORUZ Hedeflerinin kapsayıcı, teknolojik ve güvenirliliği yüksek bir ödüllendirme platformu oluşturmak olduğuna dikkat çeken KREA M.I.C.E.?ın kurucusu Seda Mızraklı Ferik, gecede yaptığı açılış konuşmasında, 'Dante'nin dediği gibi zaman zaman ne kadar yol aldığımızı görmek için geriye de bakmalı. Hep ileriye bakınca yollar bitmez, zorluklar aşılmaz gelebiliyor. Pandemi dolayısıyla içinde bulunduğumuz bu biraz daha güç zamanlarda liderlerin bıraktıkları anlamlı izleri desteklemek bizim için en büyük motivasyon ve gurur kaynağı' dedi. ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLEN 50 CEO Başak Şengül'ün sunumuyla gerçekleşen gecede ödüle layık görülen Türkiye'nin en beğenilen CEO'ları şöyle:

'Murat Yancı, Demirören TV Grup Başkanı

Ahmet Dördüncü, Akkök Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı

Toyota, Ali Haydar Bozkurt, CEO

Alper Gökgöz, ING Türkiye Genel Müdürü

Dominos Pizza, Aslan Saranga, DP EurasiaGroup CEO

Eczacıbaşı, Atalay Muharrem Gümrah, Yönetim Kurulu Üyesi

Hayat Kimya, Avni Kığılı, Hayat İcra Kurulu Başkanı

CMC Türkiye, Banu Hızlı, CEO, CMC Türkiye İcra Kurulu Üyesi, M+ Group

LC Waikiki, Berna Akyüz Öğüt, LC WAIKIKI Mağazacılık Genel Müdürü

Coca Cola İçecek, Burak Başarır, Coca-Cola İçecek CEO'su

HaverFarma, Can Hisarlı, İcra Kurulu Başkanı

Sabancı Holding, Cenk Alper, Yönetim Kurulu Üyesi, CEO

Doğan Holding, Çağlar Göğüş, İcra Kurulu Başkanı, CEO

Türk Tuborg, Damla Birol, CEO & Yönetim Kurulu Üyesi

Pepsico, Ece Aksel, PepsiCo Türkiye Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü

Sodexo, Eda Uluca, İcra Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi

Vodafone, Engin Aksoy, CEO

Siemens Healthineers, Enis Sonemel, Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su

Santafarma İlaç, Erol Kiresepi, Yönetim Kurulu Başkanı

Doğuş Holding, Ferit Şahenk, Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su

Make A Wish, Fusün Kuran, Make-A-Wish Türkiye CEO'su

Denizbank, Hakan Ateş, Finansal Hizmetler Grubu CEO

Akbank, Hakan Binbaşgil, CEO

Arçelik, Hakan Bulgurlu, CEO

Borusan Otomotiv, Hakan Tiftik, Borusan Otomotiv Grubu İcra Kurulu Başkanı

Kibar Holding, Haluk Kayabaşı, CEO

Kastamonu Entegre, Haluk Yıldız, Kastamonu Entegre CEO'su ve Hayat Holding Ağaç Grubu Başkanı

Enerjisa Üretim A.Ş., İhsan Bayçöl, CEO

MondelezInterational Türkiye, İhsan Karagöz, Genel Müdür

Ege Yapı, İnanç Kabadayı, Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı

Koç Holding, Levent Çakıroğlu, Yönetim Kurulu Üyesi, CEO

Mey Diageo, Levent Kömür, Genel Müdür

Evyap, Mehmet Evyap, İcra Kurulu Başkanı

Yıldız Holding, Mehmet Tütüncü, CEO

Hepsi Burada, Murat Emirdağ, CEO

Turkcell, Murat Erkan, Genel Müdür

Fiba, Murat Özyeğin, Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanı

Unilever, Mustafa Seçkin, Yönetim Kurulu Başkanı, Unilever Türkiye, Orta Asya ve İran

Yataş, Nuri Öztaşkın, Yataş Grup CEO

McDonald's, Oğuz Uçanlar, CEO

Karsan, Okan Baş, CEO

Albayrak Holding, Ömer Bolat, CEO

Cigna Sigorta, Pınar Kuriş, Genel Müdür

TAV Hava Yolları, Sani Şener, İcra Kurulu Başkanı

Petrol Ofisi, Selim Şiper, CEOve Yönetim Kurulu Üyesi

Metro Türkiye, Sinem Türüng, CEO

Teknosa, Sitare Sezgin, CEO

P&G, Tankut Turnaoğlu, Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı/ Genel Müdür

Anadolu Isuzu, Tuğrul Arıkan, Genel Müdür? DHA-Genel - Türkiye-İstanbul/ Merkez - DHA