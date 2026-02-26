Antalya ve çevresinde etkili olan şiddetli sağanak yağışların faturası ağır oldu. Konya-Antalya kara yolu sular nedeniyle devasa bir göle dönüştü.
Havadan çekilen dron görüntülerinde, asfalt yolun bir noktadan sonra tamamen kesildiği ve sular altında kaldığı görüldü.
Güvenlik gerekçesiyle ulaşıma kapatılan yolda sürücüler alternatif güzergahlar olan Akseki ve Manavgat hatlarına yönlendiriliyor. Bölgedeki suyun tahliyesi için çalışmalar sürüyor.
Son Dakika › Yaşam › Türkiye'nin en işlek yollarından! Bir yerden sonra deniz başlıyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (7)