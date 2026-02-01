Türkiye'nin Günlük Elektrik Üretimi Açıklandı - Son Dakika
Ekonomi

Türkiye'nin Günlük Elektrik Üretimi Açıklandı

01.02.2026 10:27
Dün Türkiye'de 981 bin 567 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 969 bin 760 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 45 bin 823 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 32 bin 846 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Üretimde ilk sırada yüzde 23,2 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu yaklaşık yüzde 20,1 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 14,5 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Türkiye, dün 15 bin 355 megavatsaat elektrik ihracatı, 3 bin 547 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA

