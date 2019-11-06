Türkiye'nin ilk veledromu Konya'da yapılacak

Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Konya'da yapılacak Türkiye'nin ilk kapalı veledromu için İsviçre'ye gitti.



Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye'de hayata geçirilecek ilk velodrom projesi için örneklerini yerinde incelemek ve konuyla ilgili görüş alışverişinde bulunmak üzere İsviçre'ye gitti.



Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) Başkanı David Lappartient ve Genel Müdürü Amina Lanaya ile biraya gelen Kasapoğlu, bisiklet sporunun küresel ve eşitlikçi bir şekilde gelişimi sağlamak amacıyla Uluslararası Bisiklet Birliği'nce inşa edilen Dünya Bisiklet Merkezi'nde incelemelerde bulundu.



Bisiklet sporunda üst düzey bir antrenman ve eğitim merkezi konumundaki Dünya Bisiklet Merkezi'nin bir benzeri Konya'da yapılacak. Söz konusu merkezin içerisinde 250 metre kapalı veledrom da olacak.



21. yüzyılın sporu



Bakan Kasapoğlu, İsviçre'deki görüşmelerinde, Türkiye'nin 'Spor Türkiye' vizyonu dahilinde, bisikletin ülke genelinde, gerek profesyonel anlamda, gerek rekreasyon aktivitesi olarak, gerekse ulaşım amacıyla 7'den 70'e kullanımını teşvik etmeyi amaçladıklarını vurguladı. Bisikletin 21. yüzyıl sporu olmasına yardımcı olmak ve profesyonel bisiklet sporunun daha popüler bir hale getirilmesi amacıyla Türkiye'de gerekli düzenlemeleri yapmayı ve tesisleşme anlamında gelişme kaydetmeyi planladıklarını anlatan Bakan Kasapoğlu, Dünya Bisiklet Merkezi'ni sahip olduğu imkanlar ve işleyişi açısından bir model olarak gördüklerini dile getirdi.



Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Türk bisikletçilerinin de Dünya Bisiklet Merkezi'nden yararlanmasını isteyen Kasapoğlu, olimpiyatlarda bisiklet branşında 34 tane madalya dağıtıldığını anımsatarak, Türkiye'nin de bu merkezle birlikte madalya sayısında artış olacağını öngördüklerini ifade etti. - ANKARA