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Türkiye'nin sağlıkta "bölgesel merkez" olma hedefi sağlık turizmi çalıştayında ele alındı - Son Dakika

Türkiye'nin sağlıkta "bölgesel merkez" olma hedefi sağlık turizmi çalıştayında ele alındı

21.09.2021 13:33
Türkiye'nin sağlıkta

Kamu ve özel sektör sağlık sektörü temsilcilerinin bir araya geldiği "Türkiye'de Değer Odaklı Medikal Turizmin Güçlendirilmesi Çalıştayı"nda Türkiye'yi medikal turizm alanında daha rekabetçi yapacak stratejiler masaya yatırıldı.

Kamu ve özel sektör sağlık sektörü temsilcilerinin bir araya geldiği " Türkiye'de Değer Odaklı Medikal Turizmin Güçlendirilmesi Çalıştayı"nda Türkiye'yi medikal turizm alanında daha rekabetçi yapacak stratejiler masaya yatırıldı.

Amerikan Şirketler Derneği'nden (AmCham Türkiye) yapılan açıklamaya göre, AmCham Türkiye, Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş. (USHAŞ) ve PwC Türkiye iş birliğiyle düzenlenen çalıştay, yaklaşık 100 üst düzey temsilcinin katılımıyla çevrim içi düzenlendi.

"Türkiye'de Değer Odaklı Medikal Turizmin Güçlendirilmesi Çalıştayı"na, Sağlık Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Tolga Tolunay, USHAŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, AmCham Türkiye Sağlık Çalışma Grubu Başkanı Ayhan Öztürk ve PwC Türkiye Danışmanlık Hizmetleri Kamu Sektörü Lideri Akif Koca da katıldı.

Türkiye'yi medikal turizm alanında daha rekabetçi yapacak stratejilerin görüşüldüğü çalıştayda, Türkiye'nin sağlık turizminde uluslararası rekabet gücünün artırılmasında kamu ve özel sektör arasındaki koordinasyonun önemine vurgu yapıldı. Bu kapsamda hizmet kalitesi ve hasta memnuniyetinin artırılması amacıyla çok sayıda paydaşın yer aldığı süreçlerde kamu ve özel sektörün üzerine düşen görevler masaya yatırıldı. Bununla birlikte çalıştayda, tıbbi cihaz ve ilaç sektöründeki teknolojik gelişmeler doğrultusunda yenilikçi tedavilerin adaptasyonunun hızlandırılmasının sektör için sunduğu fırsatlar değerlendirildi.

Çalıştay kapsamında düzenlenen üç oturumda, medikal turizmde hizmet kalitesinin artırılması için kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi, yenilikçi tedavilerin medikal turizmdeki yeri ve geleceği ile birlikte mevcut medikal turizm tanıtım ve pazarlama politikalarının etkinliğine odaklanıldı.

"Süreç bize karşılanabilir, güvenilir ve kolay şekilde ulaşılır bir sağlık sisteminin önemini gösterdi"

Açıklamada çalıştaydaki konuşmasına yer verilen Tolunay, "Sağlık sektörünün tüm paydaşları Kovid-19 sürecinde Türkiye'de büyük bir başarı gösterdi. Bu süreç bize karşılanabilir, güvenilir ve kolay şekilde ulaşılır bir sağlık sisteminin önemini gösterdi. Türkiye'nin gelişmiş sağlık altyapısı, kaliteli yetişmiş insan gücü, coğrafi yakınlık ve iklim gibi avantajları sağlık turizmi için büyük bir avantaj sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Kılıçkaya ise Türkiye'nin sağlık turizmine yönelik orta-uzun vadeli hedefleri doğrultusunda, hizmet kalitesinin ve rekabet gücünün artırılmasının, sağlık alanındaki teknolojik gelişmelerin fırsata çevrilmesinin, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesinin ve hukuki düzenlemelerin tamamlanmasıyla birlikte akreditasyon ve denetim altyapısının güçlendirilmesinin oldukça önem teşkil ettiğini dile getirdi.

"Yakın gelecekte rakip ülkelerin önüne geçeceğimiz kanaatindeyiz"

Bu doğrultuda, gerçekleştirilen çalıştayı ve benzeri etkinlikleri bir fırsat olarak gördüklerini aktaran Kılıçkaya, "Nitelikli özel hastanelerimizin çoğalması ve son dönem şehir hastanesi yatırımları sonucu oluşan kaliteli ve ileri teknolojili sağlık hizmeti kapasitemizdeki artış ile birlikte yakın gelecekte rakip ülkelerin önüne geçeceğimiz kanaatindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Ayhan Öztürk de Türkiye'nin sağlık turizmindeki rolünün güçlendirilmesine yönelik bir çalışma yapılması için harekete geçtiklerini ve Türkiye'nin finansal sürdürülebilirliğinde önemli bir etkiye sahip olması beklenen sağlık turizminde daha iyi konumlanması için "Türkiye'de Değer Odaklı Medikal Turizmin Güçlendirilmesi Projesi"ni hayata geçirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Projemiz ile ülkemizin sağlık turizminde rekabetçi gücünün artırılmasına yönelik güncel politika önerileri geliştirmeyi amaçlıyoruz. Komite olarak, Türkiye'nin sağlık turizmi alanında istediği hedeflere ulaşabilmesinde hem ilaç hem de tıbbi cihaz kapsamında son teknolojiye erişim sağlanması ve korunmasının büyük önemi olduğuna inanıyoruz. Genel yaklaşımın fiyat rekabetçiliğinden ziyade kaliteyi öne çıkaracak değer bazlı sağlık hizmetleri anlayışı çerçevesinde oluşturulması gerektiğini düşünüyoruz."

Akif Koca ise "Kamu sektörü danışmanlık ekibi olarak önceliğimiz, projelerimizde paydaşlarımız ve tüm toplum için değer üretmek ve bu değerin etkili sonuçlara dönüşmesi desteklemek. Yürüttüğümüz Değer Odaklı Medikal Turizmin Güçlendirilmesi Projesi de bu bakış açısıyla tasarladığımız ve uyguladığımız bir proje. Türkiye sahip olduğu kalifiye işgücü ve modern altyapısıyla şu anki konumundan daha yukarıda hizmet ihraç etme potansiyeline sahip. Yaptığımız çalışma bize bunu söylüyor." ifadelerini kullandı.

Ayhan Öztürk, Türkiye, Turizm, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'nin sağlıkta 'bölgesel merkez' olma hedefi sağlık turizmi çalıştayında ele alındı - Son Dakika


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