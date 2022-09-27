TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı ziyaret etti

27.09.2022 13:43
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı ziyaret etti

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı ziyaret etti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı ziyaret etti.

Konya Sanayi Odası tarafından düzenlenen Uluslararası Otomotiv Sektörünün Geleceği Konferansları Ödül Töreni'ne katılan Hisarcıklıoğlu, daha sonra Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından restorasyonu tamamlanarak şehre kazandırılan Taş Bina'da Altay ile görüştü.

Şehrin önemli tarihi yapılarından olan Taş Bina'da oluşturulan Konya Müzesi'ni gezerek Altay'dan bilgi alan Hisarcıklıoğlu, tarihi binanın aslına uygun şekilde restore edilerek şehre kazandırılmasını sağlayan Altay'a teşekkür etti.

Altay da Konya tarihine sahip çıkmak için önemli çalışmalar yürüttüklerini belirterek, ziyareti dolayısıyla Hisarcıklıoğlu'na teşekkür etti.

Ziyarette AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü, Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk ve Konya Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Çevik de yer aldı.

YORUMLAR
500
Konya'da Ahmet Çalık Parkı açıldı Konya'da Ahmet Çalık Parkı açıldı TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Konya'da istişare toplantısında konuştu Açıklaması TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Konya'da istişare toplantısında konuştu Açıklaması Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay'ın okul ziyaretleri Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay'ın okul ziyaretleri
Kaynak: AA

Uğur İbrahim Altay, Türkiye, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı ziyaret etti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:08 Belçikalı voleybolcuların Kadınlar Voleybol Dünya Şampiyonası'nda yaptığı hata hakemi bile şaşırttı
20:55 İşte rahmetli iş adamı Sakıp Sabancı'nın 'yüreğimdeki ateş' dediği engelli oğlunun son hali...
20:46 Cesedi derin dondurucudan çıkmıştı! 3 yaşındaki Nazlı'nın ölümüyle ilgili 2 kişi tutuklandı
20:40 Fenerbahçe'de ayrılık! Filip Novak yeni takımına imza atıyor
20:39 CHP'li Avcılar Belediye'sinde anlaşma sağlanamadı! İşçiler grev kararı aldı
20:36 İlana çıkarılan hurda aracın satış fiyatı görenleri şaşırttı
20:13 İYİ Partili Bilge Yılmaz'ın ifadeleri 6'lı masa ortağı DEVA Partisi'nin tepkisini çekti
20:05 71 yaşındaki karısını öldürmüştü! 81 yaşındaki zanlı beraatini talep etti
20:01 Sokakta dans eden kadınlar bir anda neye uğradığını şaşırdı
19:59 Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Phillip Cocu, Hollanda ekibinin başına geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2022 21:28:45. #1.12#
SON DAKİKA: TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement