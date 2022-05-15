Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın ikinci ayağı yapıldı - Son Dakika
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Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın ikinci ayağı yapıldı

15.05.2022 15:12

Petlas Türkiye Off-Road Şampiyonası'nda sezonun ikinci ayağı, Samsun'un Vezirköprü ilçesinde gerçekleştirildi.

Petlas Türkiye Off-Road Şampiyonası'nda sezonun ikinci ayağı, Samsun'un Vezirköprü ilçesinde gerçekleştirildi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı programı kapsamında düzenlenen off-road yarışının ikinci gününde İncesu mevkisindeki seyirci etabı yapıldı.

Yarışta 24 araç ve 48 sporcu, 12 kilometrelik parkuru 3 kez geçerken bazı sürücüler zor anlar yaşadı. Parkurları geçmeye çalışan bazı araçlar devrilirken görevliler sürücülere yardım etti.

Yarış tutkunu vatandaşlar da hafta sonunu fırsat bilip şampiyonaya büyük ilgi gösterdi.

Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın ikinci ayağı yapıldı
Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın ikinci ayağı yapıldı
Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın ikinci ayağı yapıldı
Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın ikinci ayağı yapıldı

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Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın ikinci ayağı başladı Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın ikinci ayağı başladı Türkiye Off-Road Şampiyonası ikinci ayağının startı verildi Türkiye Off-Road Şampiyonası ikinci ayağının startı verildi

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın ikinci ayağı yapıldı - Son Dakika


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