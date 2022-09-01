Sudan'da kültürel konular üzerinden yürütülen Arapça eğitimi meyvelerini veriyor

Türkiye'nin Hartum Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliğinin düzenlediği programla kültürel konular üzerinden Arapçalarını geliştirmek için Sudan'a gelen 8 Türk öğrenci, yürütülen kültürel değişim programından son derece istifade ettiklerini belirtti.

Üniversite öğrencisi ve lise mezunu 8 kişiden oluşan grup, Sudan'da 45 günlük programın ardından Türkiye'ye döndü.

Sudan'da piramitlere, futbol maçlarına, üniversitelere, çarşılara, turistik ve kültürel yerlere giden öğrenciler, Arapça ve Sudan ile ilgili dersler aldı.

Sudan'daki öğrencilere Türk kültürünü, onlardan da Sudan kültürünü öğrenen öğrenciler, ülkeye özgü yemekleri, içecekleri ve kıyafetleri deneyimleme fırsatı bulurken ailelerine de Sudan kültürüne ait antika eşyalar hediye aldı.

"Öğrencilerin neredeyse tamamı Sudan'a tekrar gelmek istiyor"

Hartum Eğitim Müşaviri Doç. Dr. Gökhan Bozbaş, AA muhabirine, Türkiye'nin değişik bölgelerinden 8 öğrencinin 45 günlük Sudan'daki kültür aracılığıyla dil öğrenme tecrübesini tamamladıklarını belirterek onların gelmeden önceki Sudan ve Afrika algısının geldikten sonra çok değiştiğini söyledi.

Kültürel faaliyetlerle hem dil eğitiminin daha yoğun olduğunu hem de öğrencilerin dile olan sevgilerinin arttığını ifade eden Bozbaş, "Bu anlamda başarılı bir program geçtiğini düşünüyoruz. Öğrencilerin neredeyse tamamı Sudan'a tekrar gelmek istiyorlar hatta buradaki iş imkanlarını da sorgulamaya başladılar. Kültür üzerinden dil eğitimin çok faydalı olacağını biliyorduk ve böyle de oldu. Küresel vizyonunun bu tür programlarla da perçinlenecek ve bu minvalde de bu tür programlar devam edecek." diye konuştu.

Öğrencilere Arapça dersleri veren Muhammed Ahmed de derslerde dil eğitiminin ve kurallarının yanı sıra Sudan tarihi, kültürü ve coğrafyasının da ele alındığını belirtti.

Derslerde Türk-Arap kültürlerinin karşılaştırmalarını yaptıklarını aktaran Ahmed, öğretmen olarak kendisinin de bu öğrencilerden son derece istifade ettiğini aktardı.

"Sudan, Arap ve Afrika kültürünün kesiştiği ve İslam ruhunun baskın olduğu bir ülkedir"

Öğrenciler de Sudan'daki tecrübelerini, yaşadıkları maceralarını ve bu tecrübeden neler öğrendiklerini anlattı.

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Gafire Rana Çelebi, "Dil, kültürün taşıyıcısıdır ve bir dili öğrenmek için o kültürü tecrübe etmek çok önemli bir noktada yer almaktadır. Sudan da bu dil ve kültürün iç içe geçmişlerinin altını çizen ülkelerden biri." dedi.

Çelebi, "Sudan, Beyaz ve Mavi Nil'in birleştiği bir yer olduğu gibi Arap ve Afrika kültürünün da kesiştiği ve İslam ruhunun baskın olduğu bir ülke. Dolayısıyla dili öğrenirken kültürü sonuna kadar yaşayabileceğiniz ve hissedebileceğiniz bir ülke. Burada 6 hafta boyunca hayatımızın her noktasında kullanacağımız çok kıymetli tecrübeler edindik." ifadelerini kullandı.

"Bizi gerçekten evimizde gibi hissettirdiler"

Marmara Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencisi Dilara Yılmaz da bu programla Arapçayı özellikle pratik açısından ilerletme fırsatı yakaladığını, aynı zamanda Sudan kültürünü de deneyimleme fırsatı bulduğunu belirtti.

Yılmaz, "Benim için çok özel bir tecrübeydi. Buranın kültürü gerçekten çok renkli ve insanları da sıcakkanlı. Beni en çok etkileyen özelliklerden biri, insanların ne kadar misafirperver olduğuydu. Bizi gerçekten evimizde gibi hissettirdiler." dedi.

Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesini bu sene kazanan Yusuf Manav, bu süreç içerisinde öğrendiği en önemli şeyin Sudan'ın yalnızca bir coğrafyanın adından ibaret olmadığını, bunun çok daha ötesinde olduğunu söyledi.

Sudan'ı kültürel çeşitliliklerin, etnik geçişkenliklerin, tarihsel bir kimliğin, hatta devinimin simgesi olarak nitelendiren Manav, burada yerel yaşantıyı tecrübe etme fırsatı bulduklarına değinerek "Yalnızca bir dil kursundan ibaret değildi bizim için. Burada Sudanlı arkadaşlarımızla beraber dolaştık." diye konuştu.

Manav, Sudan'ın gerçekten bir otantikliğin tecrübe edilebileceği yegane yerlerden biri olduğunu vurguladı.

Galatasaray Üniversitesine girecek Abdulvahap Ateşoğlu, bu seyahatin ilk yurt dışı tecrübesi olduğuna dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Böyle bir geziyi Avrupa'ya veya Türkiye'ye daha yakın yerlere yapabilirdim ama bu kadar çok şeyi tecrübe edemezdim ve bu kadar insanın arasına karışamazdım. Buraya gelerek buradaki insanların yardımıyla ve yol göstermesiyle buranın kültürünü yaşadım ve hayatın içine karıştım. Bu, insanın yurt dışına dair ön yargılarını yıkan bir şey. Burayı tecrübe ettiğiniz zaman aklınızda hiçbir korku veya soru işareti kalmıyor. Bu bakımdan güzel ve ufuk açıcı bir tecrübeydi ve herkese tavsiye ediyorum."

"Gerçekten çok ufuk açıcı bir deneyim oldu"

Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü öğrencisi Mehmet Fatih İzgi de bir insanın yaşadığı dünyayı tanıyabilmesi için farklı ülkelerde farklı insanlarla zaman geçirmesi gerektiğini dile getirdi.

Sudan'da yeni insanlarla tanıştığını, arkadaşlıklar kurduğunu, minibüslere bindiğini, esnafla oturup sohbet ettiğini belirten İzgi, "Sudan'da insanlar nasıl yaşıyorlar, buradaki insanların dünyayı görüşleri nasıl bunları öğrendim ve gerçekten çok ufuk açıcı bir deneyim oldu benim için. Bunu yaparken aynı zamanda dil kabiliyetimi çok geliştirdim, Arapçamı çok ilerlettim. Pratik kullanımında çok fazla faydası oldu bana. Böyle programları herkesin her yerde herkesle yapması gerektiğine inanıyorum." dedi.

Türk-Alman Üniversitesi Elektrik-Elektronik bölümünü kazanan İhsan Erdem Eroğlu, "Buraya gelip hem Arapça öğrendim hem Sudan kültürünü deneyimleme fırsatı buldum. Burada beni en çok etkileyen şey, kültürün oldukça özgün, renkli ve günlük hayatla iç içe olması. Kültürü, hayatın her alanında hissedebiliyorsunuz." ifadelerini kullandı.