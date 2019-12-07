Son Dakika Haberleri: Türkiye Paralimpik Atletizm Milli Takımı Umre'ye gitti
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Türkiye Paralimpik Atletizm Milli Takımı Umre'ye gitti

6 saat önce

HURSAD'ın (Hac Umre ve Seyahat Acentaları Derneği), 3- 9 Aralık Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlediği organizasyonla Paralimpik Milli takımı oyuncuları, Umre'ye gitti.

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HURSAD'ın  (Hac Umre ve Seyahat Acentaları Derneği), 3- 9 Aralık Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlediği organizasyonla Paralimpik Milli takımı oyuncuları, Umre'ye gitti.

HURSAD'ın 3- 9 Aralık Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlediği organizasyonla Umre'ye gidecek olan milli sporcular, İstanbul Havalimanı'na geldi. Aralarında Hamide Doğangün, Nurşah Usta, Zeynep Acet, Zübeyde Süpürgeci'nin de bulunduğu milli sporcular ile Antrenör Ömer Cantay'ın son hazırlıklarını tamamladı. Etkinliği düzenlemekten mutluluk duyduğunu belirten HURSAD Başkanı Diyaneddin Şahin, paralimpik oyuncularına üçlü çektirdi.

'KABE'Yİ GÖRÜNCE SPORDA BAŞARI İÇİN DUA EDECEĞİM'

Milli oyuncu Hamide Doğangün hayalinin gerçekleştiğini belirterek HURSAD'a teşekkür etti. Kabe'yi ilk gördüğünde ailesine ve spordaki başarı için dua edeceğini söyledi.

'BU MORAL TOKYO'DA BİZE MADALYA GETİRECEK'

Antrenör Ömer Cantay da Tokyo'daki olimpiyatlardan önce Umre'ye gitmenin takım için büyük moral olacağını ve oradan da madalya ile döneceklerini belirtti.

Türkiye Paralimpik Atletizm Milli Takımı, uluslararası arenada ülkemizi başarıyla temsil etmiş ve 2019 yılında Dubai'de düzenlenen Para Atletizm Grand Prix'inde altın ve gümüş, İsviçre'de düzenlenen Para Atletizm Grand Prix'inde bronz, Tunus Atletizm Grand Prix'inde 5 altın ve 3 gümüş, Akdeniz Oyunlarında Tarihimizde ilk defa altın madalya kazanmış ve 2020 Tokyo Olimpiyatlarında ülkemizi temsil etmeye hak kazanmıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-HURSAD Başkanı Diyaneddin Şahin'in paralimpik oyuncularına üçlü çektirmesi

-Milli oyuncu Hamide Doğangün'ün röportajı

-Antrenör Ömer Cantay'ın röportajı


Aralık, Umre, Hac, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 10:13 Kaynak: DHA
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