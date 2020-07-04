Türkiye'nin Sancak bölgesi için gönderdiği tıbbi yardımlar Sırbistan'a ulaştı - Son Dakika

Türkiye'nin Sancak bölgesi için gönderdiği tıbbi yardımlar Sırbistan'a ulaştı

Türkiye'nin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ciddi sıkıntıların yaşandığı ve imkanların kısıtlı olduğu Sırbistan'ın Sancak bölgesine gönderdiği tıbbi yardım malzemelerini taşıyan uçak başkent Belgrad'a indi.

Türkiye'nin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ciddi sıkıntıların yaşandığı ve imkanların kısıtlı olduğu Sırbistan'ın Sancak bölgesine gönderdiği tıbbi yardım malzemelerini taşıyan uçak başkent Belgrad'a indi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine gönderilen ve 16 ton tıbbi malzeme taşıyan Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait A 400M tipi dev nakliye uçağı, Sırbistan Başbakan Yardımcısı ve Ticaret, Turizm ve Telekomünikasyon Bakanı Rasim Ljajic ile Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç tarafından karşılandı.

Ljajic, burada yaptığı açıklamada, Sırbistan hükümeti adına Türkiye ve Türk halkına teşekkürlerini ileterek, "Türkiye, nisan ayında da Sırbistan'ın birçok şehrine yardım göndermişti. Ancak bu seferki yardım özellikle Novi Pazar, Tutin ve Sjenica şehirlerine gönderildi." şeklinde konuştu.

İki ülke arasındaki ilişkilerin mükemmel bir düzeyde seyrettiğini anımsatan Ljajic, "Söz konusu uçak daha önce birden fazla ülkeye gönderilen yardım malzemelerini taşımıştı. Bu kez ise yalnızca Sancak bölgesi için dev bir nakliye uçağını dolduracak kadar yardım malzemesi gönderilmiştir. Bu da söz konusu yardımın büyüklüğünün göstergesidir." ifadelerini kullandı.

Ljajic, salgının din, dil, ırk gözetmediğini, dünya üzerindeki tüm insanları hedef aldığını kaydetti.

Bilgiç de Kovid-19 nedeniyle tüm dünyanın çok zor bir dönemden geçtiğini dile getirerek Sırbistan'da, özellikle Sancak bölgesinde son zamanlarda vaka sayılarında artış olduğunu vurguladı.

Sancak'taki Boşnakların Türkiye'den yardım talep ettiğini aktaran Bilgiç, "Türkiye, bu yardım talebini karşılıksız bırakmadı." dedi.

Bilgiç, Türkiye'nin Sırbistan'a daha önce de yardım gönderdiğini hatırlatarak, "Dost kara günde belli olur. Sırbistan'da yaşayan Boşnakları dostluk köprüsü olarak görüyoruz. Onların sağlığı bizi ilgilendiriyor. Türkiye, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da Sancak'taki Boşnaklara yardım etmeye devam edecek." diye konuştu.

Büyükelçi Bilgiç, Cumhurbaşkanına, Sağlık Bakanı ve Dışişleri Bakanlığındaki yetkililere emeklerinden dolayı Sancaklılar adına teşekkür etti.

Türkiye Sağlık Bakanlığınca hazırlanan yardımların içerisinde 3 adet yüksek akımlı oksijen cihazı, 5 adet hasta monitörü, 30 adet merkezi oksijen debimetresi, 5 adet 12 kanallı EKG cihazı, 20 adet infüzyon pompası, 2 adet defibrilatör, 10 bin adet tanı kiti, 2 adet PCR cihazı, 5 adet ventilatör, cerrahi müdahale kiti, mobil röntgen cihazı, 10 adet UV cihazı, 30 bin N95 maske, 2 bin 675 adet N149 maske, 5 bin adet koruyucu tulum, 230 bin cerrahi maske, dezenfektan, siperlik, eldiven ve koruyucu gözlükten oluşan tıbbi ve laboratuvar ekipmanı bulunuyor.

Sancak bölgesine gönderilen yardım malzemesi kolilerinin üzerinde Cumhurbaşkanlığı forsu yer aldı.

Başta bölgenin en büyük şehri Novi Pazar olmak üzere Sancak'taki durumun kötüleşmesi üzerine Boşnak Ulusal Konseyi (BNV) Başkanı Jasmina Curic, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup göndererek yardım talep etmişti.

Sağlık personelinin yetersiz olduğu ve yeni Kovid-19 vakalarının her geçen gün arttığı bölgeden gelen yardım çağrısına kayıtsız kalmayan Türkiye, Sancak bölgesine yardım elini uzattı.

Türkiye, Kovid-19'la mücadeleye destek amacıyla, arasında Sırbistan'ın da bulunduğu 5 Balkan ülkesine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 8 Nisan 2020'de tıbbi yardım malzemesi göndermişti.

Sırbistan Karadağ, Belgrad, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 14:30 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'nin Sancak bölgesi için gönderdiği tıbbi yardımlar Sırbistan'a ulaştı - Son Dakika

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