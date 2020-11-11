Türkiye ve AB'den yerel yönetimler Uluslararası Şehir Eşleştirme Zirvesi'nde biraraya geliyor - Son Dakika

Türkiye ve AB'den yerel yönetimler Uluslararası Şehir Eşleştirme Zirvesi'nde biraraya geliyor

11.11.2020 15:45
Türkiye ve AB'den yerel yönetimler Uluslararası Şehir Eşleştirme Zirvesi'nde biraraya geliyor, System.String[]

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı'nın faydalanıcısı olduğu, Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı altında desteklenen Türkiye ve AB Arasında Şehir Eşleştirme Projesi kapsamında 12-13 Kasım tarihlerinde çevrim içi olarak Uluslararası Şehir Eşleştirme Zirvesi düzenlenecek.

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı'nın faydalanıcısı olduğu, Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı altında desteklenen Türkiye ve AB Arasında Şehir Eşleştirme Projesi kapsamında 12-13 Kasım tarihlerinde çevrim içi olarak Uluslararası Şehir Eşleştirme Zirvesi düzenlenecek.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Başkanı Prof. Dr. Şükrü Karatepe, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı ve aynı zamanda Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin ve Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Başkanı ve aynı zamanda AB Bölgeler Komitesi Başkan Yardımcısı Anders Knape'nin katılım ve katkıları ile gerçekleştirilecek zirvede, AB üyesi ülkelerden ve Türkiye'den şehir eşleştirme konusunda çalışmalar yapan çok sayıda yerel yönetim birimi, üniversite, sivil toplum kuruluşu ve uluslararası kuruluş temsilcisi bir araya gelecek.

Türkiye ve AB Arasında Şehir Eşleştirme Projesi

Türkiye ve AB Arasında Şehir Eşleştirme Projesi, Katılım Öncesi Yardım Aracının (IPA) 2014 yılı programı kapsamında destekleniyor. Toplam bütçesi 4.5 milyon avro olan projenin "teknik destek" ve "hibe"den oluşan iki bileşeni bulunuyor. Hibe bileşeni kapsamında şehir eşleştirmeye yönelik bir teklif çağrısı yayımlanarak, Türkiye'den AB üyesi ülkelerdeki muadil kuruluşlar ile çeşitli temalarda ortaklıklar kuran 23 yerel yönetime yaklaşık 2.6 milyon avro hibe desteği verildi. Hibe programı altında yürütülen projelerin uygulanmasına destek olmak ve ülkemizdeki şehir eşleştirme çalışmalarının daha etkin yürütülmesine katkı sağlamak amacıyla projenin teknik destek bileşeni Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı koordinasyonunda Türkiye Belediyeler Birliği, Vilayetler Birliği ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü işbirliğinde uygulanıyor. Proje 5 Aralık 2020 tarihinde sona erecek.

Türkiye ve AB Arasında Şehir Eşleştirme Projesi çerçevesinde yürütülen çalışmalar ile proje hakkında detaylı bilgiye www.yereldeab.org.tr/sehireslestirme adresinden ulaşılabiliyor. - ANKARA

Türkiye ve AB'den yerel yönetimler Uluslararası Şehir Eşleştirme Zirvesi'nde biraraya geliyor

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği, Yerel Yönetim, Türkiye, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Türkiye ve AB'den yerel yönetimler Uluslararası Şehir Eşleştirme Zirvesi'nde biraraya geliyor - Son Dakika


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