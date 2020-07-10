Türkiye'nin tek jeoparkında 100 poşet çöp toplandı - Son Dakika

Türkiye'nin tek jeoparkında 100 poşet çöp toplandı

MANİSA'nın Salihli ile Kula ilçeleri sınırları içinde bulunan Kula-Salihli Volkanik Jeoparkı'nda sivil toplum kuruluşlarının katımıyla yapılan temizlik çalışmasında 100 torba çöp toplandı.

MANİSA'nın Salihli ile Kula ilçeleri sınırları içinde bulunan Kula-Salihli Volkanik Jeoparkı'nda sivil toplum kuruluşlarının katımıyla yapılan temizlik çalışmasında 100 torba çöp toplandı.

Kula-Salihli Volkanik Jeoparkı içerisindeki Hermos Kanyonu içerisinde sivil toplum kuruluşlarının katılımı ile temizlik çalışması yapıldı. Etkinliğe, Salihli Belediye Başkan Yardımcıları Mahmut Süreyya Karaoğlu ve Metin Durmaz, Salihli Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Hüsamettin Çelik, Salihli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Rasim Paşa da katıldı. 4 saat süren temizlik çalışmasında maske takıp, eldiven giyen katılımcılar pet şişeden çeşitli ambalaj atıklarına kadar 100 poşet dolusu çöp topladı.

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Salihli Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, "Adala diğer adıyla Hermos Kanyonu, Kaplan Volkanı'nın lavlarından oluşan Anadolu'nun en genç kayaçlarının yer aldığı ve bir tarafından en yaşlı kaya kütlelerinden birinin yer aldığı orijinal ilginç bir bölge. İçinde bulunduğumuz bölge Salihli ve Kula bölgesi tarihi, turistik ve doğal güzellikleriyle turistik anlamda çok önemli bir yer. Bunun yanında volkanik araziler, bazalt sütunları yer almakta. Türkiye'nin ve Türk Cumhuriyetleri'nin ilk ve tek jeopark alanı olan Kula Salihli Jeoparkı UNESCO Global Jeopark Ağı'na girmiş bir bölge. Bugüne kadar çok keşfedilmemiş bundan sonra keşfedilmeyi bekleyen bir bölgedeyiz. Bu anlamda tarihi turistik yerlerimizin temizliği de önemli. Kurumların, belediyelerin, yerel yönetimlerin bu alanları temizlemesi önemli. Bizler elimizden geldiği kadar gayret ediyoruz. Ama sivil inisiyatifin sivil toplum kuruluşlarının, vatandaşların sorumluluk anlamında buraları temiz tutmaları, temizlemeleri çok daha önemli" dedi.

ÇEVREMİZE, DOĞAMIZA SAHİP ÇIKMAK İÇİN BURADAYIZ

Etkinliğe katılan Sardes Doğa Sporları Dağcılık Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Sadık Şentürk, "Çevremizi, doğamızı, havamızı, suyumuzu korumak ve sahip çıkmak için buradayız. Çünkü biz bu doğada, bu dağlarda, patikalarda yürüyoruz. Pazar günleri biraz nefes almak için bu bölgelere geliyoruz. Ama gördüğümüz manzara bizi gerçekten üzüyor. Sadece şu 100 metre içerisinde bile çok sayıda atıkla karşılaştık. Bunun dışında daha ulaşamadığımız yerlerde de çöpler var. Bu çöplerin doğada çözülmesi kaybolması uzun yıllar alıyor. Doğaya zarar veriyor. Yangına neden oluyor. Bazı hayvanların ölmesine bile sebebiyet veriyor. Herkes kendi temizliğinden sorumlu olduğu sürece sanırım doğamız daha da güzelleşecek" diye konuştu.

Jeopark Turizm Sorumlusu Ali Karataş ise etkinliği düzenlemekteki amaçlarının çevre bilinci konusunda farkındalık yaratmak olduğunu söyledi.

Etkinlik boyunca toplanan atıklar, çöp taksiyle alınarak katı atık depolama alanına taşıdı.


Salihli, Kula, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 16:39 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Türkiye'nin tek jeoparkında 100 poşet çöp toplandı - Son Dakika
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