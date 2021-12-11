Türkiye'nin ilk elektromobilite fuarı kapılarını açtı - Son Dakika

Türkiye'de ilk defa gerçekleşen "Elektrikli ve Hibrit Araçlar Fuarı" e-drive TURKEY, teknoloji ve elektrikli araç tutkunlarına kapılarını açtı.

9-12 Aralık 2021 tarihleri arasında, Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Sanat ve Gösteri Merkezi'ndeki fuarda elektrikli otomobiller, farklı ulaşım alternatifleri sağlayan araçlar, şarj operatörleri, altyapı sağlayıcıları, batarya ve ekipman üreticileri yerini alıyor. Bunun yanı sıra fuar takvimi boyunca gerçekleştirilecek konferanslarda, kanaat önderleri ve sektör temsilcileri mikromobilite, elektrikli araçların geleceği, otonom sürüş teknolojileri, yenilenebilir enerji çözümleri, şarj altyapısı ve ekosistemi üzerine tecrübelerini aktaracak.

Etkinlikte elektromobilite alanında faaliyet gösteren firmalar en yeni ürün, hizmet ve teknolojilerini sergilenirken, takvim boyunca düzenlenecek konferanslarda, yurtiçi ve yurtdışından sektör temsilcileri ve kanaat önderleri bilgi birikimleri ve deneyimlerini ziyaretçilerle paylaşacak. Konferans katılımcıları arasında OTAM Genel Müdürü Ekrem Özcan, Cadem Tragger Kurucu Ortağı Saffet Çakmak, Toyota Türkiye Kurumsal İletişim Direktörü Selim Okutur, Enerjisa Enerji Dağıtık Üretim ve E-Mobilite Grup Müdürü Mustafa Daldal, tecrübeli otomotiv gazetecisi ve AUTOBEST Jüri Üyesi Okan Altan, B-Charge Kurucu Ortağı Rahim Cafer, Aspower Genel Müdürü Ceyhun Karasayar gibi isimler boy gösterecek.

Çevre dostu fuarda çevre dostu ürünler

Doğaya saygılı elektrikli araçlar dünyasını tüm yönüyle günümüze taşıyan etkinlikte, çevre dostu olan sadece elektrikli araçlar olmayacak; fuar, çevre dostu özellikleri ile de dikkat çekiyor. e-drive TURKEY temasına uygun olarak basılı yaka kartı, katalog veya davetiye kullanımına yer verilmeyerek kağıt kullanımı sıfıra indiriliyor. Fuar ile ilgili tüm detaylara www.edriveturkey.com web sitesi üzerinden erişilebiliyor. Ayrıca Apple App Store ve Google Play Store'dan indirilecek e-drive Turkey Uygulaması, hem girişteki dijital yaka kartınızı içeriyor, hem de etkinlik sırasında birçok etkileşim fırsatı sunuyor. Lokasyon olarak İstanbul'un en merkezi noktalarından birinde gerçekleşecek fuar için toplu taşımada da birçok alternatif bulunuyor. Katılım sağlayacak ziyaretçiler alana deniz yolu, otobüs ve Marmaray ile rahatlıkla ulaşabiliyor.