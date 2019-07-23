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Türkiye Petrolleri üst yönetimi Gaziantep'te

48 dakika önce

Türkiye'nin dört bir yanındaki akaryakıt istasyonlarında incelemede bulunmak için İstanbul'dan yola çıkan Türkiye Petrolleri (TP) Dağıtım AŞ üst yönetimi, ilk ziyaretini gerçekleştirdiği Gaziantep'te istasyon açılışına da katıldı.

Türkiye Petrolleri üst yönetimi Gaziantep'te, System.String[]
Türkiye'nin dört bir yanındaki akaryakıt istasyonlarında incelemede bulunmak için İstanbul'dan yola çıkan Türkiye Petrolleri (TP) Dağıtım AŞ üst yönetimi, ilk ziyaretini gerçekleştirdiği Gaziantep'te istasyon açılışına da katıldı.
Merkez Şahinbey ilçesinde Arslan Kulaksız Bulvarı'ndaki akaryakıt istasyonunun açılışına, Türkiye Petrolleri Yönetim Kurulu Başkan Vekili Gürz Kodal, Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Seçkin Uyar, Satış Direktörü Şakir Memikoğlu, Yatırım Direktörü Hakan Uçar, Pazarlama Direktörü Ulaş Koç, Çukurova Bölge Müdürü Müslüm Erçetin ve firmanın Gaziantep bayisi Giray Grup'un Yönetim Kurulu Başkanı Şerif Dalkılıç ile davetliler katıldı.
Şerif Dalkılıç, açılışta yaptığı konuşmada, Giray Grup olarak TP ile Gaziantep'te üçüncü istasyonlarını açmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
TP'nin yerli ve milli bir marka olduğunu, kendilerinin de Gaziantep'te bilinen bir şirket olduklarını ifade eden Dalkılıç, "Güçlerimizi birleştirdik. Birlikte güzel satışlar gerçekleştireceğiz. Türkiye Petrolleri ile büyüyeceğiz inşallah." dedi.
Bu arada, TP AŞ üst yönetiminin bayilerle daha fazla bir arada olmak için başlattığı bayi ziyaretleri serisine, Gaziantep'ten sonra Antalya ve Trakya bölgesiyle devam edeceği öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 02:56 Kaynak: AA
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