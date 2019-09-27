Son Dakika Haberleri: Türkiye Rallisi 2020 WRC takviminde
Son Dakika Spor Haber

Türkiye Rallisi 2020 WRC takviminde

29 dakika önce

Türkiye Rallisi, FIA Dünya Ralli Şampiyonası (WRC) 2020 takvimindeki yerini aldı.

Türkiye Rallisi 2020 WRC takviminde, System.String[]

Türkiye Rallisi, FIA Dünya Ralli Şampiyonası (WRC) 2020 takvimindeki yerini aldı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre, 14 yarıştan oluşan, WRC 2020 takvimi FIA Dünya Motorsporları Konseyi tarafından onaylanarak yürürlüğe girdi.

Takvimde yapılan düzenlemeler sonrasında İspanya, Korsika ve Avusturalya rallileri takvimden çıkarılırken, Kenya, Yeni Zellanda ve Japonya şampiyonaya eklendi.

Son iki yıldır başarılı organizasyonlarıyla kendisine özel bir yer edinmeyi başaran Türkiye Rallisi'nin ise takviminin 11. yarışı olarak 24-27 Eylül 2020 tarihlerinde gerçekleştirilmesine karar verildi.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Eren Üçlertoprağı yaptığı açıklamada, "Bir kez daha ülkemizin gücünü tüm dünyaya göstermek, yurt dışındaki imajını güçlendirmek ve tanıtımına katkıda bulunmak için hazırız." ifadesini kullandı.

Başkan Üçlertoprağı, şunları kaydetti:

"Dünya Ralli Şampiyonası'nı başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük destekleriyle, geçtiğimiz yıl yeniden ülkemize kazandırmıştık. Geride bıraktığımız iki yıl boyunca da Gençlik ve Spor Bakanlığımız ve Sayın Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Spor Toto Teşkilat Başkanlığımızın destekleriyle üst düzey organizasyonlar gerçekleştirdik. Bu organizasyonlarımız çatı kuruluşumuz olan Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) ve yarışımıza katılan fabrika takımlarıyla sporculardan övgüler aldı. Bu sayede de opsiyon hakkımızı, kendi şartlarımızla kabul ettirdik."

Gelecek yıl için oluşturulan takvim ise şöyle:

23-26 Ocak: Monte Carlo

13-16 Şubat: İsveç

12-15 Mart: Meksika

16-19 Nisan: Şili

30 Nisan-3 Mayıs: Arjantin

21-24 Mayıs: Portekiz

4-7 Haziran: İtalya Sardunya

16-19 Temmuz: Kenya Safari

6-9 Ağustos: Finlandiya

3-6 Eylül: Yeni Zellanda

24-27 Eylül: Türkiye

15-18 Ekim: Almanya

29 Ekim-1 Kasım: Büyük Britanya

19-22 Kasım: Japonya

Türkiye, Kenya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 03:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye sert sözler: Türkiye oyalanacak bir ülke değil, planlarımızı uygulamaya koyacağız
Müge Anlı, canlı yayında 7 bin kişiye ulaşacak mobil aşevlerinin müjdesini verdi Hurdacıyken bulduğu tarihi eserlerle antikacı oldu Şarkıcı Çelik, depremde minaresi yıkılan caminin fotoğrafının altına düştüğü notla dikkat çekti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2019 16:13:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türkiye Rallisi 2020 WRC takviminde
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]