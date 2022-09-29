Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Sekizkök, Edirne Valisi Kırbıyık'ı ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Sekizkök, Edirne Valisi Kırbıyık'ı ziyaret etti

29.09.2022 14:08
Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Sekizkök, Edirne Valisi Kırbıyık'ı ziyaret etti

Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök, Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık'ı ziyaret etti.

Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök, Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık'ı ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Kırbıyık, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek Sekizkök'e teşekkür etti.

Ziyaretle ilgili değerlendirmede bulunan Kırbıyık, "Ziyarette Bulgaristan'da yaşayan soydaşlarımız ile ilgili yapabileceğimiz çalışmaları ve bölgesel projeleri değerlendirme şansımız oldu. Soydaşlarımızın varlığı ülkeler arası ilişkilerde bir nevi dostluk köprüsüdür. Bizler valilik olarak daima soydaşlarımızın yanındayız ve olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Ziyarette Sekizkök'e, Filibe Başkonsolosu Korhan Küngerü ve Burgaz Başkonsolosu Senem Güzel eşlik etti.

YORUMLAR
500
Gümülcine Seçilmiş Müftüsü Şerif, Edirne Valisi Kırbıyık'ı ziyaret etti Gümülcine Seçilmiş Müftüsü Şerif, Edirne Valisi Kırbıyık'ı ziyaret etti EDİRNE'DE YAYA ÖNCELİĞİ İÇİN YAYA GEÇİDİ ÇİZGİSİ KIRMIZIYA BOYANDI EDİRNE'DE YAYA ÖNCELİĞİ İÇİN YAYA GEÇİDİ ÇİZGİSİ KIRMIZIYA BOYANDI
Kaynak: AA

Kürşat Kırbıyık, Türkiye, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Sekizkök, Edirne Valisi Kırbıyık'ı ziyaret etti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:27 Vatandaşın ormandan topladığı kestaneler kilosu 70 liradan alıcı buluyor
20:08 Uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheliden ilginç savunma: Hastaneye gidiyorduk
19:57 Beşiktaş ve Fenerbahçe taraftarları ortalığı savaş alanına çevirdi
19:44 Hırvatistan'ı set vermeden deviren Filenin Sultanları tur atlamayı garantiledi
19:22 Dokunulmazlığı kaldırıldıktan sonra yurtdışına kaçmak isterken yakalanan HDP'li Semra Güzel 15 yıla kadar hapisle yargılanacak
19:07 Beşiktaşlı Salih Uçan'dan milli takım sitemi: Gitmeyeceğimi biliyordum
18:44 N'Koudou'dan Beşiktaş'a kötü haber! Fenerbahçe maçında oynayamayacak
18:30 TOBFED'den önemli düzenleme! Belgesi olmayan valelik yapamayacak
18:07 Beşiktaşlı Josef de Souza, Fenerbahçe derbisi öncesi konuştu: Savaşan bir takım olacağız
18:07 Hindistan'da 1 yıldır yemek yiyemeyen adamın midesinden çok sayıda kaşık çıktı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2022 20:49:38. #1.11#
SON DAKİKA: Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Sekizkök, Edirne Valisi Kırbıyık'ı ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement