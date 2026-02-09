Türkiye\'nin konuştuğu Barış\'ın yeni işini ve son halini görenler şaşıp kalıyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerde evini ve yakınlarını kaybeden 50 yaşındaki Semra Özbay ile 23 yaşındaki oğlu Barış Özbay, Defne'de hayata tutunmaya çalışıyor. Depremin ardından içine kapanan ve üniversiteyi bırakıp tüm zamanını telefon ve bilgisayar başında geçiren Barış, yaklaşık 3 yıl boyunca evden çıkmadı.
Devlet kurumlarının girişimleriyle yeniden hayata dönmeye başlayan Barış'ın hayatı normale dönmeye başladı. Sosyal medyada yayınlar yapmaya başlayan Barış'ın son halini görenler büyük şaşkınlık yaşadı.
Toparlandığı gözlenen genci görenler "Evrim değil mutasyon geçirmiş" demekten kendini alamadı.
Öte yandan Barış'ın kan tahlillerinde genel sağlık açısından ciddi bir sorun görülmediğini, ancak beslenme düzensizliğine bağlı vitamin eksikliği tespit edildiğini belirtilmişti.
Uzmanlara göre Barış'ın yaşadığı bu durumun temelinde sosyal medya ve dijital oyun bağımlılığı yer alıyor. Gerçek hayattan kopuşun, ruhsal çöküntüyü tetiklediği belirtiliyor.
