Türkiye ve Litvanya ilişkilerinin 90. yıl dönümünde "Dünya Kardeşlik Bahçeleri"nin ilki Vilnius'ta... - Son Dakika

Türkiye ve Litvanya ilişkilerinin 90. yıl dönümünde "Dünya Kardeşlik Bahçeleri"nin ilki Vilnius'ta...

Litvanya'nın başkenti Vilnius'a 2008'de Erasmus programı çerçevesinde öğrenci olarak giden Türk vatandaşı Ali Kemal Aktoprak, "Dünya Kardeşlik Bahçeleri" (World Fellowship Gardens) adını verdiği projesi kapsamında, 300 gülden oluşan ilk bahçesini, Türkiye ve Litvanya arasında diplomatik...

Türkiye ve Litvanya ilişkilerinin 90. yıl dönümünde

Litvanya'nın başkenti Vilnius'a 2008'de Erasmus programı çerçevesinde öğrenci olarak giden Türk vatandaşı Ali Kemal Aktoprak, "Dünya Kardeşlik Bahçeleri" (World Fellowship Gardens) adını verdiği projesi kapsamında, 300 gülden oluşan ilk bahçesini, Türkiye ve Litvanya arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 90. yıl dönümü vesilesiyle Vilnius, Lukiskiu Meydanı'nda kurdu.

Türkiye'nin Vilnius Büyükelçiliğinden edinilen bilgiye göre, "Dünya Kardeşlik Bahçeleri"nin ilki, Vilnius'ta, Türkiye'nin Vilnius Büyükelçiliği ve Vilnius Belediyesinin aracılığı ve katkılarıyla kuruldu.

Büyükelçi Gökhan Turan, açılış töreni dolayısıyla Litvanya'ya gelemeyen Aktoprak'a bu güzel faaliyeti için teşekkürlerini sundu ve dün Lukiskiu Meydanı'nda düzenlenen törenle kardeşlik bahçesinin açılışını yaptı.

Açılış töreni, Türkiye ile Litvanya arasında diplomatik ilişkilerin tesisinin 90. yıl dönümüne ithaf edildi.

Törene, Vilnius Belediye Başkan Yardımcısı Edita Tamosiunaite, Litvanya Dışişleri Bakanlığında Türkiye'den de sorumlu Avrupa Departmanı Genel Müdürü Jolanta Balciuniene, Azerbaycan'ın Vilnius Büyükelçisi Tamerlan Garayev, Litvanya Dışişleri Bakanlığından üst düzey yetkililer ve medya mensupları katıldı.

Türkiye ve Litvanya arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 90. yıl dönümü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda bu vesileyle karşılıklı olarak kutlama mesajları göndermişlerdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Litvanya Dışişleri Bakanı Linas Linkevicius, Türkiye ve Litvanya arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 90. yıl dönümü vesilesiyle yaptıkları ortak yazılı açıklamada, "Türkiye ve Litvanya o zamandan beri birbirlerinin egemenliğine ve bağımsızlığına karşılıklı saygıya dayanan mükemmel ikili ilişkilere sahiptir." ifadelerine yer vermişti.

"Dostluk Antlaşması"nın 17 Eylül 1930'da Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Hüseyin Ragıp (Baydur) ve Litvanya'nın Moskova Orta Elçisi Jurgis Baltrusaitis arasında imzalandığı anımsatılan açıklamada, antlaşmanın, bir sonraki yıl Türkiye Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk ve Litvanya Cumhurbaşkanı Antanas Smetona tarafından onaylandığı kaydedilmişti.

Dışişleri bakanları yıl dönümü vesilesiyle dün sosyal medya paylaşımları da yapmıştı.

Çavuşoğlu, Twitter'da yaptığı paylaşımda, "Türkiye ve Litvanya arasında 17 Eylül 1930 tarihinde imzalanan Dostluk Antlaşması'yla diplomatik ilişkilerimiz 90 yaşında. Dostumuz Litvanya ile mevcut güçlü ilişkilerimizi birlikte daha da ileriye götüreceğiz." ifadelerinin yanında iki ülkenin bayrak emojisini kullanmıştı.

Litvanyalı Bakan Linkevicius, Twitter hesabında Dostluk Antlaşması ve Antlaşma onay belgeleriyle beraber, Türkçe, "Litvanya-Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerimizin 90. yıl dönümünde, değerli dostum Mevlüt Çavuşoğlu, tebrik ederim. Devletlerimiz ve halkımız arasındaki ilişkileri güçlendirmeye devam edelim." paylaşımında bulunmuştu.

Kardeşlik, Litvanya, Erasmus, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 16:43 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye ve Litvanya ilişkilerinin 90. yıl dönümünde 'Dünya Kardeşlik Bahçeleri'nin ilki Vilnius'ta... - Son Dakika


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