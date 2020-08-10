Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliği'nde Covid-19 alarmı - Son Dakika

Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliği, çalışanlarından birinde yeni tip korona virüs (Covid-19) tespit edilmesi nedeniyle bugünden itibaren tedbir amaçlı 14 gün süreyle kapatıldı. Acil durumlar dışında hizmet vermeyeceği belirtilen elçiliğin, çalışmalarına 24 Ağustos'tan itibaren devam edeceği bildirildi.

Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliği'nde yeni tip korona virüs (Covid-19) alarmı verildi. Büyükelçiliğin sosyal medya hesabından yapılan duyuruya göre bir personelde Covid-19 tespit edilmesi üzerine Büyükelçilik binasının bugünden itibaren tedbir amaçlı olarak 14 gün süreyle kapalı olacağı bildirildi. Bu süre zarfında ölüm vakası gibi acil durumlar dışında her türlü konsolosluk hizmetinin askıya alındığı belirtilirken, Büyükelçilik personeli ise çalışmalarını evden sürdürecek.

Duyuruda ayrıca, Büyükelçilik hizmetlerinin 24 Ağustos itibarıyla tekrar verilmeye başlanacağı ifade edildi. - VARŞOVA