Son Dakika Haberleri: Türkiye Şehitlerini Anıyor" Programında 1. Dünya Savaşı Şehitleri Anıldı

Türkiye Şehitlerini Anıyor" Programında 1. Dünya Savaşı Şehitleri Anıldı

1 saat önce

Genelkurmay Başkanlığı tarafından düzenlenen "Türkiye Şehitlerini Anıyor" etkinliği kapsamında 1. Dünya Savaşı şehitlerinden Er Kerim ve Er Mustafa anıldı.

Türkiye Şehitlerini Anıyor
Genelkurmay Başkanlığı tarafından düzenlenen "Türkiye Şehitlerini Anıyor" etkinliği kapsamında 1. Dünya Savaşı şehitlerinden Er Kerim ve Er Mustafa anıldı.

Aziz şehitleri yad etmek için Genelkurmay Başkanlığı tarafından düzenlenen "Türkiye Şehitlerini Anıyor" etkinliği kapsamında 9 Ocak'ta Harbiye Askeri Müzesi ve Kültür Sitesi Komutanlığında 1. Dünya Savaşı şehitleri Er Kerim ve Er Mustafa için tören düzenlendi. Öğretmen Albay Erhan Altunok'un sunumu ile gerçekleştirilen programda duygusal anlar yaşanırken, şehit yakınları ve konuklar gözyaşlarına hakim olamadı. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 05:50 Kaynak: İHA

Genelkurmay Başkanlığı, Türkiye, Güncel
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