Türkiye Serbest Güreş Şampiyonası'nda üç kiloda madalyalar sahibini buldu

Ankara'da düzenlenen Türkiye Serbest Güreş Şampiyonası'nda erkekler 61, 79 ve 86 kilolarda madalya kazanan sporcular belli oldu.



Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Taha Akgül Spor Salonu'nda devam eden şampiyonada bugünkü müsabakalar sonrası dereceye giren güreşçiler ve kulüpleri şöyle:

61 kilo:

1. Recep Topal (Ankara İlbank)

2. Münir Recep Aktaş (Ankara ASKİ)

3. Nebi Uzun (Ankara ASKİ)



3. Cabbar Duyum (Ankara ASKİ)



79 kilo:

1. Batuhan Demircin (Ankara ASKİ)



2. Abdullah Arslan (Ankara TEDAŞ)

3. M.Nuri Kotanoğlu (Ankara İlbank)

3. Nuri Temur (İstanbul Sancaktepe Belediyesi)



86 kilo:

1. Fatih Erdin (İstanbul Büyükşehir Belediyesi)



2. Osman Göçen (İstanbul Büyükşehir Belediyesi)



3. Selim Yaşar (İstanbul Büyükşehir Belediyesi)



3. Burak Doğan (Bursa Büyükşehir Belediyesi)

Yarın 4 kiloda madalyalar dağıtılacak

Türkiye Serbest Güreş Şampiyonası'nın son gününde yarın 57, 70, 97 ve 125 kilolarda repesaj ile final maçları yapılacak.

125 kilo finalinde Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu Taha Akgül de kendi adını taşıyan salonda mindere çıkacak. TRT Spor 2, final müsabakalarını saat 11.00'den itibaren canlı olarak yayınlayacak.

Final eşleşmeleri şu şekilde:

57 kilo: Şaban Kızıltaş (Ankara TEDAŞ) - Ahmet Peker (ASKİ)



70 kilo: Ali Akıl (Ankara TEDAŞ) - Servet Coşkun (Erzurum Büyükşehir Belediyesi)



97 kilo: İbrahim Bölükbaşı (ASKİ) - Fatih Yaşarlı (Ankara İlbank)



125 kilo: Taha Akgül (ASKİ) - Tanju Gemici (Kocaeli Büyükşehir Belediyesi)