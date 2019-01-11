Türkiye Şehitlerini Anıyor" Programında 1. Dünya Savaşı Şehitleri Anıldı
1 saat önce
Genelkurmay Başkanlığı tarafından düzenlenen "Türkiye Şehitlerini Anıyor" etkinliği kapsamında 1. Dünya Savaşı şehitlerinden Er Kerim ve Er Mustafa anıldı.
Genelkurmay Başkanlığı
tarafından düzenlenen "Türkiye
Şehitlerini Anıyor" etkinliği kapsamında 1. Dünya Savaşı şehitlerinden Er Kerim ve Er Mustafa anıldı.
Aziz şehitleri yad etmek için Genelkurmay Başkanlığı tarafından düzenlenen "Türkiye Şehitlerini Anıyor" etkinliği kapsamında 9 Ocak'ta Harbiye
Askeri Müzesi ve Kültür Sitesi Komutanlığında 1. Dünya Savaşı şehitleri Er Kerim ve Er Mustafa için tören düzenlendi. Öğretmen Albay Erhan Altunok'un sunumu ile gerçekleştirilen programda duygusal anlar yaşanırken, şehit yakınları ve konuklar gözyaşlarına hakim olamadı. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 05:50 Kaynak: İHA
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