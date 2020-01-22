Türkiye'nin ilk öz markalı organik sütü raflardaki yerini aldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türkiye'nin ilk öz markalı organik sütü raflardaki yerini aldı - Son Dakika

Türkiye'nin ilk öz markalı organik sütü raflardaki yerini aldı

6 saat önce

Türkiye gıda perakendeciliğinin ilk öz markalı (private label) organik sütü olan Carrefour Bio Organik Süt, raflardaki yerini aldı.

Türkiye'nin ilk öz markalı organik sütü raflardaki yerini aldı, System.String[]

Türkiye gıda perakendeciliğinin ilk öz markalı (private label) organik sütü olan Carrefour Bio Organik Süt, raflardaki yerini aldı. Katkı maddesi içermeyen süt, UHT olarak bilinen, ürünün besin değerini etkilemeyecek şekilde, kısa süre ile yüksek ısıl işlem uygulanarak hijyenik ortamda paketleniyor.


CarrefourSA, kaliteli ve güvenilir ürünleri en uygun fiyat politikasıyla müşterileriyle buluşturmak adına ilklere imza atmaya devam ediyor. Bu çerçevede CarrefourSA, Türkiye gıda perakendeciliğinin ilk öz markalı (private label) organik sütü Carrefour Bio Organik Süt'ü, raflarına taşıyarak müşterileriyle buluşturdu.


Carrefour Bio Organik Süt, CarrefourSA tarafından uluslararası standartlarda denetlenen Ak Gıda tarafından üretiliyor. Sütün uzun süre ilk günkü tazeliğini ve doğallığını koruyabilmesi için UHT olarak bilinen, ürünün besin değerini etkilemeyecek şekilde, kısa süre ile yüksek ısıl işlem uygulanarak hijyenik ortamda paketlendi.


Doğal, katkısız ve minimum yüzde 3 süt yağı içeren süt, organik tarım mevzuatlarına uygun olduğu Ecocert Imo Denetim ve Belgelendirme Ltd. Şti. (TR-OT-003) tarafından sertifikalandırıldı.


Carrefour Bio Organik Süt, ilk etapta Gurme CarrefourSA'larda 6,45 TL'den satışa çıkarken yakın zamanda firmanın tüm marketlerinde yerini alacak. - İSTANBUL

Carrefour, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 12:33 Kaynak: İHA
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