Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak doğduğu topraklara değer katacak - Son Dakika

Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak doğduğu topraklara değer katacak

25.04.2021 11:05
Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak doğduğu topraklara değer katacak, System.String[]

Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ın, Sivas'ın İmranlı ilçesindeki bir bölümünde yürütülen ıslah ve çevre düzenleme çalışmasının ardından ilçe turizmine katkı sağlaması hedefleniyor.

Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ın, Sivas'ın İmranlı ilçesindeki bir bölümünde yürütülen ıslah ve çevre düzenleme çalışmasının ardından ilçe turizmine katkı sağlaması hedefleniyor.

İmranlı Kaymakamlığı ve Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yürütülen proje kapsamında ırmağın ilçe merkezinden geçen her iki yakasında, yaklaşık bin metrekarelik alanda ıslah çalışmaları tamamlandı ve çevre düzenleme çalışması başlatıldı.

Nehrin iki yakasında yürüyüş yolları, yeşil alanlar ve parkların yer alacağı projenin ardından Kızılırmak'ın, turizme hizmet ederek doğduğu topraklara değer katması amaçlanıyor.

Kaymakam Hüseyin Çamkerten, AA muhabirine, ilçeden doğan ve 1355 kilometre uzunluğundaki Kızılırmak'ın, Türkiye'nin en uzun akarsuyu unvanına sahip olduğunu anımsattı.

Nehrin İmranlı bölümünde kalan kısmının, bakımsızlığı ve ırmak ile birleşen derelere insan sağlığı için tehdit oluşturacak atıkların duyarsızca atılması nedeniyle sorun teşkil ettiğini belirten Çamkerten, "Irmağın bakımsızlığı dikkatimizi çekti. DSİ ile görüşerek 23 Mart'ta kaymakamlığımız bünyesinde ıslah ve çevre düzenlemesi çalışması başlattık." diye konuştu.

Çamkerten, Kızılırmak havzasının ve derelerin ıslahı projesinin, DSİ ve kaymakamlık personelinin özverili çalışmalarıyla 19 Nisan'da tamamlandığını ifade etti.

Yabani ağaçlar temizlendi

Islah çalışması hakkında bilgi veren Çamkerten, şunları kaydetti:

"İlçede bulunan 3 köprüyü kapsayan ve yaklaşık 1 kilometre uzunluğundaki alanda kendiliğinden biten yabani ağaçlar, Kızılırmak'ın eşsiz görüntüsünü bozuyordu. Bu ağaçların tamamı, ıslah çalışmaları kapsamında temizlenerek kaymakamlığımızca belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere kışlık yakacak olarak hibe edildi. Ayrıca ırmak içinden 400 kamyon atık ve çöp çıktı."

Çamkerten, işe başlarken çok büyük bütçelerinin olmadığını dile getirerek, "DSİ'nin kendi bütçesi ve kaymakamlığın da biraz katkısı oldu. Bunu yaparken İmranlı'yı daha güzel bir görüntüye kavuşturmayı amaçladık." dedi.

Kızılırmak'ı turizme kazandırmayı hedeflediklerini aktaran Çamkerten, şunları söyledi:

"Ülkemizin en uzun ırmağı olan Kızılırmak'ın, hak ettiği güzelliğe kavuşabilmesi için bu çalışmayı başlattık. Hemşehrilerimizin aileleri ile yürüyüş yapabileceği bir çevresel düzenleme önemliydi. İmranlı'ya ve geleceğe dokunmak için hayatın kaynağı olan suyun kalitesini artırmayı amaçlıyoruz. Akarsuyumuzda katma değeri yüksek bir ıslah ve çevre düzenlemesi çalışması, bölge için ertelenemez bir zaruret olarak önümüzde duruyordu. Bu yüzden idari çalışmalarımızın yanında ıslah projesini de başlattık."

Kaymakam Çamkerten, temizlenen yabani ağaçların yerine İlçe Orman İşletme Şefliğinden temin edilecek yeni çam ağaçları dikilerek planlı ve sürdürülebilir ağaçlandırma modelinin ilçeye kazandırılacağını sözlerine ekledi.

Kızılırmak, Hisarcık, İmranlı, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak doğduğu topraklara değer katacak - Son Dakika


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