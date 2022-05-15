Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın ikinci ayağı yapıldı - Son Dakika

Petlas Türkiye Off-Road Şampiyonası'nda sezonun ikinci ayağı, Samsun'un Vezirköprü ilçesinde gerçekleştirildi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı programı kapsamında düzenlenen off-road yarışının ikinci gününde İncesu mevkisindeki seyirci etabı yapıldı.

Yarışta 24 araç ve 48 sporcu, 12 kilometrelik parkuru 3 kez geçerken bazı sürücüler zor anlar yaşadı. Parkurları geçmeye çalışan bazı araçlar devrilirken görevliler sürücülere yardım etti.

Yarış tutkunu vatandaşlar da hafta sonunu fırsat bilip şampiyonaya büyük ilgi gösterdi.