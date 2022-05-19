TOGG CEO'SU KARAKAŞ: 2023 MART'INDAN İTİBAREN CADDELERDE GÖRMEYE BAŞLAYACAĞIZ - Son Dakika
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TOGG CEO'SU KARAKAŞ: 2023 MART'INDAN İTİBAREN CADDELERDE GÖRMEYE BAŞLAYACAĞIZ

19.05.2022 15:26

TÜRKİYE'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş, "Otomobilimizi 2023 yılının Mart ayından itibaren artık caddelerde de görmeye başlayacağız" dedi.

TÜRKİYE'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş, "Otomobilimizi 2023 yılının Mart ayından itibaren artık caddelerde de görmeye başlayacağız" dedi.

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ile Samsun Ticaret Borsası'nın tamamlanan yeni hizmet binaları, düzenlenen törenle açıldı. Tören sırasında Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun açtığı stantta Türkiye'nin ilk yerli otomobili TOGG, İstanbul ve Ankara'dan sonra Samsun'da sergilendi. Burada düzenlenen konferansa katılan TOGG CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş, anlamlı günde Samsun'da gençlerle buluşmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Otomobilimiz banttan indiği zaman ilk sahibi belli. Hatırlarsanız 2019 yılındaki lansmanımızda Cumhurbaşkanı'mıza rezerve etmiştik. Artık zaman yaklaştı. 2023 yılının Mart ayından itibaren artık caddelerde de görmeye başlayacağız. Hızlıca üretimimizi artırarak yollarda TOGG'ları görmemizi sağlayacağız. Henüz talep toplamaya başlamadık. Bunun için biraz daha vakit var. Bu konuyu yılın ikinci yarısında değerlendirebiliriz ama henüz yönetim kurulunda aldığımız böyle bir karar yok" diye konuştu. Mehmet Gürcan Karakaş'a, yaptığı açıklamanın ardından, Samsun 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yusuf Ziya Çakır tarafından üzerinde ismi yazılı Samsunspor forması hediye edildi. (DHA)

TOGG CEO'SU KARAKAŞ: 2023 MART'INDAN İTİBAREN CADDELERDE GÖRMEYE BAŞLAYACAĞIZ
TOGG CEO'SU KARAKAŞ: 2023 MART'INDAN İTİBAREN CADDELERDE GÖRMEYE BAŞLAYACAĞIZ
TOGG CEO'SU KARAKAŞ: 2023 MART'INDAN İTİBAREN CADDELERDE GÖRMEYE BAŞLAYACAĞIZ
TOGG CEO'SU KARAKAŞ: 2023 MART'INDAN İTİBAREN CADDELERDE GÖRMEYE BAŞLAYACAĞIZ
TOGG CEO'SU KARAKAŞ: 2023 MART'INDAN İTİBAREN CADDELERDE GÖRMEYE BAŞLAYACAĞIZ
TOGG CEO'SU KARAKAŞ: 2023 MART'INDAN İTİBAREN CADDELERDE GÖRMEYE BAŞLAYACAĞIZ
TOGG CEO'SU KARAKAŞ: 2023 MART'INDAN İTİBAREN CADDELERDE GÖRMEYE BAŞLAYACAĞIZ
TOGG CEO'SU KARAKAŞ: 2023 MART'INDAN İTİBAREN CADDELERDE GÖRMEYE BAŞLAYACAĞIZ
TOGG CEO'SU KARAKAŞ: 2023 MART'INDAN İTİBAREN CADDELERDE GÖRMEYE BAŞLAYACAĞIZ

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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: TOGG CEO'SU KARAKAŞ: 2023 MART'INDAN İTİBAREN CADDELERDE GÖRMEYE BAŞLAYACAĞIZ - Son Dakika
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