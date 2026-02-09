Türkiye'nin konuştuğu Barış'ın yeni işini ve son halini görenler şaşıp kalıyor - Son Dakika
Türkiye'nin konuştuğu Barış'ın yeni işini ve son halini görenler şaşıp kalıyor

09.02.2026 16:20
Depremden sonra yaşadığı ağır depresyon nedeniyle evden çıkmayan Barış Özbay, yayıncılığa başladı. Devlet kurumlarının girişimleriyle yeniden hayata dönmeye başlayan gencin son halini görenler ''Evrim değil mutasyon geçirmiş'' demekten kendini alamadı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde evini ve yakınlarını kaybeden 50 yaşındaki Semra Özbay ile 23 yaşındaki oğlu Barış Özbay, Defne'de hayata tutunmaya çalışıyor. Depremin ardından içine kapanan ve üniversiteyi bırakıp tüm zamanını telefon ve bilgisayar başında geçiren Barış, yaklaşık 3 yıl boyunca evden çıkmadı.

HAYATI NORMALE DÖNMEYE BAŞLADI

Devlet kurumlarının girişimleriyle yeniden hayata dönmeye başlayan Barış'ın hayatı normale dönmeye başladı. Sosyal medyada yayınlar yapmaya başlayan Barış'ın son halini görenler büyük şaşkınlık yaşadı.

"EVRİM DEĞİL MUTASYON GEÇİRMİŞ"

Toparlandığı gözlenen genci görenler "Evrim değil mutasyon geçirmiş" demekten kendini alamadı.

İşte Türkiye'nin konuştuğu gencin son hali;

SAĞLIK AÇISINDAN CİDDİ BİR SORUNU YOKTU

Öte yandan Barış'ın kan tahlillerinde genel sağlık açısından ciddi bir sorun görülmediğini, ancak beslenme düzensizliğine bağlı vitamin eksikliği tespit edildiğini belirtilmişti.

BU DURUMA GELMESİNİN YEGANE SEBEBİ...

Uzmanlara göre Barış'ın yaşadığı bu durumun temelinde sosyal medya ve dijital oyun bağımlılığı yer alıyor. Gerçek hayattan kopuşun, ruhsal çöküntüyü tetiklediği belirtiliyor.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Bayram Izgoren Bayram Izgoren:
    yine oyun başında 30 1 Yanıtla
  • Emrullah Tetik Emrullah Tetik:
    bunun tuz ruhu sirkeli su amonyak ve porçöz le temizlemek gerekiyor 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
