Türkiye'nin en işlek yollarından! Bir yerden sonra deniz başlıyor

26.02.2026 18:20
26.02.2026 18:20
Türkiye\'nin en işlek yollarından! Bir yerden sonra deniz başlıyor
Şiddetli yağışların ardından sular altında kalan Konya-Antalya kara yolunun son hali havadan görüntülendi. Yolun bir yerden sonra bittiği ve denizin başladığı görüldü.

Antalya ve çevresinde etkili olan şiddetli sağanak yağışların faturası ağır oldu. Konya-Antalya kara yolu sular nedeniyle devasa bir göle dönüştü.

YOL TAMAMEN SULAR ALTINDA

Havadan çekilen dron görüntülerinde, asfalt yolun bir noktadan sonra tamamen kesildiği ve sular altında kaldığı görüldü.

Güvenlik gerekçesiyle ulaşıma kapatılan yolda sürücüler alternatif güzergahlar olan Akseki ve Manavgat hatlarına yönlendiriliyor. Bölgedeki suyun tahliyesi için çalışmalar sürüyor.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • mesut mesut:
    koskoca devlet 3 haftadır acamadı yolu. yol yapmışlarmış mış 33 47 Yanıtla
    Mesut Vatansever Mesut Vatansever:
    Amerika’da olsa sesiniz çıkmıyor nedense! Hayırdır?!!! 32 22
  • Ahmet PEHLİVAN Ahmet PEHLİVAN:
    Hatslı yol yapmışlar oraya köprü yapılması lazımken düz yol yaparak köprü parasını cebe indırmişlrr yolda böyle su olur 22 6 Yanıtla
  • Musti5201 Musti5201:
    onuda tayyip Erdoğan yaptı 16 3 Yanıtla
  • ha07600760 ha07600760:
    allahın işine karışmayın 6 4 Yanıtla
  • Ugras Ugras Ugras Ugras:
    YETİMİN VE BİZLERİN PARALARI. YOL YAPTIK. KOYUNLARA SELAM OLSUN.ALT YAPI YOK AMA İHALEYLE PEŞKEŞ ÇEKİLEN YOL VAR 5 2 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
