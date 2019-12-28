"Türkiye'nin Otomobili" Doğu'da heyecan yarattı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla dün tanıtımı yapılan " Türkiye'nin Otomobili", Van, Muş ve Bitlis'te sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşları heyecanlandırdı.

Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin öz kaynaklarıyla büyük bir işi başarmasının çok değerli olduğunu söyledi.

Süreci baştan sona kadar büyük heyecanla takip ettiğini anlatan Takva, şöyle konuştu:

"Ülkemizin son teknolojiyle çağa uygun, yeni nesil otomotiv üretmeye başlaması çok önemli. İnşallah en yakın zamanda dünyada otomotiv sektöründe söz sahibi olacak konuma geliriz. Kendi imkanlarımızla dışa bağımlığı ve cari açığı kapatmak anlamında sahiplenmesi gereken bir üretim. Çok değerli bir süreç. İnşallah 65'inci otomobile de biz talip olacağız. Süreci sonuna kadar destekliyoruz. Aynı gemide, aynı ülkede yaşamanın gururunu yaşıyoruz."

Van Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Aslan da Türkiye'nin Otomobili'nin tüm ülkede büyük heyecan yarattığını dile getirdi.

Ekonomik anlamda ülkenin büyük bir eksiğini kapatacak önemli bir çalışma için ilk adımların atıldığını belirten Aslan, şunları kaydetti:

"Milli ve yerli kaynaklarla dizayn edilebilen otomobil, ülkenin kalkınmasına, refahına önemli katkı sağlar. Bugüne kadar bu alanda üretimimizin olması çok büyük bir eksiklikti. Artık milli aracımızı trafikte görmek çok önemli. Çok beğendik, çok gururlandık. İnşallah kısa sürede seri üretime geçilir. Artık kendi üretimimiz olan araçları kullanmak istiyoruz."

Muş

Muşlu taksici Erkan Kandemir, yerli otomobilin dış tasarımı ile iç dizaynını çok beğendiğini ifade ederek, "Avrupa pazarlarındaki segmentlerine göre çok iyi bir araç olduğunu düşünüyoruz. Uygun görülürse taksi olarak kullanmak istiyoruz. Ülkemizin üretimi olduğu için sahip çıkacağız." dedi.

Vatandaşlardan Kemal Türkan da uzun süredir heyecanla bekledikleri yerli otomobili görmenin mutluluğunu yaşadığını anlattı.

Ülke için çok büyük bir projenin hayata geçirildiğini dile getiren Türkan, "Ekonomik olarak Türkiye'ye önemli katkısı olacak. Çünkü bu fabrikada binlerce vatandaş çalışacak. Bir an önce piyasaya çıkmasını bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Bitlis

Afet ve Acil Durum Sendikası Genel Başkanı Ayhan Çelik, yerli otomobilin küresel bir marka olacağına inandığını belirterek, "Bu milli hamle ülkemiz için gurur kaynağı projelerden biri olacak." ifadesini kullandı.

Eğitim Bir-Sen Bitlis Şube Başkanı Cabir Durak ise otomobil sektöründe dışa bağımlılıktan kurtulmayı sağlayacak bu hamleye herkesin sahip çıkması gerektiğini söyledi.

Ülkenin refahı için çok önemli bir adım atıldığını anlatan Durak, "Bu hamleyle dışarıya aktarılan milyarlarca para kendi üretimiz olan aracımıza gelecek. Bu da ekonomimizi canlandıracak. İstihdama yönelik de büyük bir adım. Bu hamle her alana katkı sağlar." değerlendirmesinde bulundu.

Taksici Fahrettin Eribol da "Çok gururlandık, mutlu olduk. En kısa sürede taksi durağımızda bu aracı görmeyi hayal ediyoruz." dedi.