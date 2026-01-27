Türkiye'nin En Gözde Kaplıca ve Termalleri

Enuygun.com, dört mevsim tercih edilebilen kaplıca ve termallere ilişkin önerilerini paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kullanıcı ilgisi, bölgesel popülerlik, termal kaynak çeşitliliği ve konaklama altyapısı dikkate alınarak hazırlanan listede, Türkiye'nin en gözde kaplıca ve termal merkezleri bir araya getirildi.

Doğa, tarih ve şifanın termal sularla buluştuğu destinasyonların başında dünyaca ünlü beyaz travertenleriyle UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale geliyor. Türkiye'de termal deneyimi, tarih ve UNESCO mirasıyla bir arada sunan nadir destinasyonlardan biri olması Pamukkale'yi ayrıcalıklı kılıyor.

Mineral açısından zenginliğiyle antik çağlardan beri şifa arayan, bedensel ve zihinsel olarak arınmak isteyenlerin uğrak noktası olan Pamukkale kaplıcaları, 33-36 derece sıcaklıktaki termal sularıyla dört mevsim ilgi görüyor.

Pamukkale'de modern termal otellerde konaklayarak termal suların yenileyici etkisi hissedilebilirken, Hierapolis Antik Kenti'nin tarihi dokusu ve travertenlerin manzarası eşliğinde önemli deneyim yaşama fırsatı bulunuyor.

Afyonkarahisar ve Bursa

Afyonkarahisar, termal turizmi tedavi odaklı geleneksel kaplıca kültürüyle birleştiren en köklü merkezlerden biri olarak öne çıkıyor.

Bu kapsamda, 42-53 derece arasında değişen termal sularıyla her yıl yerli ve yabancı çok sayıda turist ağırlayan Sandıklı Kaplıcası deri rahatsızlıkları, böbrek taşı, kireçlenme şikayeti, solunum yolu problemleri ve kadın hastalıkları için tercih ediliyor.

Kaplıcanın ülkedeki diğer kaplıcalardan en önemli farkı da çamur banyoları olarak öne çıkıyor. Dünya çapında meşhur olan çamur banyoları, özellikle ortopedik sıkıntılar yaşayanlar için tavsiye ediliyor.

Afyonkarahisar'ın bir diğer kaplıcası da Türkiye'nin en büyük ikinci kaplıca gölü olan Gazlıgöl olarak öne çıkıyor.

İçerdiği mineralleriyle sağlık turizmi açısından önemli bir merkez olan Gazlıgöl Kaplıcası'nın cilt problemleri, romatizma, sinir hastalıkları ve solunum yolu enfeksiyonlarına destekleyici olduğu düşünülüyor.

Geçmişi Roma dönemine uzanan Gazlıgöl Kaplıcaları modern tesisleri, doğal güzellikleri, temiz havası ve sıcak suyuyla özellikle yaz aylarında büyük ilgi görüyor.

Şehirden çok uzaklaşmadan termal deneyim yaşamak isteyenler için Bursa kaplıcaları ideal bir rota oluşturuyor. Enuygun.com'un kısa tatiller için önerdiği Bursa kaplıcaları, günübirlik molalardan hafta sonu tatillerine kadar farklı seyahat planlarına hitap ediyor.

Osmanlı'dan bugüne uzanan köklü tarihiyle öne çıkan şehirde, özellikle Çekirge kaplıcaları, yüzyıllardır şifa arayanların buluşma noktası olmayı sürdürüyor. Uludağ'ın eteklerinde, doğanın içinde konumlanan Çekirge kaplıcaları, mineral bakımından zengin termal sularıyla kas ve eklem ağrıları gibi şikayetlerde destekleyici etkileriyle anılıyor. Ayrıca kaplıca, stres kaynaklı yorgunluktan dolaşım sistemiyle ilişkilendirilen rahatsızlıklara kadar pek çok alanda tercih ediliyor.

Çekirge dışında Bursa'da Oylat ve Kurşunlu kaplıcaları da öne çıkıyor. Mineral bakımından zengin termal sularıyla öne çıkan kaplıcalar, kas ve eklem rahatsızlıklarından dolaşım sistemine kadar pek çok alanda destekleyici etkileriyle biliniyor.

Uşak ve Ankara

Termal zenginlikleriyle dikkati çeken şehirlerden bir diğeri de Uşak olarak dikkati çekiyor. Şehrin öne çıkan şifa duraklarından Hamamboğazı kaplıcaları, doğal kaynaklardan beslenen termal suları ve sakin atmosferiyle sağlık ve şifa arayanların uğrak noktası olmaya devam ediyor.

Uşak'ın Banaz ilçesinde yer alan Hamamboğazı kaplıcaları, çam ormanlarıyla çevrili doğal konumu ve çevresindeki popüler trekking rotalarıyla dinlenmek ve yenilenmek isteyenler için ideal bir durak oluyor.

Hamamboğazı kaplıcalarında "Gazoz", "Sarı Kız" ve "Kara Kız" olarak adlandırılan üç farklı termal su kaynağı bulunuyor. Kükürt ve demir oranı yüksek olan Gazoz suları mide, karaciğer ve bağırsak rahatsızlıkları için önerilirken, kükürtlü ve ılık yapısıyla Sarı Kız suları özellikle rahatlatıcı etkisiyle öne çıkıyor. Daha yüksek sıcaklığa sahip Kara Kız suları da romatizmal rahatsızlıklar, kas ve eklem ağrıları için tercih ediliyor.

Ankara'da kaplıca denince akla ilk gelen noktaların başında Kızılcahamam kaplıcaları geliyor. Ankara'da şehir merkezine yaklaşık bir saatlik mesafede olan Kızılcahamam kaplıcaları, Roma ve Selçuklular dönemine uzanan köklü geçmişiyle termal kültürün kuşaklar boyunca aktarıldığı özel bir destinasyon olarak öne çıkıyor.

Çam ormanlarıyla çevrili temiz havasıyla öne çıkan, doğanın sunduğu şifayla birbirinden güzel termal otellerin bulunduğu Kızılcahamam, yılın her döneminde sakinliği ve şifayı bir arada sunuyor.

Kızılcahamam kaplıcalarının mineral bakımından zengin termal suları romatizmal rahatsızlıklardan kas ve eklem ağrılarına, stres kaynaklı yorgunluktan dolaşım sistemi problemlerine kadar pek çok alanda destekleyici etkileriyle biliniyor.

Şehri özel kılan unsurlardan biri de doğal maden suları. Bölgeyle özdeşleşen ve doğal olarak içilebilen maden suları, sindirim sistemini destekleyici özellikleriyle öne çıkarken, Kızılcahamam ziyaretinde mutlaka deneyimlenmesi gereken doğal zenginlikler arasında yer alıyor.

Yalova ve Balıkesir

Türkiye'de termal turizmin simge noktalarından biri olan Yalova Termal kaplıcaları, köklü geçmişi ve İstanbul'a yakınlığıyla öne çıkıyor.

Merkez, yaklaşık 57-60 derece sıcaklığa ulaşan termal sular mineral zenginliği sayesinde kas ve eklem ağrıları, romatizmal şikayetler ve stres kaynaklı yorgunluk gibi durumlarda destekleyici etkileriyle anılıyor. Geniş orman alanları, yürüyüş parkurları ve tarihi termal yapılarıyla Yalova Termal, hem günübirlik molalar hem de uzun süreli konaklamalar için tercih edilen bir durak.

Türkiye'nin en bilinen termal merkezlerinden biri olan Gönen kaplıcaları da özellikle romatizmal rahatsızlıklarla özdeşleşmiş köklü bir kaplıca kültürü bulunuyor. Antik dönemlerden bu yana kullanılan Gönen termal suları, yüksek mineral içeriği ve 40 derece civarındaki sıcaklığıyla biliniyor.

Gönen kaplıcaları, termal otelleri ve sağlık odaklı tesisleriyle hem tedavi hem de dinlenme amaçlı seyahat edenlerin sıkça tercih ettiği merkezler arasında yer alıyor. Gönen, Ilıman iklimi ve sakin atmosferi sayesinde yılın her döneminde ziyaret edilebiliyor.