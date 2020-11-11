TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ - Son Dakika

TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ

11.11.2020 09:15
TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ, System.String[]

-------------------------------------------------------11/11 10: 00 Cari denge11/11 10: 00 Kümes hayvancılığı üretimi11/11 10: 00 Dış ticaret endeksleri11/11 10: 00 Süt ve süt ürünleri üretimi13/11 10: 00 Sanayi üretimi13/11 10: 00 Perakende satış endeksleri13/11 10: 00 Ciro endeksleri15/11.

TÜRKİYE

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11/11     10: 00     Cari denge11/11     10: 00     Kümes hayvancılığı üretimi11/11     10: 00     Dış ticaret endeksleri11/11     10: 00     Süt ve süt ürünleri üretimi13/11     10: 00     Sanayi üretimi13/11     10: 00     Perakende satış endeksleri13/11     10: 00     Ciro endeksleri15/11     14: 30 TCMB beklenti anketi16/11     11: 00     Bütçe dengesi19/11     14: 00     TCMB politika faizi20/11     10: 00     Tüketici güven endeksi20/11     17: 30     Merkezi yönetim borç stoku23/11     11: 00     Giriş çıkış yapanlar24/11     10: 00     Kapasite kullanım oranı24/11     10: 00     Reel kesim güven endeksi27/11     10: 00     Ekonomik güven endeksi30/11     10: 00     GSYH30/11     10: 00     Dış ticaret dengesi-----------------------------------------------------------    DÜNYA     TSİ-----------------------------------------------------------11/11     10: 00 İngiltere GSYH  12/11     10: 00 Almanya TÜFE nihai 12/11     10: 00     İngiltere sanayi üretimi12/11     13: 00     Euto bölgesi sanayi üretimi 12/11     16: 30     ABD TÜFE          12/11     16: 30     ABD çekirdek TÜFE  12/11     16: 30     ABD işsizlik maaş başvuruları  13/11     13: 00     Euro bölgesi GSYH13/11     16: 30     ABD ÜFE         13/11     16: 30     ABD çekirdek ÜFE  13/11     1800     ABD Mich tüketici güven endeksi16/11     16: 30     ABD New York Fed imalat endeksi 16/11     16: 30     ABD perakende satışlar 16/11     16: 30     ABD çekirdek perakende satışlar 17/11     17: 15     ABD sanayi üretimi 17/11     17: 15     ABD kapasite kullanımı 18/11     10: 00     İngiltere TÜFE  18/11     13: 00     Euro bölgesi TÜFE nihai 18/11     16: 30     ABD yeni konut inşaatları 18/11     16: 30     ABD inşaat ruhsatları 19/11     16: 30     ABD işsizlik maaş başvuruları19/11     16: 30     ABD Philadelphia Fed endeksi 19/11     18: 00     ABD ikinci el konut satışları  20/11     10: 00     İngiltere perakende satışlar  23/11     11: 30     Almanya imalat PMI23/11     11: 30     Almanya hizmetler PMI23/11     12: 00     Euro bölgesi imalat PMI23/11     12: 00     Euro bölgesi hizmetler PMI23/11     17: 45     ABD Markit imalat PMI 23/11     17: 45     ABD Markit hizmetler PMI24/11     10: 00     Almanya GSYH 24/11     12: 00     Almanya Ifo endeksi 24/11     18: 00     ABD tüketici güven endeksi25/11     16: 30     ABD kişisel gelirler25/11     16: 30     ABD kişisel harcamalar 25/11     16: 30     ABD çekirdek PCE  25/11     16: 30     ABD dayanıklı mal siparişleri25/11     16: 30     ABD GSYH  25/11     16: 30     ABD çekirdek GSYH25/11     16: 30     ABD işsizlik maaş başvuruları25/11     18: 00     ABD Mich. tüketici güven endeksi 25/11     18: 00     ABD yeni konut satışları30/11     16: 00     Almanya TÜFE 30/11     17: 45     ABD Chicago PMI

30/11     18: 00     ABD bekleyen konut satışları


Amerika Birleşik Devletleri, Kümes Hayvancılığı, Dış Ticaret, konut, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ - Son Dakika Ekonomi


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