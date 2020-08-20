TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

TÜRKİYE
-----------------------------------------------------------20/08 10: 00 Yurt dışı üretici fiyat endeksi20/08 10: 00 İşgücü girdi endeksleri20/08 10: 00 Kısa vadeli dış borç istatistikleri20/08 14: 00 TCMB politika faizi20/08 17: 30 Merkezi yönetim borç stoku21/08 10: 00 Tüketici güven endeksi21/08 10: 00 Tarımsal girdi fiyat endeksi21/08 10: 00 Uluslararası yatırım pozisyonu21/08 10: 00 Yurt dışı portföy yatırımları21/08 10: 00 Uluslararası yatırım pozisyonu21/08 10: 00 Kurulan ve kapanan şirketler24/08 11: 00 Giriş çıkış yapanlar25/08 10: 00 Kapasite kullanım oranı25/08 10: 00 Reel kesim güven endeksi28/08 10: 00 Ekonomik güven endeksi31/08 10: 00 GSYH31/08 10: 00 Dış ticaret dengesi----------------------------------------------------------- DÜNYA TSİ-----------------------------------------------------------20/08 15: 30 ABD işsizlik maaş başvuruları20/08 15: 30 ABD Philadelphia Fed endeksi21/08 10: 30 Almanya imalat PMI21/08 10: 30 Almanya hizmetler PMI21/08 11: 00 Euro bölgesi imalat PMI21/08 11: 00 Euro bölgesi hizmetler PMI21/08 11: 30 İngiltere perakende satışlar21/08 16: 45 ABD imalat PMI21/08 17: 00 ABD ikinci el konut satışları25/08 09: 00 Almanya GSYH25/08 11: 00 Almanya Ifo endeksi25/08 17: 00 ABD tüketici güven endeksi25/08 17: 00 ABD yeni konut satışları26/08 15: 30 ABD dayanıklı mal siparişleri27/08 15: 30 ABD GSYH27/08 15: 30 ABD çekirdek GSYH27/08 15: 30 ABD işsizlik maaş başvuruları28/08 15: 30 ABD kişisel gelirler28/08 15: 30 ABD kişisel harcamalar28/08 15: 30 ABD çekirdek PCE28/08 16: 45 ABD Chicago PMI28/08 17: 00 ABD Mich tüketici güven endeksi
31/08 15: 00 Almanya TÜFE