Son Dakika Haberleri: Türkiye'nin en yaşlı kaplumbağası 'tuki'
Son Dakika Güncel Türkiye'nin en yaşlı kaplumbağası 'tuki'

Türkiye'nin en yaşlı kaplumbağası 'tuki'

18 dakika önce

KOCAELİ'nin Darıca ilçesindeki Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı'nda yaşayan ve nesli tükenmekte olan hayvanlar arasında gösterilen 99 yaşındaki dev Aldabra kaplumbağası 'Tuki', hayvanat bahçesinin en fazla ilgi çeken hayvanları arasında.

Türkiye'nin en yaşlı kaplumbağası 'tuki', System.String[]

KOCAELİ'nin Darıca ilçesindeki Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı'nda yaşayan ve nesli tükenmekte olan hayvanlar arasında gösterilen 99 yaşındaki dev Aldabra kaplumbağası 'Tuki', hayvanat bahçesinin en fazla ilgi çeken hayvanları arasında. Türkiye'nin tek Aldabra kaplumbağası olan 'Tuki', derbi maçları öncesinde yaptığı tahminlerle de tanınıyor.

Darıca Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı'nda yaşayan ve nesli tükenmekte olan hayvanlar arasında gösterilen dev Aldabra kaplumbağası 'Tuki', 99 yaşında. İyi bakıldığında 250 yıl kadar yaşayabilen dev Aldabra kaplumbağaları, 1,5 metreye ulaşabilen boyları ve ağırlıkları ile tanınıyor. Türkiye'nin tek dev Aldabra kaplumbağası olan ve şu anda 450 kiloya yaklaşan 'Tuki', veteriner gözetiminde 100 yaşına girmeye hazırlanıyor. Takım renklerinin olduğu toplar arasında seçim yapan 'Tuki', bu güne kadar son dünya Dünya Kupası finali de dahil, 5 önemli maç hakkında tahminde bulunarak müsabakaların galibini bildi.

Tuki hakkında bilgi veren Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı Veterineri Hilal Akbaş, "Tuki, Türkiye'nin tek Aldabra kaplumbağası. 1920 doğumlu ve şu anda 99 yaşında. Burada oldukça sağlıklı bir hayat sürüyor. Aldabra dev kaplumbağaları çok iyi şartlarda 200-250 yıl kadar ömre sahipler. İnşallah bizim Tuki'miz de o seneleri görecek. Tuki'nin ağırlığı şu anda yaklaşık 450 kilogram civarında" dedi.

Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi, Türkiye, Darıca, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 11:11 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan terör örgütüne iki seçenek: Ya kaçarlar ya da durdurmak zorunda kalırız
Gomis'ten Türkiye açıklaması: Hayatımın bir döneminde İstanbul'da yaşamak istiyorum İran, Türkiye-Irak sınırında tatbikat yaptı Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: ABD'nin Suriye'deki eylemleri tutarsız, bu Washington'daki anlaşmazlığı yansıtıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2019 11:30:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türkiye'nin en yaşlı kaplumbağası 'tuki'
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]