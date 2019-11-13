Son Dakika Haberleri: Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği Kuzey Makedonya'yı terör örgütlerine karşı uyardı
Son Dakika Güncel Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği Kuzey Makedonya'yı terör örgütlerine karşı uyardı - Son Dakika

Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği Kuzey Makedonya'yı terör örgütlerine karşı uyardı

6 saat önce

Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği, Türkiye Cumhuriyeti'nin içinde bulunduğu coğrafyayı daha güvenli hale getirmek için yurt içinde ve dışında terörle mücadele operasyonlarına devam ettiğini hatırlatarak, "Dost ve kardeş ülke Kuzey Makedonya, Türkiye'nin terör örgütlerine karşı yürüttüğü bu...

Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği Kuzey Makedonya'yı terör örgütlerine karşı uyardı, System.String[]

Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği, Türkiye Cumhuriyeti'nin içinde bulunduğu coğrafyayı daha güvenli hale getirmek için yurt içinde ve dışında terörle mücadele operasyonlarına devam ettiğini hatırlatarak, "Dost ve kardeş ülke Kuzey Makedonya, Türkiye'nin terör örgütlerine karşı yürüttüğü bu mücadelede beklenen desteği maalesef şimdiye kadar sunmamıştır/sunmamaktadır." uyarısında bulundu.

Büyükelçiliğin internet sitesinden yapılan açıklamada, Türkiye'nin terörle mücadelesini, herkesçe bilinen güçlerin taşeronluğunu yapan başta FETÖ olmak üzere PKK/KCK PYD/ YPG, DEAŞ, DHKP-C gibi tüm terör örgütlerinin sonu getirilene kadar kararlılıkla sürdüreceğinin altı çizilerek, şunlar kaydedildi:

"Dost ve kardeş ülke Kuzey Makedonya, Türkiye'nin terör örgütlerine karşı yürüttüğü bu mücadelede beklenen desteği maalesef şimdiye kadar sunmamıştır/sunmamaktadır. Özellikle 15 Temmuz hain darbe girişiminin faili FETÖ terör örgütünün kurum ve kuruluşları (Zaman Makedonya, Yahya Kemal Okulları, MİBA, Şafak ve Tolerans Vakıfları gibi) bu ülkede hala faaliyetlerine aktif olarak devam etmektedir. Türkiye bu terörist örgütlerle olan mücadelesini sonuç alana kadar sürdürecek, özellikle Türkiye'den beslenip Türkiye'ye kurşun sıkmalarının önüne geçecektir. Söz konusu terör örgütlerinin kurum ve kuruluşlarında çalışanlar veya faaliyetlerine halen destek verenler, artık Türkiye'ye eskiden olduğu gibi rahatça giremeyeceklerdir. Bu hususun Türkiye ile gönül bağı olan dostlarımızca özellikle bilinmesini istiyoruz."

Türkiye'nin bu haklı insanlık mücadelesinde her zaman dostlarıyla birlikte hareket etmek istediği ve dost, kardeş ülkeleri yanında görmeyi arzuladığı vurgulanan açıklamada, "Her ne olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti tek başına bu mücadeleyi verecek iradeye ve kuvvete sahip bir ülkedir." ifadesi kullanıldı.

Makedonya, Türkiye, Üsküp, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 08:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mazlum Kobani, terör örgütü başının manevi evladıdır
ABD Savunma Bakanı Mark Esper: Türkiye yuvaya dönmeli Ermenistan, Yunanistan ve PKK! Beyaz Saray önünde Türkiye karşıtı gösteri düzenlendi Trump, Türkiye'nin mülteciler için harcadığı parayı duyunca büyük şaşkınlık yaşadı: Çok para harcamışsınız

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2019 03:08:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği Kuzey Makedonya'yı terör örgütlerine karşı uyardı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]