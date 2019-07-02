Son Dakika Haberleri: "Türkiye olarak 40 yıldır PKK terörüyle mücadele yürütüyoruz"
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"Türkiye olarak 40 yıldır PKK terörüyle mücadele yürütüyoruz"

40 dakika önce

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya,Türkiye'nin 40 yıldır PKK terörüyle mücadele yürüttüğünü ve görülen yönüyle bu örgütlerin arkasında tarih boyunca emperyal güçlerin bulunduğunu söyledi.

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Türkiye'nin 40 yıldır PKK terörüyle mücadele yürüttüğünü ve görülen yönüyle bu örgütlerin arkasında tarih boyunca emperyal güçlerin bulunduğunu söyledi.
İran'ın başkenti Tahran'da temaslarda bulunan Uzunkaya, İran Polis Teşkilatı Genel Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Muhsin Fethizade ve Polis Teşkilatı Özel Kuvvetler Komutanı Tuğgeneral Hasan Keremi ile görüştü.
Tahran'daki İran Polis Teşkilatı Özel Kuvvetler Komutanlığında konuşan Uzunkaya, zor bir coğrafyada bulunduklarını ve bu nedenle ülkelerin güçlü bir dayanışma içinde hareket etmesi gerektiğini belirterek, "Ülkeler kendini korumaya dönük güçlü bir yapıya, askere ve polise ihtiyaç duyuyor. O kadar zor bir coğrafyadayız ki bir ülkenin sadece kendisinin güçlü olması tek başına yeterli olmuyor. Dost ve komşu ülkelerin aynı amaçlarla ve samimiyetle güçlerini birleştirmesi gerekiyor." dedi.
Türkiye olarak 40 yıldır PKK terörüyle mücadele yürütüyoruz
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 07:47 Kaynak: AA
Celal Uzunkaya, Türkiye, Tahran, İran, Güncel
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