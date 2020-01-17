Türkiye'nin konuştuğu simitçi çocuğa kaymakam cep telefonu hediye etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türkiye'nin konuştuğu simitçi çocuğa kaymakam cep telefonu hediye etti - Son Dakika

Türkiye'nin konuştuğu simitçi çocuğa kaymakam cep telefonu hediye etti

6 saat önce

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir telefoncuda cep telefonlarına bakarken görüntülenen 10 yaşındaki simitçi Mehdi Sarı'ya, Lüleburgaz Kaymakamı Mustafa Kaya sahip çıktı.

Türkiye'nin konuştuğu simitçi çocuğa kaymakam cep telefonu hediye etti, System.String[]

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir telefoncuda cep telefonlarına bakarken görüntülenen 10 yaşındaki simitçi Mehdi Sarı'ya, Lüleburgaz Kaymakamı Mustafa Kaya sahip çıktı. Kaymakam Kaya, Kocasinan İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Sarı'ya karne hediyesi olarak cep telefonu hediye etti.


Lüleburgaz'da dün akşam saatlerinde cep telefonlarına baktığı görüntüleri ortaya çıkan ve milyonları duygulandıran Mehdi Sarı için Lüleburgaz Kaymakamlığı harekete geçti. Kaymakam Mustafa Kaya ile Mehdi Sarı Lüleburgaz Kaymakamlığında bir araya geldi.


Cep telefonu hediye etti


Mehdi'nin durumundan çok etkilendiğini söyleyen Kaymakam Kaya, çocuğa hayalini kurduğu cep telefonunu hediye etti. İHA muhabirine konuşan küçük Mehdi, "Okuldan sonra simit satıyorum. Cep telefonuyla oyun oynuyordum. Bana telefon alanlara teşekkür ederim" dedi. Kaymakam Kaya da, "Şunu öncelikle söyleyeyim, dün ben Mehdi'nin haberini gördüğümde önce Kırklareli olarak anladım. Lüleburgaz'da olduğunu öğrenince Mehdi'yi bulduk. Şunu öncelikle sordum. Devamsızlığı var mı, okula gidiyor mu diye sordum. Okula sürekli gittiği, disiplinli ve saygılı öğrenci olduğunu öğrendim. Okul çıkışlarında boş zamanlarda simit sattıklarını söylediler. Mehdi karnesiyle birlikte bugün bana ziyarete geldi. Karnesindeki notları da çok kötü değil. Daha iyi yapacağına söz verdi. İnşallah bundan sonraki dönemde derslerini daha da iyileştirecek. Cep telefonuna ilgisini görünce ona biz karne hediyesi verelim dedik" diye konuştu. - KIRKLARELİ

Mustafa Kaya, Kırklareli, Lüleburgaz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 03:46 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türkiye'nin konuştuğu simitçi çocuğa cep telefonu hediye edildi
Çocuğunun babasını aramaya geldi, gerçeklerle Esra Erol'da programında yüzleşti Türk hackerlar, Yunan İstihbaratı'nın internet sitesini çökertti Milletvekillerine casus filmlerini aratmayan ajanda! Çakmakla ve mikrodalga fırında ısıtıldığında yazılar siliniyor

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2020 22:24:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye'nin konuştuğu simitçi çocuğa kaymakam cep telefonu hediye etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]