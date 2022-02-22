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Türkiye'nin en büyük 'yasa dışı' bahis çetesinden biri Diyarbakır Emniyeti tarafından çökertildi - Son Dakika

Türkiye'nin en büyük 'yasa dışı' bahis çetesinden biri Diyarbakır Emniyeti tarafından çökertildi

22.02.2022 09:08
Türkiye'nin en büyük 'yasa dışı' bahis çetesinden biri Diyarbakır Emniyeti tarafından çökertildi

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı ve Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 6 ay süren takipleri sonucu tespit ettiği, Diyarbakır ve İstanbul'da bulunan 26 şüpheliye yönelik 32 adrese, 300 polisin katılımıyla, yapılan eş zamanlı operasyonda 26...

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı ve Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 6 ay süren takipleri sonucu tespit ettiği, Diyarbakır ve İstanbul'da bulunan 26 şüpheliye yönelik 32 adrese, 300 polisin katılımıyla, yapılan eş zamanlı operasyonda 26 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı ve Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, suç örgütüne yönelik düğmeye bastı. Çalışmalar sonucu silahlı suç örgütü yöneticisi "sözde" iş insanı G.R. polisleri görünce camdan atlayıp kaçmaya çalıştığı, suç örgütü lideri polisler tarafından kovalamaca sonucunda kıskıvrak yakalandığı belirtildi. Örgüt liderinin aracından çok miktarda nakit para çıktığı, paraların sayımı halen devam ettiği bildirildi.

Suç örgütü elebaşı G.R.'nin sözde bir iş insanı olduğu, yasadışı bahisten elde ettiği gelirle İstanbul'da eşi olarak tanıttığı kız arkadaşı üzerine lüks eğlence mekanı açtığı, yakalanmamak için banka hesapları kullanmadığı, büyük miktardaki suç gelirlerini kripto paraya aktardığı tespit edildi.

Örgüt üyelerinin Diyarbakır ve İstanbul'da bulunan çok sayıda ofis üzerinden yasadışı bahis faaliyetlerini yürüttükleri, çevrelerinde bulunan, kandırdıkları kişiler ve yakınlarına banka hesabı açtırarak para transferlerini gerçekleştirdikleri, yasadışı bahisten elde ettikleri olağanüstü kazançların fark edilmemesi için Bitcoin (BTC) ve Tether (USDT) gibi kripto para birimlerine dönüştürdükleri, aktif olarak kullanıldığı değerlendirilen 3 adet sanal Amerikan Doları olarak adlandırılan Tether (USDT) cüzdanı ve 1 adet Bitcoin (BTC) cüzdanı bulunduğu tespit edildiği kaydedildi.

Suç örgütü üzerinden çoğunluğu kripto paralarla olmak üzere 1 milyar 500 milyon TL'den fazla para akışının olduğu polis tarafından tespit edildi. Şüphelilerin yasadışı bahisten elde ettikleri para ile lüks bir yaşam sürdükleri anlaşıldı. Şüphelilere ait çok sayıda araç, işyeri ve ikamette aramalar halen devam ettiği ifade edildi.

Emniyet yetkilileri, ele başı G.R.'nin yaptığı silahlı yasadışı bahis çetesinin ülkemizdeki en büyük yasadışı bahis örgütlerinden biri olduğunu belirtti. Yakalanan tüm şüphelilerin soruşturmanın yürütüldüğü Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne getirilmesi bekleniyor. - DİYARBAKIR

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Türkiye'nin en büyük 'yasa dışı' bahis çetesinden biri Diyarbakır Emniyeti tarafından çökertildi Türkiye'nin en büyük 'yasa dışı' bahis çetesinden biri Diyarbakır Emniyeti tarafından çökertildi DİYARBAKIR - PTT şubesinden silahlı soygun yapan 2 şüpheli tutuklandı DİYARBAKIR - PTT şubesinden silahlı soygun yapan 2 şüpheli tutuklandı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü, Diyarbakır, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Türkiye'nin en büyük 'yasa dışı' bahis çetesinden biri Diyarbakır Emniyeti tarafından çökertildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye'nin en büyük 'yasa dışı' bahis çetesinden biri Diyarbakır Emniyeti tarafından çökertildi - Son Dakika
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