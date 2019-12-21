Türkiye Serbest Güreş Şampiyonası'nda üç kiloda madalyalar sahibini buldu - Son Dakika
Son Dakika Spor Türkiye Serbest Güreş Şampiyonası'nda üç kiloda madalyalar sahibini buldu - Son Dakika Spor

Türkiye Serbest Güreş Şampiyonası'nda üç kiloda madalyalar sahibini buldu

6 saat önce

Ankara'da düzenlenen Türkiye Serbest Güreş Şampiyonası'nda erkekler 61, 79 ve 86 kilolarda madalya kazanan sporcular belli oldu.

Türkiye Serbest Güreş Şampiyonası'nda üç kiloda madalyalar sahibini buldu, System.String[]

Ankara'da düzenlenen Türkiye Serbest Güreş Şampiyonası'nda erkekler 61, 79 ve 86 kilolarda madalya kazanan sporcular belli oldu.


Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Taha Akgül Spor Salonu'nda devam eden şampiyonada bugünkü müsabakalar sonrası dereceye giren güreşçiler ve kulüpleri şöyle:

61 kilo:

1. Recep Topal (Ankara İlbank)

2. Münir Recep Aktaş (Ankara ASKİ)

3. Nebi Uzun (Ankara ASKİ)


3. Cabbar Duyum (Ankara ASKİ)


79 kilo:

1. Batuhan Demircin (Ankara ASKİ)


2. Abdullah Arslan (Ankara TEDAŞ)

3. M.Nuri Kotanoğlu (Ankara İlbank)

3. Nuri Temur (İstanbul Sancaktepe Belediyesi)


86 kilo:

1. Fatih Erdin (İstanbul Büyükşehir Belediyesi)


2. Osman Göçen (İstanbul Büyükşehir Belediyesi)


3. Selim Yaşar (İstanbul Büyükşehir Belediyesi)


3. Burak Doğan (Bursa Büyükşehir Belediyesi)

Yarın 4 kiloda madalyalar dağıtılacak

Türkiye Serbest Güreş Şampiyonası'nın son gününde yarın 57, 70, 97 ve 125 kilolarda repesaj ile final maçları yapılacak.

125 kilo finalinde Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu Taha Akgül de kendi adını taşıyan salonda mindere çıkacak. TRT Spor 2, final müsabakalarını saat 11.00'den itibaren canlı olarak yayınlayacak.

Final eşleşmeleri şu şekilde:

57 kilo: Şaban Kızıltaş (Ankara TEDAŞ) - Ahmet Peker (ASKİ)


70 kilo: Ali Akıl (Ankara TEDAŞ) - Servet Coşkun (Erzurum Büyükşehir Belediyesi)


97 kilo: İbrahim Bölükbaşı (ASKİ) - Fatih Yaşarlı (Ankara İlbank)


125 kilo: Taha Akgül (ASKİ) - Tanju Gemici (Kocaeli Büyükşehir Belediyesi)

Türkiye, Ankara, ASKİ, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 09:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Libya'nın BM Daimi Temsilciliği: Türkiye ile anlaşma Suheyrat Anlaşması'na aykırı değil
Son dakika: Rejim saldırılarından kaçan Suriyeliler, Türkiye sınırına geliyor! Sayı 100 bini buldu Hava sıcaklıkları 12 derece birden düşüyor, kar geliyor Şamil Tayyar'dan Mansur Yavaş'la ilgili 'kayyum' mesajı: İddia ispatlanırsa istifaya gerek yok, kayyum atanır

Son Dakika Haberleri
01:41 Monaco, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'i 5 golle üzdü! - Son Dakika Spor
00:56 Fransa'da fareler kabloları yedi, gol çizgisi teknolojisi devre dışı kaldı! - Son Dakika Spor
00:46 "En uzun gece" koşusu düzenlendi - Son Dakika Spor
00:46 Cüneyt Çakır, Fenerbahçe - Beşiktaş maçında VAR ekranına kaç kez gider, istatistikler ne diyor? - Son Dakika Spor
00:31 Göztepe Teknik Direktörü Palut: "Galatasaray'a karşı iyi mücadele ettik" - Son Dakika Spor
23:22 Kupayı getiren gol Firmino'dan! Liverpool dünyanın en büyüğü oldu - Son Dakika Spor
21:34 Lösemi hastası Burak, Galatasaray maçını izledikten 2 ay sonra hayatını kaybetti - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2019 04:30:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye Serbest Güreş Şampiyonası'nda üç kiloda madalyalar sahibini buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]