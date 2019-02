Türkiye'nin Önde Gelen Girişimcileri 3'üncü Kez 'Zero To One'da

Girişimciliğe dair her detayı katılımcılara sunma hedefiyle yola çıkan Zero to One 'Girişimcilik ve İnovasyon Zirvesi Türkiye 'nin önde gelen girişimcilik etkinliklerinden biri olarak dikkat çekiyor. Bu yıl 600 kişinin katılımının beklendiği Zero to One, 9 Mart Cumartesi günü gerçekleşecek, birbirinden farklı hikayeleri olan yıldız girişimcileri ağırlayacak. Koç Üniversitesi 'nin Girişimcilik Kulübü tarafından üçüncüsü düzenlenecek olan Zero to One 'Girişimcilik ve İnovasyon Zirvesi', 9 Mart Cumartesi günü Rumelifeneri Kampüsü'nde yer alan Sevgi Gönül Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek. İsmini girişimcilik dünyasının en önemli kitaplarından biri olan, Peter Thiel'in Zero To One'dan alan etkinlik, girişimcilik dünyasında insanları 'sıfır olmaktan bir olmaya taşımayı' amaçlıyor.Organizasyon yetkililerinin açıklamalarında göre etkinlikte Türkiye'nin başarılı ve öncü girişimcileri bir araya gelerek, profesyonel yaşamlarında edindikleri tecrübeleri ve ilham veren hikayelerini seminerler aracılığıyla üniversite öğrencilerine aktaracak. Katılımcılar farklı kariyer yollarını ve bakış açılarını deneyimleme, bir girişimcinin hayatını yakından görme fırsatı bulacak. Aynı zamanda etkinlik boyunca ana sahnedeki konuşmalara eş zamanlı olarak, başarılı startup'ların ve çeşitli firmaların organize ettiği workshoplara ve örnek olay incelemelerine yer verilecek. Katılımcıların etkinliğe düşünsel düzeyde dahil olacağı interaktif bir ortam sağlanırken, eğitimler sayesinde de girişimcilik alanındaki becerilerin geliştirilmesine imkan sağlanacak.Bu yıl 600 katılımcı bekleniyorGeçtiğimiz yıl Webrazzi kurucusu Arda Kutsal, Onedio kurucusu Kaan Kayabalı, Seri Girişimci ve Lidyana.com CEO 'su Hakan Baş , 500 Startups İstanbul General Partner Rina Onur gibi yıldız girişimcileri ağırlayan Zero To One etkinliğinde 430 katılımcı yer aldı. Bu yıl 600 kişinin katılması beklenen etkinlik; TUSİAD Başkanı Erol Bilecik , Aslanoba Capital Kurucusu Hasan Aslanoba Markafoni Kurucu Ortak Tolga Tatari , Mekan.com ve Fırsat Bu Fırsat Kurucusu Reyhan Cepik gibi iş dünyasının önde gelen konuşmacılarını ağırlayacak.Özgün hikayelere sahip girişimcilere ev sahipliği yapıyorBugüne kadar Zero to One'da bir araya gelen nitelikli konuşmacı portföyü sayesinde katılımcılar girişimciliğin farklı alanları hakkında bilgi sahibi oldu. Etkinlik başta Koç Üniversitesi öğrencileri olmak üzere Boğaziçi, İTÜ ve Sabancı gibi Türkiye'nin en başarılı üniversitelerinden gelen katılımcıları girişimcilik yolundaki hedeflerinde bir adım ileri taşımayı ve girişimcilik vizyonu etrafında birleştirmeyi amaçlıyor. Girişimcilik ekosistemindeki bütün parçaları bir araya getirerek genç girişimcilerin, melek yatırımcıların, girişimciliğe ilgi duyanların ve başarılı iş adamlarının etkileşim içinde bulunduğu bir ortam oluşturuyor. - İSTANBUL