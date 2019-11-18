Türkiye tenisinin 2019'u

Ocak ayının en büyük tenis olayı hiç kuşkusuz yılın ilk Grand Slam’i olan Avustralya Açık’tı. Turnuvada bu yıl kadınlarda Pemra Özgen, erkeklerde Cem İlkel elemelerde ülkemizi temsil etti. Pemra Özgen, elemelerin ilk turunda Mandy Minella’ya mağlup olurken, Cem İlkel elemelerin ilk turunda Egor Gerasimov karşısında kazanarak ikinci tur vizesi aldı. İlkel, ikinci turda ilk setini kazandığı maçın sonraki setlerini kaybederek turnuvaya nokta koydu. Başak Eraydın, turnuva elemelerine katılım hakkı kazansa da sakatlığından dolayı turnuvada yer alamadı. Turnuvanın gençler ayağındaki tek temsilcimiz Bora Şengül ilk turu geçemedi.



Ergi Kırkın profesyonel kariyerinin ilk tekler zaferini Antalya’daki Futures turnuvasında elde etti. İpek Öz, Antalya 15K turnuvasında finale kadar gelse ancak hava şartlarının müsait olmaması nedeniyle final maçını oynayamadı. İpek Soylu, partneri Oana Simion ile Tunus’ta çiftler zaferine ulaştı.





Şubat ayında Fed Cup Milli Takımımız, Britanya’daki mücadelesinin ilk turunda Hırvatistan’a 2-1 mağlup oldu. Çağla Büyükakçay’ın Ana Konjuh galibiyeti sonrası 1-0 öne geçsek de Pemra Özgen’in ilk setinde çok iyi mücadele verdiği maçta Donna Vekic’e iki sette mağlup olmasıyla durum 1-1’de eşitlendi. Çiftler maçını da kazanan Hırvatistan seriyi 2-1’le geçen taraf oldu. Grubun ikinci serisinde Sırbistan’a 3-0 mağlup olan Türkiye, son eşleşmede Gürcistan’ı 3-0 ile geçerek Avrupa/Afrika 1. Küme’de kalmayı başardı.



Altuğ Çelikbilek, şubat ayında şampiyonluk yaşayan tek raketimiz oldu. Tunus’ta katıldığı Futures turnuvasında zafere uzanan Çelikbilek, kariyer yılı yaşayacağı 2019’daki ilk önemli başarısını elde ediyordu.





Mart ayında en iyi sonuçlara imza atan raketimiz İpek Soylu’ydu. Mısır’da martın son haftasını ve nisanın ilk haftasını içine alan periyotta üst üste iki 15K seviyesinde turnuva oynayan Soylu, oynadığı tüm maçları kazanarak iki tekler ve bir çiftler şampiyonluğu elde etti.





Nisan ayı, Türkiye’nin teniste en hareketli ayıydı. Çağla Büyükakçay, bu yıl yedinci kez düzenlenen Lale Kupası’nda çeyrek finale yükselen tek raketimizdi. Yağmur nedeniyle fazlaca aksayan turnuvanın final setleri süper tie-break şeklinde oynandı. Seyirci desteğini arkasına alan Çağla, çeyrek final maçını üçüncü sete taşısa da Ankita Raina süper tie-break’te kazanan taraf oldu. Vitalia Diatchenko, turnuva boyunca sadece 12 oyun kaybederek şampiyon oldu.



Ülkemizde düzenlenen tek WTA turnuvası olan İstanbul Cup, bu sene 12. kez düzenlendi. Carla Suarez Navarro, Mihaela Buzarnescu, Marketa Vondrousova, Petra Martic, Maria Sakkari, Dayana Yastremska gibi isimlerin yer aldığı turnuvanın elemelerinde dört Türk raket mücadele etti. İpek Öz, Zeynep Sönmez, Berfu Cengiz ve İpek Soylu’nun ana tablo mücadelesi başarılı geçmedi. Ana tabloda ise tecrübeli raketler Pemra Özgen ve Çağla Büyükakçay Wild Card ile yer alırken; Pemra, Rebecca Peterson’a 2-1, Çağla ise tura uzun bir sakatlık sürecinden dönen Svetlana Kuznetsova’ya 2-0 kaybetti. Turnuvada şampiyonluğa uzanan isim, epik bir final sonrasında Marketa Vondrousova’yı 2-1 ile geçen Petra Martic oldu.



Nisan ayında şampiyonluk yaşayan raketimiz Melis Sezer oldu. Melis, Gürcistan’da partneri Eliessa Vanlangendonck ile 15K seviyesindeki turnuvada çiftler şampiyonluğuna ulaştı. Ergi Kırkın, Antalya’da oynadığı Futures turnuvasını finalist olarak tamamladı.





Mayıs ayının en büyük tenis olayı Roland Garros’tu. Turnuva elemelerinde ülkemizi Başak Eraydın temsil etti. 2018’in ekim ayından bu yana sakatlıklarla boğuşan Başak, elemeleri geçemedi. Mayıs ayındaki performanslarıyla önce çıkan raketlerimiz Pemra Özgen ve İpek Soylu oldu. Pemra, Portekiz’de katıldığı 25K seviyesindeki turnuva finalinde Ursula Radwanska ile karşılaştı. Özgen, skor 7-5, 3-0 iken rakibinin maçtan çekilmesiyle bu yılki ilk tekler zaferine imza attı. Bu ayın bir diğer tekler şampiyonluğuna uzanan ismi İpek, Tayland’da oynadığı 25K turnuvasında, Mari Osaka ve Sabina Sharipova gibi rakiplerini geçerek bu yılki üçüncü tekler zaferine uzandı. Soylu, aynı turnuvada partneri Aleksandrina Naydenova ile bir de çiftler şampiyonluğu elde etti.



Altuğ Çelikbilek, Bulgaristan’da oynadığı Futures turnuvasında bu yılki ikinci tekler zaferine ulaştı. Ergi Kırkın, Antalya Futures turnuvasında kariyerinin ikinci tekler zaferine uzandı. Kırkın aynı ay içinde Antalya’da bir final daha oynadı. Bu ay şampiyonluk yaşayan bir başka raketimiz, Antalya’da partneri Dasha Ivanova ile 15K seviyesindeki turnuvayı kazanan Cemre Anıl oldu.





Haziran ayında Wimbledon heyecanı vardı.Yılın üçüncü Grand Slam’inde Çağla Büyükakçay, Pemra Özgen ve Başak Eraydın ana tabloya kalma mücadelesi verdi. Pemra Özgen, ilk turda Yuxuan Zhang’ı 2-0 ile geçtikten sonra, ikinci turda çok yakın geçen maçta Ana Bogdan’a 7-6 ve 7-5’lik setlerle kaybetti. Başak Eraydın ise ilk turda Kimberley Zimmermann’ı 2-1 ile geçerek ikinci tur vizesi aldı. İkinci turda 20 numaralı seri başı Kaja Juvan karşısında 6-4, 4-1’lik üstünlüğünü koruyamayan Başak, maçı üçüncü sette kaybederek Wimbledon elemelerine veda etti. Çağla Büyükakçay ise henüz ilk turda Ankita Raina’ya 2-0’lık skorla boyun eğdi.



Ülkemizdeki tek ATP turnuvası Antalya Open bu yıl takvime veda etti. Son kez düzenlenen turnuvanın ana tablosuna Wild Card ile katılan Marsel İlhan, Altuğ Çelikbilek ve Ergi Kırkın’dan galibiyet çıkaran tek raketimiz Altuğ Çelikbilek’ti. Ernests Gulbis karşısında üç sette kazanan Alptuğ, erkeklerde Marsel İlhan’dan sonra ATP tekler ana tablo galibiyeti alan ilk Türk raket oldu.



Bu ayın en önemli başarılarından birine Çağla Büyükakçay imza attı. İspanya’daki 60K seviyesindeki turnuvada Danka Kovinic, Katharina Hobgarski, Irina Bara ve Jamie Fourlis gibi etkileyici galibiyetlerle finale gelen Çağla, finalde turun formda isimlerinden Allie Kiick’e üç sette kaybetti. Melis Sezer&İpek Öz ikilisi, Macaristan’da bir 15K çiftler şampiyonluğu daha kazandı. Melis Sezer, ITF çiftler sıralamasında iki numaraya yükselerek, Türk raketler içinde en yüksek klasman basamağını gören tenisçi unvanını aldı.



Bu ayın bir başka şampiyon ismi, partneri Nigina Abduraimova ile Özbekistan’daki 25K turnuvasında çiftler zaferine uzanan Berfu Cengiz oldu. Haziran ayının en başarılı isimlerinden biri İpek Soyl’ydu. İsrail’deki 25K turnuvasında partneri Silvia Njiric ile bu sezonki dördüncü çiftler kupasını kaldıran İpek, aynı zamanda Portekiz’deki 25K+ turnuvasında bu sezonun dördüncü tekler zaferini elde edip WTA klasmanında tekrar ilk 300’ün yolunu tuttu. Cem İlkel, Özbekistan’da katıldığı Fergana Challenger turnuvasında yarı final oynama başarısı gösterdi.





Temmuz ayı Pemra Özgen’in başarılarının konuşulduğu aydı. Portekiz’de katıldığı 25K turnuvasında bu yılki ikinci tekler zaferine uzanan, Britanya’da bir 25K finali daha gören Pemra, 2019 yazında topladığı klasman puanlarıyla tam 10 yıl sonra tekrar Türkiye bir numarasına yükseldi.



İpek Soylu, Çekya’da katıldığı 25K turnuvasını finalist olarak tamamladı. Melis Sezer&İpek Öz çifti Sırbistan’da bir 15K finali daha kazandı. Koray Kırcı profesyonel kariyerinin ilk çiftler şampiyonluğuna partneri David Poljak ile Gürcistan’daki Futures turnuvasında ulaştı.





Ağustos ayında, yılın son Grand Slam turnuvası Amerika Açık’ta Pemra Özgen, Başak Eraydın ve Cem İlkel ana tabloya kalma mücadelesi verdi. Pemra Özgen, üç numaralı seri başı Irina Begu’ya, Başak Eraydın ise Asia Muhammed’e iki sette kaybederek bir kez daha ana tablonun uzağında kaldı. Erkeklerdeki temsilcimiz Cem İlkel ise ilk turda Roberto Quiroz’u geçmesine karşın ikinci turda Tallon Griekspoor’dan set alamadı.



Ağustos, Çağla Büyükakçay’ın 2019 yılında en başarılı olduğu aydı. Çağla, Almanya’daki 25K turnuvasında şampiyonluğa ulaşırken, İspanya’daki 25K+ turnuvasında da final oynama başarısı gösterdi. Çağla bu ay topladığı puanlarla WTA klasmanında tekrar ilk 200’e döndü.



İpek Öz, Hollanda’da katıldığı 15K turnuvasını finalist olarak tamamladı.Melis Sezer partneri Jacqueline Cabaj Awad’la Gürcistan’daki 15K turnuvasında bu yılki dördüncü çiftler zaferini kucakladı.





Eylül ayı Davis Kupası mücadelelerine sahne oldu. Avrupa/Afrika Bölgesi ikinci grupta yer alan Türkiye, Danimarka karşısında 3-2’lik skorla kazanarak Dünya Grubu 1’e yükselmek için play-off oynamaya hak kazandı. Bu yılki mücadelelerde Altuğ Çelikbilek iki tekler galibiyeti ile takımımızı sırtlayan isimdi. Play-off maçları 2020 yılının mart ayında oynanacak ve Milli Takım, galibiyete uzanması durumunda Dünya Grubu 1’e yükselecek.



Başak Eraydın, uzun bir sakatlık sonrası ilk şampiyonluğunu Romanya’da yaşadı. Çiftlerde partneri Andreea Mitu ile Romanya’daki 25K seviyesindeki turnuvada ipi göğüsleyen Başak, çiftlerde iki yıllık şampiyonluk özlemine son verdi.





Ekim ayında Marsel İlhan Antalya’daki Futures turnuvasında final oynama başarısı gösterdi. Bu ayın en dikkat çekici sonuçlarından birisine Çağla Büyükakçay imza attı. Macaristan’daki 60K turnuvasında Katarina Zavatska, Maryna Zanevska, Veronica Cepede gibi turun önemli isimlerini yenen Çağla, turnuvada yarı finale kadar ilerledi.



Bu yıl 19. kez düzenlenen Cumhuriyet Kızları turnuvasında Pemra Özgen ile final heyecanı yaşadık. Turnuva tarihinde tekler finali gören üçüncü Türk tenisçi olan Pemra, finalde Kamilla Rakhimova’ya üç sette kaybetti.



Altuğ Çelikbilek, Almanya’daki Hamburg Challenger turnuvasında çeyrek final oynadı. Çeyrek finale gelene kadar eski dünya beş numarası Tommy Robredo ve turnuvanın dört numaralı seri başı Sergiy Stakhovsky’e set vermeyen Alptuğ, çeyrek finalde Bernabe Zapata Miralles’e kaybetti.





2019’un üzücü haberleri





Antalya Open ve İstanbul Cup turnuvalarının takvimden çıkması Türk Tenisi için büyük kayıp oldu. 2019’da 12. kez düzenlenen WTA İstanbul Cup ve üçüncü kez düzenlenen ATP Antalya Open’ın takvimden çıkarılmasıyla ATP ve WTA tur düzeyinde turnuvamız kalmadı.





2019 Kadınlar yıl sonu WTA klasmanı ilk 10:





1. Çağla Büyükakçay2. Pemra Özgen3.İpek Soylu4. Başak Eraydın5. Berfu Cengiz6. İpek Öz7. Zeynep Sönmez8. İlay Yörük9. Ayla Aksu10. Melis Sezer





2019 Erkekler yıl sonu ATP klasmanı ilk 10:





1. Cem İlkel2. Altuğ Çelikbilek3. Ergi Kırkın4. Marsel İlhan5. Koray Kırcı6. Cengiz Aksu7. Yankı Erel8. Sarp Ağabigün9. Baran Cengiz10. Mert Alkaya







En büyük galibiyet: Altuğ Çelikbilek | vs. Ernests Gulbis (Antalya Open ilk tur)

En fazla galibiyet alan isim: Çağla Büyükakçay | 48 galibiyet

En fazla tekler şampiyonluğu kazanan isim: İpek Soylu | 4

En fazla çiftler şampiyonluğu kazanan isim: Melis Sezer ve İpek Soylu | 4

En fazla para ödülü kazanan isim: Cem İlkel | 73.846 dolar

Sıralaması önceki seneye göre en fazla artan isim: İpek Soylu | +252 basamak



