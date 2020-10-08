Türkiye'nin en geniş çaplı porsuk ağacı Artvin'de tescillendi - Son Dakika

Türkiye'nin en geniş çaplı porsuk ağacı Artvin'de tescillendi

08.10.2020 08:44

Türkiye'nin en geniş çaplı porsuk ağacı Artvin'de tescillendi Artvin'in Murgul ilçesindeki 1500-2000 yaşında olduğu tahmin edilen porsuk ağacı koruma altına alındı Artvin'in Murgul ilçesinde 11 metrelik çapı ile Türkiye'nin en geniş çaplı porsuk ağacı unvanına sahip anıt ağaç tescillendi.

Türkiye'nin en geniş çaplı porsuk ağacı Artvin'de tescillendi

Artvin'in Murgul ilçesindeki 1500-2000 yaşında olduğu tahmin edilen porsuk ağacı koruma altına alındı

ARTVİN - Artvin'in Murgul ilçesinde 11 metrelik çapı ile Türkiye'nin en geniş çaplı porsuk ağacı unvanına sahip anıt ağaç tescillendi. 1500 ile 2000 bin yaşında olduğu tahmin edilen yaklaşık 25 metre boyundaki ağaç, koruma altına alındı.

Artvin'in Murgul ilçesinde bağlı Korucular Köyü Kokolet Vadisinde bulunan porsuk ağacı Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 'anıt ağaç' olarak tescillenerek koruma altına alındı. Murgul ilçe merkezine 21 kilometre uzaklıkta bulunan Kokolet vadisindeki 1500 ile 2000 yaşında olduğu tahmin edilen porsuk ağacı, 11 metre çevre uzunluğuyla Türkiye'nin en geniş çaplı porsuk ağacı olarak tescillendi.

"Ağacın ihtişamın ve gövde yapısına hayran kaldım"

Bölgede yaşayan Hasan Durmuş isimli vatandaş tarafından 2001 yılında bulunan ağaç, uzman ekipler tarafından incelenmesi sonucu Türkiye'nin çevre genişliği en büyük ağacı olma ünvanına sahip oldu. Korucular köyünde yaşayan ve ağacı keşfedip yetkililere bilgi veren Hasan Durmuş gazetecilere yaptığı açıklamada, 40 yıldır ormanlarda çalıştığını ifade ederek anıt ağaca tesadüfen rastladığı söyledi.

Ağacı gördüğünde ihtişamına ve gövde kalınlığına hayran kaldığını kaydeden Durmuş, ağacın anıt ağaç olarak tescillenip korumaya alınması için ilgili makamlara başvurular yaptığını kaydetti.

Ağacın koruma altına alınması için çok uğraş verdiğini anlatan Durmuş, "Son on yıldır bu işe gönül verdim. İlgili kurumlarda yardımcı oldular sağ olsunlar bu duruma geldik, tescil yaptırdık ve muradıma erdim. Ankara'dan arkadaşlar 3 -4 sefer geldiler. Orman Bölge Müdürlüğü'nden geldiler, Çevre Orman Bakanlığı'ndan geldiler, hepsi olumlu rapor verdiler. 'Tescillenir ve bu ağaç korumaya alınır' dediler. Şimdi o mutluluğu yaşıyorum heyecanlıyım" diye konuştu.

"Türkiye'de ki en büyük çapa sahip porsuk ağacını tespit etmiş olduk"

Bölgeye giderek ağaç ve çevresinde incelemelerde bulunan Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Toprak İlmi ve Ekoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aydın Tüfekçioğlu ise ağacın varlığından sosyal medyada çıkan haberlerden sonra haberdar olduğunu ve ağaçtan çok etkilendiğini kaydetti.

Porsuk ağacının çok yaygın olan her tarafta bulunabilen bir ağaç olmadığını anlatan Tüfekçioğlu, "Ağacın özelliği kuytu ve nemli yerleri sevmesi. Koyu gölgede yetişebilen, diğer ağaçların altında bile büyüyebilen nadir olan türlerimizden bir tanesi. Burada bu şekilde 11 metre çapa kadar hayatta kalabilmiş yıllara direnmiş muhtemelen bin 500 ile 2 bin arası bir yaşı var. İç kısmı kovuk olduğu için yaşını tam olarak tespit etmemiz mümkün olmadı" dedi.

"Türkiye'de daha önce 'en yaşlı' diye söylenen Zonguldak Alaplı'da bulunan porsuk ağacından yaklaşık 1,5 kat daha fazla çapı olan bir ağaç bu" diyen Tüfekçioğlu "Onun için çok değerli. Türkiye'deki en büyük çapa sahip porsuk ağacını tespit etmiş olduk. Aynı zamanda tescillendi, gerçekten çok güzel bir değer, çok sevindik. Böyle bir ağacın burada var olması şimdiye kadar ki kara, fırtınaya zor hava koşullarına dayanıp hayatta kalmış olması bizim içim iyi bir şans oldu. Artvin için de önemli bir değer diye düşünüyoruz. Bundan sonra ağacın yaşatılması için korunması için gerekli önlemleri ilgili kuruluşlar almaya başladılar. Bizde artık buraya sık sık gelip yine bunu takip edeceğiz. Yine turizm amaçlı da değerlendirilecek insanların merak edeceği görmek isteyeceği büyüklükte azametli bir ağaç türü" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin en geniş çaplı porsuk ağacı Artvin'de tescillendi
Türkiye'nin en geniş çaplı porsuk ağacı Artvin'de tescillendi
Türkiye'nin en geniş çaplı porsuk ağacı Artvin'de tescillendi
Türkiye'nin en geniş çaplı porsuk ağacı Artvin'de tescillendi

Türkiye, Murgul, Artvin, Porsuk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Türkiye'nin en geniş çaplı porsuk ağacı Artvin'de tescillendi - Son Dakika

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