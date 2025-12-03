Türkiye, ilk kez NATO ve AB üyesi bir ülkeye savaş gemisi satışı yaptı - Son Dakika
Türkiye, ilk kez NATO ve AB üyesi bir ülkeye savaş gemisi satışı yaptı

Türkiye, ilk kez NATO ve AB üyesi bir ülkeye savaş gemisi satışı yaptı
03.12.2025 18:22
Türkiye savunma ihracatında kritik bir eşiği daha aştı. Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı ASFAT ile Romanya arasında TCG Akhisar'ın satışına yönelik imzalanan anlaşma ile ilk kez NATO ve Avrupa Birliği üyesi bir ülkeye savaş gemisi satışı yapılmış oldu. TCG Akhisar'ın Romanya envanterine girişi, hem bölgesel deniz güvenliğine hem de Romanya'nın modernizasyon sürecine stratejik katkı sağlayacak.

Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı Askeri Fabrika ve Tersane İşletme Anonim Şirketi (ASFAT) ile Romanya arasında TCG Akhisar'ın satışına yönelik anlaşma imzalandı.

ASFAT'tan yapılan açıklamada, İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda 2024'te inşası tamamlanan TCG Akhisar'ın, Romanya Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ihracatının başarıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

TCG Akhisar

NATO VE AB ÜYESİ BİR ÜLKEYE İLK KEZ SAVAŞ GEMİSİ SATILDI

Anlaşmanın, Türkiye'nin savunma ihracatında önemli bir kilometre taşı niteliği taşıdığına işaret edilen açıklamada, iki ülke arasındaki askeri iş birliğinin de yeni bir seviyeye taşındığı ifade edildi.

Türkiye'nin ilk kez NATO ve Avrupa Birliği (AB) üyesi bir ülkeye savaş gemisi satışı yapmış olduğu belirtilen açıklamada, bu durumun sadece ASFAT'ın değil, aynı zamanda Türk savunma sanayisinin uluslararası alanda ulaştığı güvenilirlik, kalite ve teknolojik yetkinliğin somut bir göstergesi olarak değerlendirildiği aktarıldı.

TCG Akhisar

BÖLGESEL DENİZ GÜVENLİĞİNE KATKI SUNACAK

Açıklamada, Akhisar'ın korvet olarak Romanya envanterine katılmasının bölgesel deniz güvenliğine katkı sunmasının yanı sıra, Romanya Deniz Kuvvetleri'nin modernizasyon hedeflerine güçlü bir destek sağlayacağı kaydedildi.

Kaynak: AA

