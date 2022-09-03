Kapadokya'yı ağustos ayında 652 bin kişi ziyaret etti - Son Dakika
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Kapadokya'yı ağustos ayında 652 bin kişi ziyaret etti

03.09.2022 12:39
Kapadokya'yı ağustos ayında 652 bin kişi ziyaret etti

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesini ağustos ayında 652 bin 921 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesini ağustos ayında 652 bin 921 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Nevşehir Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nce açıklanan verilere göre, Kapadokya bölgesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı olarak ziyarete açık olan Ürgüp Müzesi, Hacıbektaş Arkeoloji ve Etnografya Müzesi, Karanlık, El Nazar ve Gülşehir St. Jean kiliseleri, Derinkuyu, Kaymaklı, Özkonak, Mazı ve Tatlarin yer altı şehirleri, Göreme Açık Hava Müzesi, Zelve Örenyeri, Gülşehir Açık Saray Harabeleri, Hacıbektaş Veli Müzesi ve Hacıbektaş Atatürk Evi'ni geçen ağustos ayında 652 bin 921 yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Kapadokya bölgesindeki tarihi ve turistik merkezleri geçen yılın ağustos ayında ise, 428 bin 883 turist ziyaret etmişti.Öte yandan bu yılın ocak- ağustos döneminde Kapadokya bölgesindeki tarihi ve turistik merkezleri ziyaret eden yerli ve yabancı turist sayısı da 2 milyon 545 bin 33 olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı döneminde ise bölgeyi 1 milyon 283 bin 332 yerli ve yabancı turist ziyaret etmişti.


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Kapadokya'da balon turlarına ağustosta 88 bin 244 turist katıldı Kapadokya'da balon turlarına ağustosta 88 bin 244 turist katıldı ARACINA BİNEN TURİSTİ KORUMAK İSTERKEN DAYAK YEDİ ARACINA BİNEN TURİSTİ KORUMAK İSTERKEN DAYAK YEDİ
Kaynak: DHA

Nevşehir Valiliği, Kapadokya, turist, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kapadokya'yı ağustos ayında 652 bin kişi ziyaret etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kapadokya'yı ağustos ayında 652 bin kişi ziyaret etti - Son Dakika
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