Son Dakika Haberleri: Türkiye ve Dünyada Veri Gündemi

Türkiye ve Dünyada Veri Gündemi

32 dakika önce

----------------------------------------------------------------------TÜRKİYE----------------------------------------------------------------------16/01 14: 00 TCMB politika faizi 22/01 17: 30 Merkezi yönetim borç stoku23/01 10: 00 Tüketici güven endeksi 25/01 14: 30 Kapasite kullanım oranı25/01 14:

Türkiye ve Dünyada Veri Gündemi, System.String[]
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TÜRKİYE

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16/01         14: 00    TCMB politika faizi   

22/01         17: 30    Merkezi yönetim borç stoku

23/01         10: 00    Tüketici güven endeksi 

25/01         14: 30    Kapasite kullanım oranı

25/01         14: 30    Reel kesim güven endeksi

31/01         10: 00    Ekonomik güven endeksi

31/01         10: 00    Turizm gelirleri            

31/01         10: 00    Giriş çıkış yapanlar      

31/01         10: 00    Dış ticaret açığı, nihai

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DÜNYA                                TSİ

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16 OCAK ÇARŞAMBA

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JAPONYA                            02: 50     Çekirdek Makine Siparişleri MoM

JAPONYA                            02: 50     Çekirdek Makine Siparişleri YoY

JAPONYA                            02: 50     ÜFE YoY

JAPONYA                            02: 50     ÜFE MoM

ALMANYA                          10: 00     TÜFE MoM

ALMANYA                          10: 00     TÜFE YoY

İNGİLTERE                         12: 30     TÜFE MoM

İNGİLTERE                         12: 30     TÜFE YoY

İNGİLTERE                         12: 30     Çekirdek TÜFE YoY

İNGİLTERE                         12: 30     ÜFE MoM

İNGİLTERE                         12: 30     ÜFE YoY

İNGİLTERE                         12: 30     Çekirdek ÜFE MoM

İNGİLTERE                         12: 30     Çekirdek ÜFE YoY

ABD                                    15: 00     MBA Mortgage Başvuruları

ABD                                    16: 30     Perakende Satışlar MoM

ABD                                    18: 00     İş Stokları

ABD                                    18: 30     DOE U.S. Ham Petrol Stokları

ABD                                    18: 30     DOE Cushing OK Ham Petrol Stokları

ABD                                    18: 30     DOE U.S. Gasoline Stokları

ABD                                    18: 30     DOE U.S. Damıtılmış Petrol Stokaları

ABD                                    18: 30     DOE U.S. Rafineri Kullanımı

ABD                                    18: 30     DOE Crude Oil Ongorulen Talep

ABD                                    18: 30     DOE Gasoline Ongorulen Talep

ABD                                    18: 30     DOE Distillate Ongorulen Talep

ABD                                    22: 00     FED Bej Kitap

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17 OCAK PERŞEMBE

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EURO BÖLGESİ                 13: 00     TÜFE MoM

EURO BÖLGESİ                 13: 00     TÜFE YoY

ABD                                    16: 30     Konut Başlangıçları MoM

ABD                                    16: 30     İnşaat İzinleri MoM

ABD                                    16: 30     İnşaat İzinleri

ABD                                    16: 30     Konut Başlangıçları

ABD                                    16: 30     Philadelphia Fed Endeksi

ABD                                    16: 30     Haftalık İşsizlik Başvuruları

ABD                                    16: 30     Devam Eden Başvurular

ABD                                    18: 30     EIA Doğalgaz Stok Değişimi

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18 OCAK CUMA

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JAPONYA                            02: 30     TÜFE YoY

JAPONYA                            02: 30     Çekirdek TÜFE YoY

JAPONYA                            02: 50     Japon Yabancı Tahvil Alımları

JAPONYA                            02: 50     Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları

JAPONYA                            02: 50     Yabancıların Japon Tahvil Alımları

JAPONYA                            02: 50     Yabancıların Japon Hisse Senetleri Alımları

JAPONYA                            07: 30     Kapasite Kullanımı MoM

JAPONYA                            07: 30     Sanayi Üretimi MoM

JAPONYA                            07: 30     Sanayi Üretimi YoY

İNGİLTERE                          12: 30     Perakende Satışlar MoM

İNGİLTERE                          12: 30     Perakende Satışlar YoY

ABD                                      17: 15     Sanayi Üretimi MoM

ABD                                      17: 15     İmalat Üretimi

ABD                                      17: 15     Kapasite Kullanımı

ABD                                      18: 00     Michigan Üniversitesi Endeksi

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 09:06 Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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