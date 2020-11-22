Türkiye'nin ilk nükleer güç santralinin yapımı hedeflenen programda ilerliyor - Son Dakika

Türkiye'nin ilk nükleer güç santralinin yapımı hedeflenen programda ilerliyor

22.11.2020 11:05
Türkiye'nin ilk nükleer güç santralinin yapımı hedeflenen programda ilerliyor, System.String[]

Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve Yapı İşleri Direktörü Sergey Butskikh, Mersin'de yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santralindeki (NGS) çalışmaların takvime uygun şekilde ilerlediğini belirterek, "2023 yılının Türkiye için ne kadar önemli bir tarih olduğunu biliyor ve...

Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve Yapı İşleri Direktörü Sergey Butskikh, Mersin'de yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santralindeki (NGS) çalışmaların takvime uygun şekilde ilerlediğini belirterek, "2023 yılının Türkiye için ne kadar önemli bir tarih olduğunu biliyor ve bu tarihe kadar ilk ünitenin bitirilmesi için yoğun çaba sarf ediyoruz." dedi.

Butskikh, AA muhabirine, Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı süren Türkiye'nin ilk nükleer güç santralindeki çalışmalar ve hedefleri hakkında bilgi verdi.

Santraldeki çalışmaların, sahanın bütün alanlarında aynı anda sürdürüldüğünü vurgulayan Butskikh, "Birinci ve ikinci ünitelerin alanlarında, genel santral tesislerinde, doğu ve batı inşaat alanlarında, yani neredeyse bütün alanlarda hummalı çalışmalar devam ediyor. Üçüncü güç ünitesinde de hazırlık çalışmaları tüm hızıyla sürüyor." diye konuştu.

Butskikh, şu ana kadar çok fazla teknoloji, inşaat ve montaj sürecinin tamamlandığını belirterek, "Bizim için önemli gelişmelerden biri, yaklaşık bir ay önce ilk ünite için üretilen 4 buhar jeneratörünün sahaya gelmiş olması, ayrıca geçtiğimiz günlerde yine ilk ünitenin reaktörünün basınç kabı da sahaya ulaştı. Önümüzdeki süreçte çok önemli bir olay daha gerçekleşecek, ikinci üniteye ait kor tutucu ekipmanının montajı yapılacak." ifadelerini kullandı.

Ekipmanların, geçen yıl tamamlanan Doğu Kargo Terminali aracılığıyla taşındığını anımsatan Sergey Butskikh, terminalin, ekipmanların sahaya teslim edileceği çok önemli bir lojistik merkezi haline geldiğini aktardı.

"Gelecek yıl dördüncü ünite için temel çukuru kazıları başlayacak"

Butskikh, 7 bin kişinin çalıştığı dev projenin, sahaya ulaşan yeni ekipmanlar, atılan temeller ve yapımı süren tesislerle her geçen gün hedefe biraz daha yaklaştığına dikkati çekerek, "Akkuyu NGS'de bu yıl içerisinde yaptığımız çalışmalar, öngördüğümüz takvime göre devam ediyor." diye konuştu.

Santralde, 2021'de yapılacak önemli çalışmalara da değinen Butskikh, şöyle konuştu:

"Nükleer güç santralini, takvime uygun olarak inşa etmeye devam edeceğiz. Gelecek yıl, en önemli olaylardan birisi, birinci ünitede reaktör kabının tasarlanan konumuna yerleştirilmesi ve montajı süreci. Bu süreç, bizim için çok önemli ayrıca nükleer reaktör kabından ısı tahliyesini sağlayan sistemlerin kaynak süreçleri de çok önemli. Gelecek yıl içerisinde, ikinci ünitenin reaktör kabının sahaya getirilmesini planlıyoruz. Üçüncü ünitede de inşaat çalışmaları devam edecek ayrıca dördüncü ünite için de temel çukuru kazıları başlayacak."

"Güvenliğin en yüksek önceliğe sahip olduğu nükleer santrali inşa ediyoruz"

Butskikh, Türkiye Cumhuriyeti'nin 2023 yılında kuruluşunun 100. yılını kutlayacağını, bu tarihte ilk ünitenin devreye alınması ilgili hedeflerinin bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Hükümetler arası anlaşmaya istinaden bir ünitenin teslimi, yani devreye girmesi, bütün izin ve lisansların alınmasından sonraki 7 yılı kapsıyor. Bu süre aslında 2025 yılında sona erecek ancak 2023 yılının Türkiye için ne kadar önemli bir tarih olduğunu biliyor ve bu tarihe kadar ilk ünitenin bitirilmesi için yoğun çaba sarf ediyoruz. Bizim için çok iddialı ama aynı zamanda da ulaşılabilir bir hedef. Bu yüzden de sadece burada çalışan inşaat ekipleri değil, aynı zamanda ekipman üreticileri de gayet yoğun şekilde çalışıyor."

İnşaatın tüm aşamalarının, bağımsız denetim kuruluşları, Nükleer Düzenleme Kurumu ve uluslararası mühendislik grubu Assystem uzmanlarınca yakından takip edildiğinin altını çizen Butskikh, "Güvenliğin en yüksek önceliğe sahip olduğu bir nükleer güç santrali inşa ediyoruz. Eminim ki santralimiz, bütün işletme süreci boyunca hiçbir şekilde endişe kaynağı olmayacaktır." ifadelerini kullandı.???????

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- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin ilk nükleer güç santralinin yapımı hedeflenen programda ilerliyor - Son Dakika Ekonomi


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