Türkiye'nin ilk bakanlık onaylı hayvan hastanesinin temeli atıldı - Son Dakika

Türkiye'nin ilk bakanlık onaylı hayvan hastanesinin temeli atıldı

Türkiye'nin ilk bakanlık onaylı hayvan hastanesinin temeli atıldı İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi bünyesinde hizmet verecek olan Eğitim-Öğretim Araştırma ve Uygulama Hayvan Hastanesi'nin temeli düzenlenen törenle atıldı.

Türkiye'nin ilk bakanlık onaylı hayvan hastanesinin temeli atıldı

Metin Feyzioğlu, krize neden olan Anıtkabir fotoğrafıyla ilgili konuştu: Baro başkanları öfkelenmekte haklılar
Koronavirüsle ilgili 118 bin kişiye yapılan PCR testinde toplumun bağışıklık oranı binde 2,8 çıktı
ABD, Terörizm 2019 Ülkeler Raporu'nu açıkladı! Türkiye bölümünde dikkat çeken YPG detayı

İSTANBUL - İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi bünyesinde hizmet verecek olan Eğitim-Öğretim Araştırma ve Uygulama Hayvan Hastanesi'nin temeli düzenlenen törenle atıldı. Hastanenin inşaat çalışmaları tamamlandığında bakanlık onaylı Türkiye'nin ilk üniversite hayvan hastanesi olması bekleniyor.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi bünyesinde hizmet verecek olan Eğitim-Öğretim Araştırma ve Uygulama Hayvan Hastanesi'nin temeli İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın katılımı ile atıldı. Bakanlık onaylı Türkiye'nin ilk üniversite hayvan hastanesi olacak olan hastanede haftanın yedi günü 24 saat aralıksız hizmet verilecek.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Eğitim-Öğretim Araştırma ve Uygulama Hayvan Hastanesi 10 bin metrekare kapalı alanda; 10 ameliyathane, 20 klinik muayene salonu, 3 dershane ve 250 kişilik bir büyük amfi ile çalışmalarını sürdürecek. Eğitim- Öğretim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde işlemler, Veteriner Fakültesi Dekanlığı'na bağlı bir hastane Başhekimi ve iki Başhekim Yardımcısı koordinatörlüğünde olacak.

Hastane bittiğinde bir başhekim, iki başhekim yardımcısı, koordinatörlüğüne; 24 profesör,14 doçent, 17 doktor, ve 20 teknik\idari personel görev alacak. Hastanenin inşaat çalışmaları tamamlandığında bakanlık onaylı Türkiye'nin ilk üniversite hayvan hastanesi olacak. Temel atma töreninde konuşan Vali Yerlikaya, "Türkiye'nin en kadim veterinerlik fakültesi burası olacak. Depremin ardında daha yeni ve daha çağdaş hale getirmekle geçmişten geleni geleceğe en güzel köprü olacak şekilde planlıyoruz. Ben vesile olan kıymetli rektör hocamıza, dekanımıza ve emeği geçen bütün hocalarımıza teşekkür ediyorum. Gayretlerinizi gıpta ile izliyoruz. Başarılarınız daim olsun" şeklinde konuştu.

Cerrahpaşa Üniversitesi Rektörü Nuri Aydın ise, "Bildiğiniz gibi Avcılar yerleşkemiz 26 Eylül'de yaşamış olduğumuz deprem sırasında ciddi etkilendi ve hasar aldı. Hasar alan binalarımız için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı çok hızlı bir şekilde harekete geçerek projeler tamamladı. Biz de hızlı bir şekilde veteriner fakültesi hastanemizi aktive etmek için bu projeyi hayata geçirmeye başladık. Hastanemiz İstanbul'daki devlet veteriner hastanesi olarak tek hastanedir. O açıdan yılda 50 bin hayvana hizmet verebilen kapasiteye sahip olacak" açıklamasına yer verdi.

İstanbul, Türkiye, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 07:00 Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Türkiye'nin ilk bakanlık onaylı hayvan hastanesinin temeli atıldı - Son Dakika

Son Dakika

00:55 Trump, anketlerde Demokrat rakibi Biden'ın 14 puan gerisinde kaldı 00:42 Metin Feyzioğlu, krize neden olan Anıtkabir fotoğrafıyla ilgili konuştu: Baro başkanları öfkelenmekte haklılar 00:30 Koronavirüsle ilgili 118 bin kişiye yapılan PCR testinde toplumun bağışıklık oranı binde 2,8 çıktı 23:55 ABD, Terörizm 2019 Ülkeler Raporu'nu açıkladı! Türkiye bölümünde dikkat çeken YPG detayı 21:31 Sağlık Bakanı Koca: Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlamasının olmayacağı kanaatindeyim 20:43 Artan koronavirüs vakaları sonrası gündeme gelen "Yeni bir kısıtlama gelecek mi?" sorusu yanıt buldu 20:33 Bakan Koca, LGS ve YKS'nin neden ertelenmediğini tek tek anlattı 20:19 Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, "Türkiye'de ikinci dalga mı yaşanıyor?" sorusuna yanıt verdi 19:49 Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yaz aylarında koronavirüsün etkisi azalmıyor 19:47 Oxford Üniversitesi'nden 3 aşamaya geçtikleri koronavirüs aşısıyla ilgili önemli açıklama: 2 ayrı doz halinde uygulanabilir 18:16 Bolu'da koronavirüs vakaları 3 kat arttı 15:29 Demirtaş, ölüm orucundaki avukatlar için Adalet Bakanı Gül'e çağrıda bulundu: İlk defa bir siyasetçiden ricada bulunuyorum 10:51 Ankara'da uyardığı vatandaşın saldırısına uğrayan polis memuru olduğu yere yığılıp kaldı 10:48 Koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden 9 yaşındaki çocuk lösemi olduğunu öğrendi 10:24 FETÖ milyonlarca gencin hayalini böyle çaldı! Mülakatlarda dikkat çeken "kırmızı kravat" detayı
Metin Feyzioğlu, krize neden olan Anıtkabir fotoğrafıyla ilgili konuştu: Baro başkanları öfkelenmekte haklılar
00:35
Koronavirüsle ilgili 118 bin kişiye yapılan PCR testinde toplumun bağışıklık oranı binde 2,8 çıktı
00:17
Trump, anketlerde Demokrat rakibi Biden'ın 14 puan gerisinde kaldı
00:17
Eşinin boşanma davası açtığını öğrenen kadın intihara kalkıştı
00:10
Liverpool, evinde Crystal Palace'ı 4-0 mağlup etti
00:03
Dünya Sağlık Örgütü: Gelecek hafta koronavirüs vaka sayısı 10 milyonu geçecek
23:23
Manchester United, evinde Sheffield United'ı 3-0 yendi
23:00
Meclis'te koronavirüs alarmı! Pandemi timi kurulacak, lokantalar kapatılacak
22:39
Fransız dergisinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük övgü: Libya'da dürüst oynayan tek kişi
22:27
ABD, Terörizm 2019 Ülkeler Raporu'nu açıkladı! Türkiye bölümünde dikkat çeken YPG detayı
22:25
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2020 01:44:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye'nin ilk bakanlık onaylı hayvan hastanesinin temeli atıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]