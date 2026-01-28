Türkiye-Türkmenistan Ticaret Hedefi 5 Milyar Dolar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Türkiye-Türkmenistan Ticaret Hedefi 5 Milyar Dolar

28.01.2026 11:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ATO Başkanı Baran, Türkiye ve Türkmenistan arasındaki ticaret hacmini hızla 5 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini açıkladı.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Türkiye ve Türkmenistan arasındaki ticaret hacmini kısa sürede 5 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini bildirerek, "ATO olarak üyelerimizin Türkmenistan ile ticaretini artırmak, yatırım ortamını geliştirmek ve ortak projelerin önünü açmak için kamu ve özel sektörle koordineli şekilde çalışmaya hazırız." ifadesini kullandı.

Odadan yapılan açıklamaya göre Türkmenistan'ın Ankara Büyükelçisi Mekan Ishanguliyev, Baran'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğinin geliştirilmesine yönelik konular ele alındı.

Baran, burada yaptığı konuşmada, Türkiye ile Türkmenistan arasındaki ilişkilerin diplomatik bağların ötesinde bir anlam taşıdığını, iki ülkenin ortak tarih, dil ve kültür temelinde güçlü kardeşlik ilişkisine sahip olduğunu belirtti.

Orta Asya'nın, küresel ticaret, enerji, lojistik ve üretim açısından önemli merkezlerden biri haline geldiğini bildiren Baran, Türkiye'nin de Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'ya açılan konumuyla bu büyük coğrafyanın doğal tamamlayıcısı olduğunu ifade etti.

Baran, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin ivme kazandığına işaret ederek, "2024'te yaklaşık 1,1 milyar doları ihracatımız olmak üzere toplam 2,2 milyar dolar düzeyinde ticaret hacmimiz mevcut. Bu rakamı kısa sürede iki katına, yani 5 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Ülkelerimiz arasındaki ekonomik bağın daha da güçlenmesi, ticaretin çeşitlenmesi ve özel sektörlerimiz arasındaki temasın artması için artık bekleyecek bir şey yok." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin, önemli yatırım ortağı haline gelen Türkmenistan ile özellikle enerji, inşaat, tarım ve tekstil sektörlerinde işbirliklerinin güçlendiğine dikkati çeken Baran, şu ifadeleri kullandı:

"Türk özel sektörünün dünyada en fazla proje üstlendiği ülkelerin başında gelen Türkmenistan'da, Türk müteahhitlik firmaları bugüne kadar değeri 50 milyar doları bulan 1000'i aşkın projeyi başarıyla tamamladı. Önemli gaz ve petrol rezervleri bulunan Türkmenistan ile ülkemiz arasında enerji sektöründe işbirlikleri de devam ediyor. ATO olarak üyelerimizin Türkmenistan ile ticaretini artırmak, yatırım ortamını geliştirmek ve ortak projelerin önünü açmak için kamu ve özel sektörle koordineli şekilde çalışmaya hazırız."

Büyükelçi Ishanguliyev de Türkmen gazının Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınmasının, bu kıtanın enerji güvenliğine katkı sağlayacağını belirterek, enerji alanında kurulacak güçlü işbirliklerinin iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri de ileri noktaya taşıyacağını kaydetti.

Kaynak: AA

Türkmenistan, Diplomasi, Türkiye, Ekonomi, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye-Türkmenistan Ticaret Hedefi 5 Milyar Dolar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Engelli Adamın Altınları Çalındı Engelli Adamın Altınları Çalındı
DEM Parti’den CHP’ye ziyaret DEM Parti'den CHP'ye ziyaret
Eski eşini ağır yaralayıp kayınvalidesini öldüren kişi, intihar etti Eski eşini ağır yaralayıp kayınvalidesini öldüren kişi, intihar etti
Nereden nereye Daniel Güiza 45 yaşında Bölgesel Lig’e transfer oldu Nereden nereye! Daniel Güiza 45 yaşında Bölgesel Lig'e transfer oldu
Aziz İhsan Aktaş davasında ilk gün Belediye başkanları aylık gelirlerini açıkladı Aziz İhsan Aktaş davasında ilk gün! Belediye başkanları aylık gelirlerini açıkladı
Youri Tielemans’a büyük şok Youri Tielemans'a büyük şok

12:19
’Saç örme’ akımına katılan hemşire sessizliğini bozdu: Kürtçe bilmiyorum
'Saç örme' akımına katılan hemşire sessizliğini bozdu: Kürtçe bilmiyorum
11:59
ATM’ler için rakamlar güncellendi: İşte banka banka çekim ve yatırma limitleri
ATM'ler için rakamlar güncellendi: İşte banka banka çekim ve yatırma limitleri
11:34
Ülke adım adım karanlığa Kölelik sistemini geri getiriyorlar
Ülke adım adım karanlığa! Kölelik sistemini geri getiriyorlar
11:26
Gonca Vuslateri’nden DEM Partilileri kızdıracak saç örme yorumu
Gonca Vuslateri'nden DEM Partilileri kızdıracak saç örme yorumu
11:13
Köfteci Yusuf’a büyük şok 163 bin kişinin verileri ihlal edildi
Köfteci Yusuf'a büyük şok! 163 bin kişinin verileri ihlal edildi
11:08
14 suçlu 5 ülkede yakalandı Aralarında Çirkinler suç örgütü yöneticisi de var
14 suçlu 5 ülkede yakalandı! Aralarında Çirkinler suç örgütü yöneticisi de var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2026 12:26:37. #7.11#
SON DAKİKA: Türkiye-Türkmenistan Ticaret Hedefi 5 Milyar Dolar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.